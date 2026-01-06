Por primera vez, el chef Christian Petersen habló de su salud tras recibir el alta médica

Christian Petersen recibió finalmente el alta médica luego de haber estado internado en estado delicado, una situación que se habría desencadenado cuando el chef estaba subiendo el volcán Lanín . Petersen mantuvo un diálogo con Juan Etchegoyen, en el que se refirió a los médicos que lo atendieron: “me salvaron la vida”.

El 18 de diciembre el exjurado de "El gran premio de la cocina" fue hospitalizado de urgencia en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Luego fue trasladado a Buenos Aires donde permaneció hasta hoy en el Hospital Alemán. Afortunadamente, la pesadilla terminó y ya se encuentra iniciando la recuperación en su hogar junto a su esposa Sofía Zelaschi.

Fue el periodista Juan Etchegoyen, al aire de Mitre Live, quien logró comunicarse con el chef para profundizar sobre las causas que originaron el episodio que lo dejó internado. “Querido Juan, por suerte desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa” , leyó el periodista.

El chef Christian Petersen agradeció a los guías y profesionales de la salud que le salvaron la vida

En su comunicación Petersen no escatimó en elogios para el equipo de guías que escalaban a su lado el volcán Lanín y los profesionales de la salud que más tarde lo asistieron durante su internación. “Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida ”, expresó el chef.

La figura de El Gourmet además habló acerca de los momentos previos a su internación. Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar por qué es lo que me acuerdo. Pero lo que es verdad es que estaba re entrenado para subir al Lanín. Hago de todo, todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que hiciera cumbre", contó.

_chef Christian Petersen "Estaba preparado para subir el volcán Lanín", dijo el chef Petersen luego de recibir el alta médica

Cómo sigue la salud de Christian Petersen tras el susto

Como bien expresó el empresario gastronómico, si bien ahora se encuentra en casa y en reposo, está al pendiente de los resultados de una batería de estudios médicos. “Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó. Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, le dijo Petersen a Juan Etchegoyen.

El último parte médico que se había recibido fue el 2 de enero. El comunicado oficial, firmado por el director médico Norberto Mezzadri (MN 51454), había confirmado que Petersen estaba bajo monitoreo médico permanente y que, hasta ese momento, no se habían detectado complicaciones.