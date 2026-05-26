Entre la comedia y la crítica social, "COMODORO 3,14 - No ha lugar a la verdad" llega al Teatro Selectro

Con alegatos desopilantes, jueces atravesados por el fútbol y un sistema judicial llevado al extremo del absurdo, “COMODORO 3,14 - No ha lugar a la verdad ” desembarca en Mendoza con una propuesta teatral provocadora e incómoda . Inspirada en uno de los casos políticos y judiciales más resonantes del país, la obra mezcla comedia y crítica social en una puesta que promete generar risas al máximo.

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La función se realizará el viernes 29 de mayo a las 21 en el Teatro Selectro , uno de los espacios culturales más tradicionales de la Ciudad de Mendoza .

La puesta llega bajo la dirección general de Graciela Lopresti y con texto del abogado penalista y escritor Alejandro Poquet , quien construyó una historia atravesada por referencias al escenario judicial y político argentino contemporáneo, como el juicio que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner .

Alejandro Poquet - COMODORO 3,14 La obra tendrá lugar este próximo viernes, desde las 21. Foto: Gentileza

A través de una estructura cercana a la farsa clásica, con guiños al teatro de Aristófanes, la puesta expone contradicciones, arbitrariedades y escenas absurdas dentro del universo judicial. Jueces y fiscales que mezclan anécdotas futboleras con decisiones trascendentales, pruebas tratadas de manera disparatada y alegatos cargados de ironía forman parte de una historia que busca incomodar tanto como divertir.

Durante una hora de función, la obra sostiene un ritmo dinámico donde se mezclan humor político, crítica institucional y situaciones que oscilan entre la risa y la indignación.

El reparto está integrado por:

Julieta Gentile , en el papel de la imputada.

, en el papel de la imputada. Beto Lisanti , como defensor.

, como defensor. Hugo Marsala , en el rol de fiscal.

, en el rol de fiscal. Dardo Boggia, interpretando al tribunal.

Dónde conseguir las entradas

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.