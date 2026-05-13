13 de mayo de 2026
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Liga Profesional de Fútbol Argentino

La liga argentina refuerza su peso regional con 30 clubes, casi €1000 millones en valor de mercado y rivalidades históricas

30 equipos, clásicos, presión y casi €1.000 millones en juego: por qué la liga argentina sigue siendo la más intensa del continente.

La liga argentina refuerza su peso regional con 30 clubes, casi €1000 millones en valor de mercado y rivalidades históricas

La liga argentina refuerza su peso regional con 30 clubes, casi €1000 millones en valor de mercado y rivalidades históricas

Por Sitio Andino Deportes

El fútbol argentino mantiene uno de los productos deportivos más intensos de América Latina, ahora con una estructura que amplifica todavía más la competencia. En 2026, la Primera División reúne a 30 equipos, divididos en dos zonas de 15 para los torneos Apertura y Clausura, un formato que obliga a cada club a competir en una fase regular corta, con 14 partidos dentro de su grupo y dos cruces interzonales, incluido el clásico correspondiente.

Esa estructura convierte cada jornada en una oportunidad decisiva. Con menos margen para recuperarse, una racha de tres victorias puede acercar a un equipo a la pelea por el título, mientras que dos derrotas consecutivas pueden cambiar el clima alrededor de un entrenador o de una institución completa. En un país donde el fútbol domina la conversación diaria, el torneo argentino conserva una tensión competitiva que pocos campeonatos regionales pueden igualar.

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El peso económico también ayuda a explicar su alcance. Según datos de Transfermarkt, el Torneo Apertura argentino cuenta con un valor de mercado total cercano a los 966 millones de euros, repartido entre más de 900 futbolistas. La edad media del campeonato se sitúa en 26,8 años, mientras que los jugadores extranjeros representan alrededor del 16,4% del total, con 150 futbolistas no argentinos inscritos en la competición.

Según Win Sports, el fútbol argentino conserva una posición privilegiada dentro del ecosistema deportivo latinoamericano por su mezcla de historia, formación de talento, rivalidades de alto impacto y una conexión emocional muy fuerte entre clubes e hinchas. Esa combinación sostiene el valor mediático del campeonato, incluso en un contexto en el que otras ligas de la región han aumentado inversión, exposición internacional y actividad en el mercado de fichajes.

La fuerza histórica sigue siendo uno de sus principales activos. River Plate y Boca Juniors continúan marcando el pulso del torneo por tradición, convocatoria y rivalidad, con un palmarés de liga que los sitúa como los dos clubes más laureados del país. AS destacó a River con 38 títulos de Primera División y a Boca con 35 en su repaso histórico del campeonato, por delante de otros grandes como Racing, Independiente y San Lorenzo.

Pero el atractivo del fútbol argentino no depende solo de sus gigantes. Racing, Independiente, San Lorenzo, Vélez, Estudiantes, Rosario Central, Newell 's, Talleres y otros clubes aportan profundidad competitiva, identidad regional y nuevas historias cada temporada. Esa variedad convierte al campeonato en una plataforma constante de narrativas: jóvenes que buscan dar el salto, técnicos bajo presión, clásicos cargados de historia y equipos que intentan romper el dominio de los favoritos.

Con 30 clubes, casi 1000 millones de euros en valor de mercado y una base de aficionados que trasciende fronteras, la liga argentina mantiene una ventaja clara: no vende únicamente partidos, sino pertenencia, tensión e historia. Esa es la razón por la que sigue siendo una de las competiciones más influyentes del continente.

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