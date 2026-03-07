7 de marzo de 2026
Golpe para la Albiceleste

Paulo Dybala será operado y se pierde la Finalissima ante España

El delantero de AS Roma, Paulo Dybala, sufrió una rotura del menisco externo en la rodilla izquierda y estará cerca de 45 días fuera de las canchas.

Paulo Dybala se pierde la finalissima.

Paulo Dybala se pierde la finalissima.

Dybala volvió a sentir dolor durante un entrenamiento en el centro deportivo Fulvio Bernardini, bajo las órdenes de Gian Piero Gasperini, y debió abandonar la práctica antes de tiempo.

Tras esa situación, el jugador y el cuerpo médico del club italiano resolvieron realizar una artroscopia exploratoria para determinar el estado real de la articulación afectada.

La intervención se llevó a cabo en la clínica Villa Stuard, en Roma, con el especialista Piero Paolo Mariani y confirmó una rotura del menisco externo, al tiempo que el procedimiento fue exitoso, aunque el tiempo de recuperación estimado ronda los 45 días.

Paulo Dybala no jugará la Finalissima

De acuerdo con ese plazo, Dybala podría reaparecer recién en la fecha 33 de la Serie A, cuando la Roma enfrente a Atalanta. El argentino no juega desde el 25 de enero, día en que su equipo se midió con Milan por la liga italiana.

Desde entonces arrastra molestias en la zona que ahora obligaron a una solución quirúrgica y la baja también impacta en el panorama de la Selección argentina, ya que Dybala no estará disponible para la Finalissima contra España y suma otro período sin actividad en una temporada marcada por problemas físicos.

En el actual curso europeo disputó 22 partidos con la Roma, 14 como titular, con tres goles y cuatro asistencias, pero la prioridad ahora pasa por completar la recuperación y recuperar ritmo de competencia.

