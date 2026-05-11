11 de mayo de 2026
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Liga Profesional de Fútbol Argentino

El Torneo Apertura 2026 entra en cuartos con cruces sorpresivos y definición asegurada

El exigente Torneo Apertura de Fútbol ya tiene a sus 8 equipos clasificados. Entrá a la nota y mirá lo que se viene.

Se define el Torneo Apertura.

Se define el Torneo Apertura.

Por Sitio Andino Deportes

El Torneo Apertura 2026 de Fútbol entra en su fase de cuartos de final tras una instancia de octavos marcada por sorpresas y eliminaciones de peso. Desde el 12 hasta el 13 de mayo, los ocho mejores equipos del certamen se enfrentarán en cruces decisivos que definirán quién avanza hacia las semifinales, con partidos que prometen emoción y tensión hasta el final.

Cuándo y dónde se juegan los cuartos de final del Torneo Apertura

La actividad de los cuartos de final comenzará el lunes 12 de mayo con el primer partido a las 19:00 en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde Belgrano recibirá a Unión de Santa Fe. A las 21:30, Huracán visitará a Argentinos Juniors en La Paternal.

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La segunda jornada, el miércoles 13 de mayo, tendrá a Rosario Central vs. Racing desde las 19:00 en el Gigante de Arroyito, y a River Plate vs. Gimnasia La Plata a las 21:30 en el Monumental. Todos los encuentros serán transmitidos por señales oficiales de la Liga Profesional.

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Cómo llegan los equipos

Belgrano llega con envión anímico tras quedarse con el clásico ante Talleres, mientras que Unión de Santa Fe sorprende después de eliminar a Independiente Rivadavia en Mendoza. Por su parte, Huracán arriba luego de una histórica victoria frente a Boca, y Argentinos Juniors intentará aprovechar la localía tras su eliminación de Lanús.

En la otra llave, Rosario Central consiguió una remontada ante Independiente, y Racing selló su pase tras eliminar a Estudiantes. Finalmente, River Plate superó a San Lorenzo en penales, y Gimnasia LP llega con la moral alta tras vencer a Vélez en Liniers.

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Impacto y expectativas de los cuartos

Los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 prometen partidos intensos y disputados, con equipos que mostraron regularidad y otros que dieron sorpresas en octavos. Los fanáticos esperan encuentros de alta tensión, goles claves y definiciones ajustadas que pueden marcar la diferencia en la carrera hacia la final del certamen. Los analistas destacan la importancia de la preparación táctica y la experiencia de jugadores clave, como los delanteros de River Plate y los mediocampistas de Huracán, en la resolución de estos encuentros.

El formato de eliminación directa potencia el dramatismo: cualquier error puede significar la eliminación inmediata. En especial, los cruces que involucran a equipos que vienen de dar sorpresas, como Unión de Santa Fe y Independiente Rivadavia, prometen generar emoción y elevar la adrenalina en cada estadio. Los entrenadores ajustarán estrategias basadas en estadísticas recientes, rendimiento físico y la lectura del rival, buscando capitalizar cualquier ventaja en el terreno de juego.

Los partidos también representan un atractivo para el seguimiento mediático y el público local, consolidando la Liga Profesional como un certamen con repercusión nacional y alcance en plataformas digitales. Se prevé un crecimiento en la cobertura de redes sociales y transmisiones en vivo, con interacciones directas de hinchas y análisis táctico en tiempo real (ver también análisis de octavos y clasificación histórica de cuartos de final).

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