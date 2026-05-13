13 de mayo de 2026
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Club Atlético Talleres

Talleres confirmó la salida de Carlos Tevez tras perder el clásico con Belgrano

El Club Atlético Talleres confirmó que el apuntado Carlos Tevez no seguirá como entrenador tras la eliminación ante Belgrano. Repasá lo sucedido.

Carlos Tevez dejó de ser el entrenador de Talleres luego de la derrota ante Belgrano en el Torneo Apertura.

Carlos Tevez dejó de ser el entrenador de Talleres luego de la derrota ante Belgrano en el Torneo Apertura.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Talleres de Córdoba confirmó este miércoles el final del ciclo de Carlos Tevez como director técnico del equipo, luego de la eliminación sufrida ante Belgrano en los octavos de final del Torneo Apertura 2026. La dirigencia decidió no renovar el contrato del entrenador tras un año de gestión al frente de la “T”.

Por qué Carlos Tevez dejó de ser el DT de Talleres

La derrota en el clásico cordobés terminó marcando el cierre del ciclo de Carlos Tevez en Talleres, en una decisión que la dirigencia oficializó mediante un comunicado en redes sociales.

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“Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses”, expresó Talleres en el comunicado oficial. Además, la institución destacó en Tevez “su calidad humana, compromiso institucional, jerarquía, personalidad y capacidad de trabajo”.

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Cómo fue el paso de Carlos Tevez por Talleres

Carlos Tevez había asumido como entrenador de Talleres en julio de 2025, en un contexto deportivo complejo para el conjunto cordobés.

El “Apache” llegó a Barrio Jardín con el objetivo de revertir un semestre complicado y logró estabilizar al equipo durante el cierre de la temporada pasada, cumpliendo con la meta de asegurar la permanencia.

En el reciente Torneo Apertura 2026, Talleres sumó 26 puntos y quedó bien posicionado en la tabla anual pensando en una eventual clasificación a competencias internacionales. Sin embargo, la eliminación frente al clásico rival terminó acelerando el final del ciclo.

Quién dirigirá a Talleres de manera interina

Tras la salida de Carlos Tevez, Talleres ya comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador para afrontar lo que resta de la temporada.

Mientras la dirigencia encabezada por Andrés Fassi analiza posibles reemplazantes, el club confirmó que el Cuerpo Técnico Institucional encabezado por Rodrigo Acosta y Ezequiel Carboni quedará al frente del plantel de manera interina.

La prioridad inmediata de la “T” será la preparación para los 16avos de final de la Copa Argentina, instancia en la que deberá enfrentar a Atlético Tucumán, aunque todavía resta la confirmación oficial de la fecha por parte de la AFA.

Qué dejó el ciclo de Carlos Tevez en Córdoba

El paso de Carlos Tevez por Talleres tuvo momentos de recuperación futbolística, pero nunca logró consolidar un proyecto estable a largo plazo.

El ex entrenador de Independiente consiguió ordenar al equipo en una etapa delicada y mejoró el rendimiento general durante varios tramos de la temporada. Sin embargo, la presión que generó la caída frente a Belgrano terminó siendo determinante.

De esta manera, Talleres abre un nuevo capítulo deportivo mientras busca reacomodarse en medio de un 2026 que todavía tiene objetivos importantes por delante tanto en la tabla anual como en la Copa Argentina.

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