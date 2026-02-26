26 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
TV

MasterChef Celebrity: gala de mucha tensión, delantales grises y famosos en el balcón

El reality MasterChef Celebrity entregó nuevos delantales grises, vio a famosos subir al balcón y mostró una gala llena de nervios. Repasá los detalles.

MasterChef Celebrity: gala de mucha tensión, delantales grises y famosos en el balcón
MasterChef Celebrity: gala de mucha tensión, delantales grises y famosos en el balcón
Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, se definieron los participantes que obtuvieron los delantales grises y aquellos que lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este miércoles 25 de febrero

Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este miércoles en una gala de alta exigencia. En esta oportunidad, los participantes debieron enfrentarse al desafío de preparar sushi, bajo la atenta mirada del jurado y del especialista invitado, Matías Totake.

Lee además
Qué pasó con MasterChef Celebrity y por qué Telefe lo sacó del aire
Sorpresa

Qué pasó con MasterChef Celebrity y por qué Telefe lo sacó del aire
Una participante de MasterChef Celebrity no soportó la presión y quebró en llanto video
Noche de tensión

Una participante de MasterChef Celebrity no soportó la presión y quebró en llanto

Aunque la prueba parecía sencilla, varios famosos tuvieron dificultades y nervios. Entre ellos se destacó Evangelina Anderson, quien no logró convencer con su preparación. En contraste, Maxi López y Claudio "Turco" Husaín se lucieron con los mejores platos y accedieron directamente al balcón.

Por otro lado, Emilia Attias y Leandro "Chino" Leunis, junto a Anderson, presentaron las propuestas más flojas de la noche. Como consecuencia, recibieron los delantales grises y quedaron rumbo a “La noche de última chance”.

Temas
Seguí leyendo

Un nuevo eliminado en MasterChef Celebrity ante un desafío que no pudo superar

MasterChef Celebrity: quién fue la última eliminada que causó conmoción

Cuándo es la final de MasterChef Celebrity: ya comenzó la cuenta regresiva

Gritos, enojo y tensión total: nuevo escándalo en MasterChef Celebrity

Explota MasterChef Celebrity: salió a la luz el cruce entre Ian Lucas y el Chino Leunis

El jurado de MasterChef Celebrity sorprendió con su decisión y entregó medallas y delantales negros

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity: delantales grises y balcón

"No coman, no hace falta": el desastroso plato de MasterChef Celebrity que dejó al jurado en shock

LO QUE SE LEE AHORA
Nervios y estrategia en Gran Hermano 2026: así se definió la primera placa de nominados
Gala intensa

Nervios y estrategia en Gran Hermano 2026: así se definió la primera placa de nominados

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351

Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir
De interés

Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir

El acusado fue trasladado a la Comisaría 10ª, donde quedó a disposición de la Justicia
Barrio Las Bodegas

Viajó a Mendoza para conocer a su pareja, fue golpeada y el acusado quedó detenido

Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron
¡Afortunados!

Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron

La acusada quedará sujeta a una investigación por narcotráfico. 
Prófuga desde octubre

Escapó de un mega operativo por narcotráfico y ahora cayó en Godoy Cruz