El chef Christian Petersen internado otra vez: qué dice el Hospital Alemán y la palabra de su hermano

El chef Christian Petersen permanece internado en el Hospital Alemán bajo un estricto seguimiento interdisciplinario permanente. Su familia inmediata salió a desmentir los rumores maliciosos sobre su salud mental y aclaró que la hospitalización estaba completamente programada con su equipo médico. El paciente responde de manera favorable a las intervenciones terapéuticas iniciales.

El último comunicado oficial emitido por las autoridades del centro asistencial porteño detalla que el cocinero se encuentra clínicamente estable en una unidad de cuidados especializados. El objetivo principal de este nuevo ingreso hospitalario es realizar ajustes farmacológicos específicos y controlar de cerca su evolución general. La institución médica remarcó que mantendrá un estricto hermetismo para preservar la intimidad del empresario y respetar el secreto profesional.

Ante la ola de versiones que indicaban que el exjurado de televisión había sufrido un brote psicótico o un cuadro de alucinaciones agudas, su entorno directo reaccionó con firmeza. Su hijo Hans y su hermano Roberto explicaron a la prensa que el cuadro clínico real no tiene ninguna relación con trastornos psiquiátrico s, llevando tranquilidad a todos sus seguidores.

¿Qué detalles brindó Roberto Petersen sobre la situación médica actual de su hermano?

El hermano del cocinero rompió el silencio mediante una comunicación directa con periodistas de espectáculos para disipar las falsas informaciones que circulaban en los medios de comunicación. "La internación fue para regular toda la medicación por su condición cardíaca, como estaba pautado con los médicos", precisó de manera contundente. El profesional gastronómico aseguró además que su familiar viene registrando una mejoría paulatina y constante desde hace cuatro meses.

Los desarreglos en el funcionamiento del corazón que sufre el conductor televisivo constituyen la razón central por la cual requiere de estos controles periódicos de alta complejidad. Los especialistas se concentran en estabilizar los parámetros de su arritmia crónica para evitar que se repitan los episodios de descompensación extrema que pusieron en riesgo su vida.

Christian Petersen La familia del chef Christian Petersen dice que evoluciona favorablemente

¿Cómo fue el grave incidente en alta montaña que originó los problemas cardíacos del chef?

Los inconvenientes más severos comenzaron el pasado 12 de diciembre, cuando el empresario sufrió una descompensación crítica mientras realizaba un exigente ascenso deportivo en el volcán Lanín. Tras una evacuación de emergencia en la provincia de Neuquén, quedó internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes durante 26 días complejos. En aquella oportunidad, los médicos locales le diagnosticaron una peligrosa fibrilación auricular y un cuadro de agotamiento extremo.

Al regresar a Buenos Aires y recibir el alta médica provisoria, el propio damnificado relató ante la prensa que recordaba muy poco del incidente en la cordillera. "Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico", declaró textualmente sobre aquella experiencia límite. La exigencia física de la excursión de alta montaña terminó actuando como el detonante de la patología coronaria que arrastra hasta la actualidad.