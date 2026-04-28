Paulo Dybala habló de Boca y dejó una frase que enciende la ilusión de los hinchas en Argentina

Paulo Dybala dejó abierta la puerta a Boca y generó ilusión en el mundo “Xeneize”.

El delantero argentino Paulo Dybala se refirió a los rumores que lo vinculan con Boca y dejó una frase que sacudió al fútbol argentino. En medio de su presente en la Roma, el campeón del mundo reconoció que no descarta un futuro en el club de la Ribera , algo que impacta directamente en los hinchas.

Dybala no confirmó nada, pero tampoco cerró la puerta y eso fue suficiente para encender la ilusión. Consultado sobre la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro, el cordobés fue claro pero dejó margen: “ Me llegan los rumores. Hoy defiendo los colores de la Roma, pero en el futuro, nunca se sabe ”.

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La frase no pasó desapercibida. En un contexto donde Boca siempre aparece como destino de figuras , este tipo de declaraciones alimenta el sueño de los hinchas.

En el mundo Boca, no cerrar una puerta es casi una invitación a soñar. El peso simbólico del club hace que cualquier guiño tenga una repercusión enorme. Y más cuando viene de un jugador como Dybala, con trayectoria en Europa, jerarquía internacional y título mundial .

No es la primera vez que una figura deja abierta la posibilidad de volver al país, pero en este caso el contexto potencia todo: edad, nivel vigente y vínculo con jugadores del plantel.

El rol clave de Leandro Paredes en esta historia

La amistad con Paredes aparece como un factor emocional que puede influir a futuro.

Dybala no esquivó el tema y habló con sinceridad sobre su relación con el actual jugador de Boca: “El día que se fue para nosotros fue triste. Nos juntamos menos, casi nada, y ellos insisten mucho en la cuestión”.

Además, reforzó la idea con una frase que muestra el vínculo: “Los extrañamos mucho, tenemos una amistad increíble”.

Ese lazo cercano es uno de los elementos que más alimenta la ilusión de los hinchas, pensando en un posible reencuentro en el fútbol argentino.

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Paulo Dybala se refirió a los RUMORES que lo vinculan a BOCA y dejó en claro que hoy defiende los colores de Roma.



"Me llegan los rumores. Hoy defiendo los colores de la Roma, pero en el futuro, NUNCA SE SABE. El día que se fue (Paredes)… pic.twitter.com/uk5pn9if0Y — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 27, 2026

Cómo es el presente de Dybala en la Roma

El argentino sigue siendo una pieza importante en Italia y no piensa en irse en lo inmediato.

Actualmente, Dybala está enfocado en la Roma, donde mantiene protagonismo en la Serie A y competencias europeas. Su rendimiento sigue siendo alto, lo que indica que todavía tiene recorrido en el fútbol europeo.

Sin embargo, como ocurre con muchos jugadores argentinos, el regreso aparece como una posibilidad a mediano o largo plazo. Y ahí es donde Boca entra en escena.

Por qué Boca aparece como un destino posible para Dybala

El club reúne factores deportivos, emocionales y de contexto que lo hacen atractivo.

Boca no solo representa uno de los clubes más grandes del continente, sino también un escenario donde muchas figuras deciden cerrar su carrera o cumplir sueños pendientes.

Además, el club viene apostando a jugadores de jerarquía para recuperar protagonismo internacional, algo que encaja con el perfil de Dybala. La declaración del delantero no fue una confirmación, pero sí una señal. En el fútbol argentino, ese tipo de frases suelen ser el inicio de algo más grande. Porque cuando un jugador de este nivel dice que “nunca se sabe”, el mensaje queda flotando.

Y en Boca, cuando aparece una mínima posibilidad, la ilusión no tarda en convertirse en expectativa real.

Preguntas frecuentes sobre Dybala y Boca

¿Dybala va a jugar en Boca?

No está confirmado. El jugador solo dejó abierta la posibilidad a futuro.

¿Qué dijo Dybala sobre Boca?

Que hoy está en la Roma, pero “en el futuro, nunca se sabe”.

¿Qué relación tiene Dybala con Paredes?

Son muy amigos, compartieron tiempo en Europa y mantienen un vínculo cercano.

¿Por qué ilusiona a los hinchas de Boca?

Porque es un jugador de jerarquía mundial y no descartó jugar en el club.

¿Cuándo podría darse su llegada a Boca?

No hay fechas ni negociaciones, sería una posibilidad a mediano o largo plazo.