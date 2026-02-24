Un nuevo eliminado en MasterChef Celebrity ante un desafío que no pudo superar.

El jurado de MasterChef Celebrity hizo competir a 6 participantes en la nueva e inesperada Gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara y, tal como estaba previsto, una de ellos dejó el certamen en medio de una polémica feroz a apenas un día después de la sorpresiva eliminación de Susana Roccasalvo.
Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity
En la noche del lunes, Andy Chango se convirtió en el decimoctavo eliminado de MasterChef Celebrity, en una gala de eliminación que agitó las emociones dentro y fuera del estudio.
Seis celebridades compitieron por su permanencia: Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, Chino Leunis, Sofía Gonet (“La Reini”) y Andy Chango. Todos llegaron al estudio sabiendo que uno de ellos se despediría esa misma noche, mientras desde el balcón los observaban Ian Lucas, “Turco” Husaín, Emilia Attías, “Cachete” Sierra y Marixa Balli.
En esta gala de eliminación, la producción introdujo un desafío particular: los participantes debían cocinar en apenas 60 minutos un plato cuyo ingrediente central era la carne Wagyu, una proteína japonesa reconocida por su calidad y sabor excepcionales.
Andy Chango fue despedido por el jurado, tras no convencer con su propuesta culinaria. El músico y actor quedó en la cuerda floja junto a Chino Leunis y La Joaqui, quienes finalmente lograron avanzar.
La salida de Andy Chango y lo que se viene
La salida del artista estuvo marcada por un momento de alta repercusión, cuando Wanda Nara le dedicó una frase irónica: “Te quedaste 90 capítulos, pensé que te ibas antes”. El comentario generó reacciones y fue interpretado por algunos como una despedida cargada de humor ácido. Chango, lejos de incomodarse, respondió con autocrítica y simpatía: “A las señoras de barrio, lamento defraudarlas”, y se fundió en un abrazo con sus compañeros, que lo despidieron entre elogios y demostraciones de cariño.
Los participantes que lograron superar la gala —Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, Chino Leunis y Sofía Gonet— deberán entonces afrontar nuevos desafíos para alcanzar un lugar en la final, qe tal como se confirmó en las últimas horas, ya fue grabada.