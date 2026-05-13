13 de mayo de 2026
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Thiago Almada

Thiago Almada atraviesa una fuerte crisis en Atlético Madrid y su futuro quedó en duda

El jugador de la Selección Thiago Almada perdió protagonismo en Atlético de Madrid y en España ya hablan de una posible salida del club. Mirá lo que pasó.

Thiago Almada perdió protagonismo en Atlético Madrid y en España ya hablan de una posible salida del club.

Thiago Almada perdió protagonismo en Atlético Madrid y en España ya hablan de una posible salida del club.

Por Sitio Andino Deportes

Thiago Almada atraviesa uno de los momentos más complejos desde su llegada al Atlético de Madrid y su continuidad en el club español comenzó a quedar seriamente en duda a pocas semanas del Mundial 2026. En España aseguran que el volante argentino “se quedó sin crédito” tras una serie de actuaciones discretas en el equipo dirigido por Diego Simeone.

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El futbolista argentino fue titular en El Sadar, pero no logró generar peligro ni influir ofensivamente en el desarrollo del juego. Según el análisis del diario español Mundo Deportivo, su actuación fue “totalmente intrascendente” hasta ser reemplazado en la segunda mitad.

El propio medio catalán tituló este miércoles: “Almada se queda sin crédito”, reflejando el delicado momento que atraviesa el ex Vélez dentro del conjunto colchonero.

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La lesión con la Selección y el bajón futbolístico

Uno de los puntos que marcó la temporada de Thiago Almada fue la lesión sufrida durante una convocatoria con la Selección argentina, situación que lo dejó varias semanas afuera de las canchas.

Desde entonces, el mediocampista alternó algunos destellos futbolísticos con una larga serie de partidos de bajo nivel, algo que terminó afectando su relación con los hinchas del Atlético Madrid.

Incluso, en el encuentro frente al Celta de Vigo disputado en el estadio Metropolitano, Almada recibió silbidos por parte del público, un síntoma claro del desgaste que comenzó a generarse alrededor de su figura.

Atlético Madrid escuchará ofertas y River aparece en escena

Aunque Thiago Almada tiene contrato vigente hasta 2030, Atlético Madrid estaría dispuesto a escuchar ofertas en el próximo mercado de pases.

Según trascendió en España, el argentino aparece entre los futbolistas transferibles del plantel de Simeone y ya comenzaron a surgir rumores sobre posibles destinos para continuar su carrera.

Entre los clubes interesados aparecen Palmeiras y River Plate, aunque por el momento solo existen versiones periodísticas y no negociaciones oficiales. De todos modos, el entorno del jugador mantiene como prioridad seguir compitiendo en Europa.

Los números de Thiago Almada en España y la mirada puesta en el Mundial

La temporada de Thiago Almada en Atlético Madrid refleja una participación irregular, con pocos minutos y escasa continuidad dentro del equipo titular.

El argentino disputó 38 partidos, marcó 4 goles y entregó 2 asistencias, aunque solamente fue titular en 17 encuentros y acumuló 1614 minutos en cancha.

Pese al complicado presente en España, todo indica que Almada integrará la lista definitiva de Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina. De hecho, su rendimiento con la Albiceleste sigue siendo uno de los puntos más altos de su actualidad futbolística.

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