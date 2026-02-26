MasterChef Celebrity: gala de mucha tensión, delantales grises y famosos en el balcón

Por Juan Pablo Strappazzon







Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, se definieron los participantes que obtuvieron los delantales grises y aquellos que lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este miércoles 25 de febrero Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este miércoles en una gala de alta exigencia. En esta oportunidad, los participantes debieron enfrentarse al desafío de preparar sushi, bajo la atenta mirada del jurado y del especialista invitado, Matías Totake.

Aunque la prueba parecía sencilla, varios famosos tuvieron dificultades y nervios. Entre ellos se destacó Evangelina Anderson, quien no logró convencer con su preparación. En contraste, Maxi López y Claudio "Turco" Husaín se lucieron con los mejores platos y accedieron directamente al balcón.

Por otro lado, Emilia Attias y Leandro "Chino" Leunis, junto a Anderson, presentaron las propuestas más flojas de la noche. Como consecuencia, recibieron los delantales grises y quedaron rumbo a “La noche de última chance”.

