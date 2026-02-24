Un nuevo eliminado en MasterChef Celebrity ante un desafío que no pudo superar.

El jurado de MasterChef Celebrity hizo competir a 6 participantes en la nueva e inesperada Gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara y, tal como estaba previsto, una de ellos dejó el certamen en medio de una polémica feroz a apenas un día después de la sorpresiva eliminación de Susana Roccasalvo .

En la noche del lunes, Andy Chango se convirtió en el decimoctavo eliminado de MasterChef Celebrity, en una gala de eliminación que agitó las emociones dentro y fuera del estudio.

Seis celebridades compitieron por su permanencia: Evangelina Anderson , Maxi López , La Joaqui , Chino Leunis , Sofía Gonet (“La Reini”) y Andy Chango . Todos llegaron al estudio sabiendo que uno de ellos se despediría esa misma noche, mientras desde el balcón los observaban Ian Lucas , “Turco” Husaín , Emilia Attías , “Cachete” Sierra y Marixa Balli.

En esta gala de eliminación, la producción introdujo un desafío particular: los participantes debían cocinar en apenas 60 minutos un plato cuyo ingrediente central era la carne Wagyu, una proteína japonesa reconocida por su calidad y sabor excepcionales.

Andy Chango fue despedido por el jurado, tras no convencer con su propuesta culinaria. El músico y actor quedó en la cuerda floja junto a Chino Leunis y La Joaqui, quienes finalmente lograron avanzar.

La salida de Andy Chango y lo que se viene

La salida del artista estuvo marcada por un momento de alta repercusión, cuando Wanda Nara le dedicó una frase irónica: “Te quedaste 90 capítulos, pensé que te ibas antes”. El comentario generó reacciones y fue interpretado por algunos como una despedida cargada de humor ácido. Chango, lejos de incomodarse, respondió con autocrítica y simpatía: “A las señoras de barrio, lamento defraudarlas”, y se fundió en un abrazo con sus compañeros, que lo despidieron entre elogios y demostraciones de cariño.

Los participantes que lograron superar la gala —Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, Chino Leunis y Sofía Gonet— deberán entonces afrontar nuevos desafíos para alcanzar un lugar en la final, qe tal como se confirmó en las últimas horas, ya fue grabada.