12 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Copa Mundial de Fútbol de 2026: así será la segunda jornada con dos nuevos partidos inaugurales

Canadá y Bosnia-Herzegovina abrirán la actividad de la jornada, mientras que Estados Unidos enfrentará a Paraguay por el Grupo D de la segunda jornada de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Estados Unidos debuta contra Paraguay en la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Estados Unidos debuta contra Paraguay en la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

La jornada combinará fútbol y espectáculos musicales en dos escenarios emblemáticos de Norteamérica.

Los partidos de este viernes por la Copa Mundial de Fútbol de 2026

La actividad comenzará con el encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, que se disputará en el Estadio de Toronto y será válido por el Grupo B.

Más tarde, en el cierre de la jornada, Estados Unidos enfrentará a Paraguay en el Estadio de Los Ángeles, en un compromiso correspondiente al Grupo D.

Horarios de los partidos

  • Canadá vs Bosnia y Herzegovina: 16:00 horas.

  • Estados Unidos vs Paraguay: 22:00 horas.

(Horarios consignados según la organización del evento y la referencia horaria difundida para Latinoamérica).

Toronto tendrá un show musical antes del debut canadiense

La ceremonia inaugural en Canadá comenzará 90 minutos antes del partido, es decir a las 14:30 horas, y contará con la participación de destacados artistas internacionales.

Entre los nombres confirmados figuran:

  • Alanis Morissette

  • Alessia Cara

  • Elyanna

  • Jessie Reyez

  • Michael Bublé

  • Nora Fatehi

  • Sanjoy

  • Vegedream

  • William Prince

Los Ángeles recibirá a las grandes estrellas de la noche

La ceremonia previa al partido entre Estados Unidos y Paraguay comenzará a las 20:30 horas, también 90 minutos antes del encuentro.

El espectáculo contará con la presencia de reconocidas figuras de la música internacional, entre ellas:

  • Katy Perry

  • Future

  • Anitta

  • LISA

  • Rema

  • Tyla

Con estos encuentros y espectáculos, el Mundial 2026 continuará sumando emociones en una segunda jornada que promete combinar fútbol de alto nivel y grandes shows para los fanáticos de todo el mundo.

Seguí el minuto a minuto de todos los partidos del Mundial 2026: goles y momentos destacados.

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