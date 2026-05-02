Triunfo del Club Atlético Boca Juniors en Santiago del Estero para subirse a la cima

El Club Atlético Boca Juniors venció 2-1 al Club Atlético Central Córdoba como visitante, en el partido pendiente de la novena fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol , y alcanzó momentáneamente la cima de la tabla con 30 puntos.

En el estadio Estadio Único Madre de Ciudades, el equipo visitante golpeó sobre el cierre del primer tiempo: Alan Velasco abrió el marcador a los 43 minutos y Milton Giménez amplió la ventaja a los 45.

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El conjunto dirigido por Claudio Úbeda fue efectivo en los minutos finales de la primera etapa y construyó una ventaja clave para encaminar el resultado.

En el complemento, el uruguayo Michael Santos descontó a los 11 minutos , pero no alcanzó para evitar la derrota del equipo local.

Liderazgo parcial y lo que viene para el Club Atlético Boca Juniors

Con este triunfo, Boca suma 30 unidades y se ubica en lo más alto de la Zona A, aunque deberá esperar los resultados de Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield, que podrían superarlo.

En el corto plazo, el equipo xeneize tendrá un compromiso internacional: visitará a Barcelona de Guayaquil el martes a las 21 en el estadio Estadio Banco Pichincha, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

Un semestre irregular para el Club Atlético Central Córdoba

Por su parte, el equipo conducido por Lucas Pusineri cierra un flojo primer semestre, ubicado en la antepenúltima posición de la Zona A con 16 puntos, apenas por encima de Deportivo Riestra.