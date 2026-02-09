9 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Emotivo regreso

Video: A 33 días del alta, el chef Christian Petersen retomó el remo en plena rehabilitación

Tras sufrir una falla multiorgánica, Christian Petersen muestra mejoras en su salud. El deporte, la familia y la introspección marcan esta nueva etapa del chef.

Recuperación y esperanza: el chef Christian Petersen volvió a realizar su actividad favorita.

Recuperación y esperanza: el chef Christian Petersen volvió a realizar su actividad favorita.

Por Sitio Andino MuchoShow

A poco más de un mes del alta médica, el chef Christian Petersen compartió un emotivo video remando en el Delta del Paraná, una de sus actividades favoritas. El cocinero atraviesa una etapa de rehabilitación física y emocional tras la grave crisis de salud que sufrió durante una excursión al volcán Lanín.

Christian Petersen dio un nuevo paso en su rehabilitación y volvió al río

Entre los canales del Delta del Paraná, Christian Petersen rema con calma en su bote, concentrado en su respiración. El video, en blanco y negro, que compartió en sus redes sociales, es breve pero cargado de simbolismo: “100 pulsaciones… un lindo ritmo y volver al río”, escribió el chef, marcando uno de los hitos más personales desde su crisis de salud.

Lee además
Bad Bunny brilló en el Super Bowl con un homenaje a Puerto Rico y toda Latinoamérica.
Boda real, identidad latina y mucho baile

Bad Bunny protagonizó el halftime show más visto del Super Bowl: así fue su presentación
Show del Super Bowl 2026: los detalles del espectáculo que protagonizará Bad Bunny video
NFL

Show del Super Bowl 2026: los detalles del espectáculo que protagonizará Bad Bunny

A 33 días del alta médica, Petersen atraviesa una etapa de rehabilitación progresiva luego de haber sufrido una falla multiorgánica durante una excursión al volcán Lanín, que lo mantuvo casi un mes internado. Hoy, lejos del hospital, su vida se organiza en torno a la recuperación física, la introspección y el acompañamiento de su entorno más cercano.

Embed

El remo, una de sus actividades deportivas favoritas, representa mucho más que ejercicio. Antes de su internación, el cocinero ya había compartido imágenes practicando esta disciplina durante unas vacaciones en Brasil, en la localidad de Celso Ramos. Volver al agua es, para él, una señal concreta de que el cuerpo y la mente comienzan a alinearse otra vez.

Cómo avanza la salud de Christian Petersen

En sus redes sociales, Petersen también mostró otros avances: imágenes bajando escaleras con precaución, ejercicios de fortalecimiento en su hogar y escenas cotidianas con termo y mate. “Empezando de vuelta. Tratando de aprender”, escribió en una de sus publicaciones, reflejando un proceso donde la paciencia, la actitud positiva y la constancia son claves.

christian petersen y su amiga sole martins
Christian Petersen junto a su productora y amiga, Sole Martins,

Christian Petersen junto a su productora y amiga, Sole Martins, "volviendo al trabajo".

La cocina, su gran pasión, también vuelve a ocupar un lugar central. En una fotografía reciente se lo ve junto a Sole Martins, amiga y productora de Petersen Cocineros, la empresa familiar. Es una postal que sintetiza el equilibrio entre trabajo, afectos y recuperación que intenta construir en esta nueva etapa.

Acompañado por su esposa Sofía Zelaschi, sus hijos y su círculo íntimo, el chef atraviesa este período con una mirada introspectiva. El eje de su día a día es el bienestar físico y emocional, con la premisa de valorar cada pequeño avance y priorizar la salud por sobre cualquier exigencia.

Christian Petersen, junto a la pendeja de 25 con la que se casó
Por primera vez el chef Christian Petersen habló de su salud tras recibir el alta médica

Por primera vez el chef Christian Petersen habló de su salud tras recibir el alta médica

Entre remos, ejercicios y momentos domésticos, Christian Petersen reconstruye su rutina paso a paso. Y en ese gesto simple de volver al río, deja un mensaje claro: la recuperación es un camino lento, pero también una oportunidad para reencontrarse con lo esencial.

Temas
Seguí leyendo

¿Guerra en la cocina? Dos famosos de MasterChef Celebrity habrían tenido un fuerte cruce

Tensión en MasterChef Celebrity: medallas, festejos y un delantal negro decisivo

Evangelina Anderson negó la mala onda en MasterChef Celebrity, aunque un detalle despertó sospechas

Nuevos delantales grises en MasterChef Celebrity: resultados de la última gala

Tristeza en el espectáculo argentino: murió el actor Juan Carlos Velázquez

Alejada de la TV, una actriz de Casi Ángeles será mamá y emocionó a sus seguidores

Balcón para algunos, delantal gris para otros: así se vivió la gala de MasterChef Celebrity

¿Qué quiso inventar? El jurado de MasterChef Celebrity usó como saco de boxeo a este famoso

LO QUE SE LEE AHORA
Bad Bunny brilló en el Super Bowl con un homenaje a Puerto Rico y toda Latinoamérica.
Boda real, identidad latina y mucho baile

Bad Bunny protagonizó el halftime show más visto del Super Bowl: así fue su presentación

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero

Los centros comerciales de Chile comienzan a ver una menor intensidad de visitas argentinas
Minería, dólar y shopping

El precio del cobre y su impacto en el dólar en Chile: ¿fin del boom del turismo de compras?

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación
Aliento y avances

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación