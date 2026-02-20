Explota MasterChef Celebrity: salió a la luz el cruce entre Ian Lucas y el Chino Leunis

Este jueves se emitió una nueva gala de MasterChef Celebrity Argentina , el reality donde figuras conocidas ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. La emisión quedó marcada por el fuerte cruce televisivo entre Ian Lucas y Leandro “Chino” Leunis .

La tensión se desató durante un minidesafío especial dentro de MasterChef Celebrity . La consigna exigía recorrer el estudio siguiendo un mapa para encontrar destapadores ocultos. El primero en dar con uno debía abrir un porrón y servir el vaso perfecto.

La competencia fue ajustada: Ian Lucas se impuso por segundos sobre Leandro Chino Leunis , asegurándose la victoria. “ ¡Al fin gano algo, vamos! ”, celebró el youtuber. Minutos después, se enteró de su premio: la posibilidad de elegir la caja de ingredientes con pleno conocimiento de las opciones, a diferencia del resto, que solo contaba con un 50% de información.

El beneficio no cayó bien en todos. “ ¿Otro beneficio quiere? Sería el colmo si le hacen cambiar su beneficio ”, lanzó Leunis cuando Ian pidió una ventaja adicional tras confirmar que no quería modificar su caja de pescados y verduras.

La situación escaló cuando Wanda Nara le explicó a Ian que debía obligar a algunos compañeros a cambiar su caja, lo que implicaba dejar los cannolis y cocinar pescado con verduras. “Ah, bueno, no, no”, reaccionó nuevamente el Chino.

“Hay quejas alrededor. No sé por qué si no estoy teniendo algún beneficio en realidad. Podría elegir al Chino, que no para de quejarse de mí, pero vamos a dejarlo”, analizó el cantante. Finalmente, decidió aplicar el cambio a La Reini, cerrando un episodio que dejó al descubierto el clima de tensión en la cocina.

