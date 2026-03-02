¡Llegó la bebé!: Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez

Nació Gia: Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez

Por Analía Martín







Se conoció la noticia de que la cantante Oriana Sabatini y el futbolista de la selección nacional, Paulo Dybala, se conviertieron en padres por primera vez. A las 2 de la madrugada del lunes nació su primera hija. La novedad revolucionó las redes sociales con mensajes de afecto provenientes de colegas y fanáticos de todo el mundo.

Fueron los medios italianos quienes dieron la primicia de la llegada de la nueva integrante del clan Dybala-Sabatini. La bebé nació en Italia y se encuentra en perfecto estado de salud, pesando cerca de 3 kilos. La noticia llega tras meses de mucha expectativa y posteos donde la joven artista mostraba el avance de su embarazo.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, embarazo Nació Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala El nombre de la bebé: ¿qué significa? Para su primogénita la pareja eligió el nombre Gia. Este nombre tiene un origen italiano y funciona como una variante abreviada de Gianna, que a su vez deriva del tradicional nombre Giovanna. El significado de Gia se traduce como "Dios es misericordioso" o "Gracia de Dios", un nombre que Oriana había escogido cuando ella tenía apenas 15 años de edad. por la carrera profesional del deportista.

El nombre Gia cobró mucha relevancia internacional gracias a la supermodelo estadounidense Gia Carangi. Se trata de la primera “supermodelo” de la historia.

La alegría de la familia Dybala - Sabatini La madre de Oriana, Catherine Fulop, viajó especialmente a Italia para estar junto a su hija en este momento tan trascendental de su vida. La, ahora, flamante abuela compartió su felicidad en las redes sociales por estar en Italia. “Modo abuela activado”, escribió con ternura seguido de una breve descripción de lo que fueron las últimas horas antes de la llegada de Gia. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Catherine Fulop (@fulopcatherine) Por ahora, la familia disfruta de la privacidad y el descanso necesario. Tanto Paulo Dybala como Oriana Sabatini no han publicado ningún comunicado al respecto.