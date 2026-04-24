Elecciones UNCuyo: Gabriel Fidel no descarta acuerdos y apunta a terminar con la "grieta" universitaria

La atomización de listas es la característica preponderante que rodea a las elecciones del próximo 9 de junio en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Si bien hay tiempo hasta el 29 de abril para forjar alianzas —y, por ende, que se baje alguna fórmula—, la oferta para el Rectorado se perfila como una de las más amplias de los últimos tiempos . Dentro del oficialismo, el actual vicerrector Gabriel Fidel aparece como uno de los candidatos a ocupar el cargo que hoy ostenta Esther Sánchez , a quien acompañó en los últimos cuatro años, pero con quien no logró cerrar un acuerdo político para reeditar una propuesta común .

En una entrevista con Andino Streaming, el dirigente radical —con paso en las gestiones de Roberto Iglesias, Julio Cobos y Rodolfo Suarez— no descartó la (cada vez más lejana) posibilidad de alcanzar un entendimiento con Sánchez , aunque tampoco la de sumar a otros sectores que compiten por la conducción de la casa de altos estudios , a los que evita ubicar en el lugar de “oposición”.

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Bajo ese escenario, Fidel planteó la necesidad de cerrar una etapa de confrontación interna y avanzar hacia una universidad con mayor capacidad de respuesta , en un contexto atravesado por el conflicto presupuestario con la Nación , la irrupción de nuevas tecnologías y la demanda de una mayor vinculación con el entorno . “ Queremos cerrar un ciclo de tanta conflictividad política y poder ir a una universidad autónoma, de excelencia y articulada con la comunidad ”, sostuvo.

Embed - Gabriel Fidel: elecciones en la UNCuyo, presupuesto universitario y el fin de la grieta

Financiamiento universitario y críticas al Gobierno nacional

Uno de los ejes centrales del discurso del aún precandidato es la delicada situación presupuestaria. La UNCuyo, como el resto de las universidades públicas, atraviesa un contexto crítico producto de las políticas nacionales de ajuste. “Hoy los sueldos de nuestros docentes y no docentes están en el nivel más bajo de muchos años”, advirtió. Por tal motivo, reafirmó el compromiso con “la lucha por el financiamiento” y la ley votada por el Congreso, vetada por Javier Milei, y ratificada nuevamente por el Parlamento y —posteriormente— por la Justicia.

Quien no reclame, denuncie y luche por la universidad pública no puede ser candidato Quien no reclame, denuncie y luche por la universidad pública no puede ser candidato

En esa línea, postuló que la defensa la educación pública es una condición indispensable para cualquier candidato: “Quien no reclame, denuncie y luche por la universidad pública no puede” presentarse en estos comicios.

No obstante, remarcó que la propuesta por la conducción no debe centrarse exclusivamente en la lucha con el Ejecutivo nacional por los recursos, sino también en cómo sostener una agenda de crecimiento frente a ese escenario adverso.

17 de setiembre de 2025, Marcha federal de las universidades, UNCUYO, ley de emergencia Gabriel Fidel en la marcha federal universitaria del 17 de septiembre de 2025. Foto: Cristian Lozano

Transformación, vínculo con el territorio y adaptación tecnológica: los ejes de la propuesta de Gabriel Fidel

Fidel puso el foco en los cambios estructurales que, a su entender, debe encarar la UNCuyo. En particular, habló de una necesidad urgente de acelerar los procesos de adaptación institucional. “Tenemos que ir con una velocidad mayor de transformación”, afirmó, planteando una distancia con la gestión de Sánchez.

Hoy los sueldos de docentes y no docentes están en el nivel más bajo de muchos años Hoy los sueldos de docentes y no docentes están en el nivel más bajo de muchos años

Puntualizó que la universidad debe reducir los tiempos entre el diagnóstico y la ejecución para poder responder a un contexto global dinámico. En tal sentido, vinculó ese desafío con fenómenos como la inteligencia artificial y la digitalización: “Estamos en una era donde el cambio es minuto a minuto y tenemos que tener capacidad de respuesta”.

Embed - Andino Streaming on Instagram: "#Política | En una entrevista exclusiva con Andino Streaming, el vicerrector de la UNCuyo y candidato a rector, Gabriel Fidel (@fidel.gabriel) analizó el complejo panorama institucional de cara a las elecciones del próximo 9 de junio. Fidel hizo hincapié en la necesidad de superar la fragmentación política para avanzar hacia una gestión más moderna y eficiente. El candidato propuso acelerar la creación de nuevas carreras, microcredenciales y titulaciones cortas que respondan a las demandas actuales del mercado laboral y los avances tecnológicos. También destacó la importancia de profundizar la transparencia en el uso de los recursos. Para Fidel, la UNCuyo debe estar más conectada con los municipios, la provincia y el sector privado, consolidando su rol estratégico en el desarrollo regional sin perder su autonomía institucional. Mirá la entrevista completa en Andino Streaming. #UNCuyo #Elecciones2026 #GabrielFidel #UniversidadPública" View this post on Instagram

En paralelo, el candidato planteó que esa transformación debe ir acompañada de una mayor articulación con el entorno, tanto público como privado. “Hay que ser creativos y buscar alianzas con los estados locales y el sector privado”, sostuvo. En ese aspecto, proyectó acuerdos para que los municipios y la Provincia intervengan en el "cofinanciamiento" universitario para "fortalecer la territorialización".

Entrevista Gabriel Fidel, vicerrector Universidad Nacional de Cuyo Gabriel Fidel pasó por Andino Streaming y reveló su propuesta para conducir la UNCuyo. Foto: Andino Streaming

Producto de ese vínculo, se trabajaría en la creación de nuevas carreras, titulaciones intermedias y microcredenciales, en línea con las nuevas demandas del mercado laboral y los cambios en los formatos de formación. Con los privados, en tanto, el foco se centraría en el sostenimiento del sistema científico local.

Otro de los ejes abordados fue el impacto de la tecnología en la educación superior. Fidel consideró que la inteligencia artificial no puede ser ignorada, pero sí regulada y acompañada pedagógicamente. “No podemos negar el cambio tecnológico”, señaló, aunque advirtió sobre la necesidad de preservar habilidades clave como la escritura y la lectura.

Reveló que ya se trabaja en protocolos internos y que el desafío será integrar la tecnología sin perder calidad educativa, combinando innovación con herramientas tradicionales de enseñanza.

Estamos en una era donde el cambio es minuto a minuto y tenemos que tener capacidad de respuesta Estamos en una era donde el cambio es minuto a minuto y tenemos que tener capacidad de respuesta

El fin de la "grieta" en la UNCuyo

Frente al descripto contexto marcado por la fragmentación, Fidel dejó abierta la puerta a eventuales acuerdos con otras listas antes del cierre del 29 de abril. “Nos gustaría unificar fuerzas con otras fórmulas”, aseguró.

En ese sentido, cuestionó la lógica de bloques enfrentados dentro de la universidad y llamó a "terminar con años de grieta en la universidad". “No se trata de buenos y malos, somos todos parte de una misma comunidad”, sostuvo. Diferenciando la política académica de la tradicional, propuso bajar el nivel de conflictividad interna.

"Tenemos que aprender a escucharnos, a dialogar, a intercambiar, a escuchar al otro; porque quizás trae una perspectiva mejor que la que vos tenías. Hay que promover siempre la escucha activa y capacidad de modificación", sintetizó.

Entrevista Gabriel Fidel, vicerrector Universidad Nacional de Cuyo Gabriel Fidel pidió terminar con la grieta y las divisiones políticas en la UNCuyo. Foto: andino streaming

Transparencia y uso eficiente de los recursos en la UNCuyo

Pese a las diferenciadas de visión con la administración libertaria, el candidato a rector mostró coincidencias respecto al planteo de Casa Rosada sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de gestión y control. “Tenemos la obligación de hacer un uso eficiente de los recursos y no malgastarlos”, reconoció, y propuso profundizar herramientas de transparencia.

Hay que ser muy cuidadosos con los recursos porque la universidad es de toda la comunidad Hay que ser muy cuidadosos con los recursos porque la universidad es de toda la comunidad

Entre ellas, mencionó la implementación de un "tablero de control de gestión pública", que permita seguir la trazabilidad de "cada peso que ingresa a la universidad", con acceso público a esa información.

"Hay que ser muy cuidadosos porque la universidad es de toda la comunidad y administramos recursos públicos", argumentó.

UNCuyo - Ingreso La UNCuyo va a elecciones el próximo 9 de junio. Foto: UNCuyo

Por qué Gabriel Fidel considera que su propuesta es la mejor para la UNCuyo

Fidel centró su mensaje en el tipo de conducción que, a su entender, necesita la UNCuyo en esta etapa. “Tenemos que tener firmeza en la defensa de la universidad, pero también capacidad de negociación y articulación”, expresó.

Además, remarcó tres pilares de su propuesta: “capacidad de lucha, velocidad de ejecución y fuerte vínculo con el medio”, junto con la necesidad de un liderazgo con experiencia en gestión y trayectoria política. Características que contiene —según su visión— la propuesta que integra con María Flavia Filippini.