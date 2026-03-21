La UNCuyo cumple 87 años: historia y legado de la universidad clave de Mendoza

Cada 21 de marzo , la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) celebra un nuevo aniversario desde su fundación en 1939 , consolidada como uno de los pilares educativos más importantes del oeste argentino . A 87 años de su creación, la institución sigue marcando el pulso académico, científico y cultural de Mendoza y la región .

La UNCuyo fue creada el 21 de marzo de 1939 mediante el decreto Nº 26.971 del Poder Ejecutivo Nacional, durante la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz . Su objetivo inicial fue brindar educación superior a la región de Cuyo , que abarca las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis , y contribuir al desarrollo cultural, científico y social.

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Desde sus comienzos, la institución orientó su actividad hacia el análisis de los grandes problemas humanos , con especial énfasis en la realidad nacional y regional. Su proyecto educativo se basó en la enseñanza, la investigación científica, la formación profesional y la promoción de valores éticos y culturales .

El inicio formal de sus actividades se concretó el 16 de agosto de 1939 , con la conferencia inaugural a cargo de Ricardo Rojas . En sus primeros años, la universidad integró centros educativos preexistentes y creó nuevas unidades académicas que, con el tiempo, alcanzaron prestigio y reconocimiento.

Un punto de inflexión se produjo en 1973, cuando se crearon las universidades nacionales de San Juan y San Luis a partir de estructuras que dependían de la UNCuyo. Desde entonces, la casa de estudios concentró su desarrollo en Mendoza, manteniendo también bajo su órbita el Instituto Balseiro, con sede en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

UNCuyo - Fundación (1) Así lucía la Facultad de Ciencias Médicas en el predio de la UNCuyo. Foto: Sistema Integrado de Documentación

En la actualidad, la UNCuyo es el principal centro de educación superior de Mendoza. Cuenta con 12 facultades, además de institutos clave como el Instituto Balseiro, reconocido por su excelencia en física e ingeniería; el Instituto Tecnológico Universitario (ITU), con presencia en distintos puntos de la provincia; y el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), dedicado a la formación en seguridad.

La universidad también extiende su oferta educativa a niveles preuniversitarios, con escuelas secundarias y espacios de formación inicial, consolidando un sistema educativo integral.

Con información de la Universidad Nacional de Cuyo.