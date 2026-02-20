20 de febrero de 2026
Explota MasterChef Celebrity: salió a la luz el cruce entre Ian Lucas y el Chino Leunis

Este jueves, una nueva gala del reality MasterChef Celebrity encendió la pantalla con un fuerte cruce entre Ian Lucas y el Chino Leunis. Mirá los detalles.

Este jueves se emitió una nueva gala de MasterChef Celebrity Argentina, el reality donde figuras conocidas ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. La emisión quedó marcada por el fuerte cruce televisivo entre Ian Lucas y Leandro “Chino” Leunis.

Ian Lucas y el Chino Leunis, cara a cara en una noche tensa de MasterChef Celebrity

La tensión se desató durante un minidesafío especial dentro de MasterChef Celebrity. La consigna exigía recorrer el estudio siguiendo un mapa para encontrar destapadores ocultos. El primero en dar con uno debía abrir un porrón y servir el vaso perfecto.

La competencia fue ajustada: Ian Lucas se impuso por segundos sobre Leandro Chino Leunis, asegurándose la victoria. “¡Al fin gano algo, vamos!”, celebró el youtuber. Minutos después, se enteró de su premio: la posibilidad de elegir la caja de ingredientes con pleno conocimiento de las opciones, a diferencia del resto, que solo contaba con un 50% de información.

El beneficio no cayó bien en todos. “¿Otro beneficio quiere? Sería el colmo si le hacen cambiar su beneficio”, lanzó Leunis cuando Ian pidió una ventaja adicional tras confirmar que no quería modificar su caja de pescados y verduras.

Embed - Salió a la luz el cruce entre Ian Lucas y el Chino Leunis en Masterchef Celebrity

La situación escaló cuando Wanda Nara le explicó a Ian que debía obligar a algunos compañeros a cambiar su caja, lo que implicaba dejar los cannolis y cocinar pescado con verduras. “Ah, bueno, no, no”, reaccionó nuevamente el Chino.

Hay quejas alrededor. No sé por qué si no estoy teniendo algún beneficio en realidad. Podría elegir al Chino, que no para de quejarse de mí, pero vamos a dejarlo”, analizó el cantante. Finalmente, decidió aplicar el cambio a La Reini, cerrando un episodio que dejó al descubierto el clima de tensión en la cocina.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

