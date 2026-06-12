Copa Mundial de Fútbol de 2026: así será la segunda jornada con dos nuevos partidos inaugurales

Estados Unidos debuta contra Paraguay en la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Tras el comienzo oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 , este viernes 12 de junio se disputarán los otros dos encuentros inaugurales correspondientes a los Grupos B y D , con Canadá y Estados Unidos como protagonistas en sus respectivos países.

La jornada combinará fútbol y espectáculos musicales en dos escenarios emblemáticos de Norteamérica.

La actividad comenzará con el encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina , que se disputará en el Estadio de Toronto y será válido por el Grupo B.

Más tarde, en el cierre de la jornada, Estados Unidos enfrentará a Paraguay en el Estadio de Los Ángeles , en un compromiso correspondiente al Grupo D.

Horarios de los partidos

Canadá vs Bosnia y Herzegovina : 16:00 horas.

Estados Unidos vs Paraguay: 22:00 horas.

(Horarios consignados según la organización del evento y la referencia horaria difundida para Latinoamérica).

Toronto tendrá un show musical antes del debut canadiense

La ceremonia inaugural en Canadá comenzará 90 minutos antes del partido, es decir a las 14:30 horas, y contará con la participación de destacados artistas internacionales.

Entre los nombres confirmados figuran:

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

Los Ángeles recibirá a las grandes estrellas de la noche

La ceremonia previa al partido entre Estados Unidos y Paraguay comenzará a las 20:30 horas, también 90 minutos antes del encuentro.

El espectáculo contará con la presencia de reconocidas figuras de la música internacional, entre ellas:

Katy Perry

Future

Anitta

LISA

Rema

Tyla

Con estos encuentros y espectáculos, el Mundial 2026 continuará sumando emociones en una segunda jornada que promete combinar fútbol de alto nivel y grandes shows para los fanáticos de todo el mundo.

Seguí el minuto a minuto de todos los partidos del Mundial 2026: goles y momentos destacados.