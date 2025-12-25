El chef Christian Petersen muestra una evolución favorable, informó su familia

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado sobre su estado de salud.

La familia de Christian Petersen decidió emitir un comunicado público para llevar tranquilidad y aclarar el estado de salud del chef , quien permanece internado desde hace diez días en un hospital de San Martín de los Andes , luego de descompensarse durante una excursión al volcán Lanín.

El mensaje fue compartido a través de las historias de Instagram de la cuenta oficial del cocinero y tuvo como objetivo principal bajar la incertidumbre en una fecha sensible.

En estado delicado El chef Christian Petersen internado en terapia intensiva: ¿qué le pasó?

Preocupación Cómo sigue la salud del chef Christian Petersen: lo que se sabe

“En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris”, expresaron y destacaron el profesionalismo del personal médico de los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que atendieron un cuadro que, “en un principio, parecía más sencillo”.

En el comunicado, los familiares explicaron con mayor precisión el motivo de la internación: “Chris presentó un importante estrés físico producto del excesivo esfuerzo realizado para intentar hacer cumbre en el volcán Lanín, lo que disparó un cuadro cardiológico preventivo sobre el cual se centró la atención médica”, señalaron.

Además, aclararon que esa situación derivó luego en una descompensación multiorgánica que fue evolucionando día tras día, motivo por el cual continúa internado.

El texto cerró con un agradecimiento especial por los mensajes de apoyo y la “energía positiva” recibida durante este tiempo.

El comunicado sobre la salud del chef, de su familia