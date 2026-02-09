Video: A 33 días del alta, el chef Christian Petersen retomó el remo en plena rehabilitación

A poco más de un mes del alta médica , el chef Christian Petersen compartió un emotivo video remando en el Delta del Paraná , una de sus actividades favoritas. El cocinero atraviesa una etapa de rehabilitación física y emocional tras la grave crisis de salud que sufrió durante una excursión al volcán Lanín.

Entre los canales del Delta del Paraná, Christian Petersen rema con calma en su bote, concentrado en su respiración. El video, en blanco y negro, que compartió en sus redes sociales, es breve pero cargado de simbolismo: “ 100 pulsaciones… un lindo ritmo y volver al río ”, escribió el chef, marcando uno de los hitos más personales desde su crisis de salud .

A 33 días del alta médica , Petersen atraviesa una etapa de rehabilitación progresiva luego de haber sufrido una falla multiorgánica durante una excursión al volcán Lanín , que lo mantuvo casi un mes internado. Hoy, lejos del hospital, su vida se organiza en torno a la recuperación física, la introspección y el acompañamiento de su entorno más cercano.

El remo, una de sus actividades deportivas favoritas , representa mucho más que ejercicio. Antes de su internación, el cocinero ya había compartido imágenes practicando esta disciplina durante unas vacaciones en Brasil , en la localidad de Celso Ramos. Volver al agua es, para él, una señal concreta de que el cuerpo y la mente comienzan a alinearse otra vez.

Cómo avanza la salud de Christian Petersen

En sus redes sociales, Petersen también mostró otros avances: imágenes bajando escaleras con precaución, ejercicios de fortalecimiento en su hogar y escenas cotidianas con termo y mate. “Empezando de vuelta. Tratando de aprender”, escribió en una de sus publicaciones, reflejando un proceso donde la paciencia, la actitud positiva y la constancia son claves.

christian petersen y su amiga sole martins Christian Petersen junto a su productora y amiga, Sole Martins, "volviendo al trabajo". Foto: Captura IG.

La cocina, su gran pasión, también vuelve a ocupar un lugar central. En una fotografía reciente se lo ve junto a Sole Martins, amiga y productora de Petersen Cocineros, la empresa familiar. Es una postal que sintetiza el equilibrio entre trabajo, afectos y recuperación que intenta construir en esta nueva etapa.

Acompañado por su esposa Sofía Zelaschi, sus hijos y su círculo íntimo, el chef atraviesa este período con una mirada introspectiva. El eje de su día a día es el bienestar físico y emocional, con la premisa de valorar cada pequeño avance y priorizar la salud por sobre cualquier exigencia.

Entre remos, ejercicios y momentos domésticos, Christian Petersen reconstruye su rutina paso a paso. Y en ese gesto simple de volver al río, deja un mensaje claro: la recuperación es un camino lento, pero también una oportunidad para reencontrarse con lo esencial.