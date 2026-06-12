Copa Mundial de Fútbol de 2026: así será la segunda jornada con dos nuevos partidos inaugurales

Tras el comienzo oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, este viernes 12 de junio se disputarán los otros dos encuentros inaugurales correspondientes a los Grupos B y D, con Canadá y Estados Unidos como protagonistas en sus respectivos países.
Canadá y Bosnia-Herzegovina abrirán la actividad de la jornada, mientras que Estados Unidos enfrentará a Paraguay por el Grupo D de la segunda jornada de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.
Tras el comienzo oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, este viernes 12 de junio se disputarán los otros dos encuentros inaugurales correspondientes a los Grupos B y D, con Canadá y Estados Unidos como protagonistas en sus respectivos países.
La jornada combinará fútbol y espectáculos musicales en dos escenarios emblemáticos de Norteamérica.
La actividad comenzará con el encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, que se disputará en el Estadio de Toronto y será válido por el Grupo B.
Más tarde, en el cierre de la jornada, Estados Unidos enfrentará a Paraguay en el Estadio de Los Ángeles, en un compromiso correspondiente al Grupo D.
Canadá vs Bosnia y Herzegovina: 16:00 horas.
Estados Unidos vs Paraguay: 22:00 horas.
(Horarios consignados según la organización del evento y la referencia horaria difundida para Latinoamérica).
La ceremonia inaugural en Canadá comenzará 90 minutos antes del partido, es decir a las 14:30 horas, y contará con la participación de destacados artistas internacionales.
Entre los nombres confirmados figuran:
Alanis Morissette
Alessia Cara
Elyanna
Jessie Reyez
Michael Bublé
Nora Fatehi
Sanjoy
Vegedream
William Prince
La ceremonia previa al partido entre Estados Unidos y Paraguay comenzará a las 20:30 horas, también 90 minutos antes del encuentro.
El espectáculo contará con la presencia de reconocidas figuras de la música internacional, entre ellas:
Katy Perry
Future
Anitta
LISA
Rema
Tyla
Con estos encuentros y espectáculos, el Mundial 2026 continuará sumando emociones en una segunda jornada que promete combinar fútbol de alto nivel y grandes shows para los fanáticos de todo el mundo.
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