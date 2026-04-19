La oposición lanzó otra fórmula para conducir la UNCuyo y busca unificar fuerzas contra el oficialismo

En medio de un escenario cada vez más fragmentado, un sector de la oposición en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) lanzó una nueva fórmula para disputar el rectorado en las elecciones previstas para el 9 de junio. Se trata del binomio integrado por Javier Ozollo y Fernanda Bernabé , dos de los que habían mostrado intenciones de disputar el cargo y que acordaron integrar una fórmula juntos.

Ozollo —docente que ha ocupado varios cargos en Artes y Diseño— está vinculado al peronismo K y cuenta con una extensa trayectoria académica y de gestión en la UNCuyo, especialmente en áreas vinculadas a investigación y posgrado.

Embed - Proyecto Universidad on Instagram: "¡HAY FÓRMULA! Javier Ozollo y Fernanda Bernabé encabezan una nueva alternativa para la UNCUYO. Un espacio plural que se une para defender la universidad pública y construir una gestión con participación, transparencia y financiamiento genuino. Con una agenda clara: resolver lo urgente —como DAMSU— y fortalecer la calidad académica, la investigación y el desarrollo de Mendoza. La universidad no se ajusta. La universidad se defiende. Sumate a construir la universidad que queremos. #HayFórmula #UNCUYO #UniversidadPública #JavierOzollo #FernandaBernabé LaUniversidadPrimero"

Bernabé —decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Gestión Pública de la Universidad Champagnat—, por su parte, proviene de Libres del Sur , espacio que supo ser aliado del radicalismo en Mendoza hasta 2023, cuando rompió tras el acercamiento de Cambia Mendoza al mileísmo. La docente de Políticas formó parte de la gestión del exrector Daniel Pizzi , dentro del espacio Interclaustro (radicalismo), aunque desde hace tiempo articula con dispositivos opositores.

El nuevo espacio surge de la confluencia de las agrupaciones Proyecto Universidad y Universidad Abierta , que decidieron confluir en una propuesta común con el objetivo de unificar a sectores críticos de la actual gestión . Si bien buscan representar la "fórmula de la oposición unida", aún hay sectores que no se han sumado al armado . Igualmente, las conversaciones con el resto continúan.

Se espera que esta semana se reúnan con el otro binomio que está en carrera: el que integran Adriana García y Ana Sisti. Hay tiempo hasta el 29 de abril para la presentación de nóminas. García es una reconocida docente, investigadora y exdecana de la Facultad de Filosofía y Letras, quien ya se ha presentado para el cargo en elecciones pasadas. Su compañera de fórmula es la decana de la Facultad de Educación.

Adriana García, candidata a rectora UNCuyo Adriana García es una de las precandidatas al rectorado de la UNCuyo por el peronismo. Foto: Yemel Fil

También se han lanzado, por “Nexo al futuro”, el politólogo e investigador Manuel Cuervo Sola, consejero directivo y profesor de Ciencias Políticas y Sociales; así como el exdecano de esa facultad, Juan Carlos Aguiló.

Embed - Nexo al Futuro on Instagram: " Manuel Cuervo Sola | Precandidato a Rector por Nexo al Futuro Manuel es Doctor en Ciencias Sociales (UNCuyo-2016) y Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública (UNCuyo - 2009). Es profesor Titular de la cátedra de Teoría Política II, profesor Adjunto a cargo de las cátedras de Estado y Economía y de Historia Social Argentina I en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Se ha desempeñado como docente en nivel medio, superior y de posgrado, en universidades públicas y privadas. En el ámbito de la gestión universitaria, se ha especializado en temas de prospectiva y vinculación. Entre 2018 y 2022 fue codirector de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública (FCPyS). Desde 2022 es consejero directivo en esa misma facultad. En materia de investigación científica ha trabajado como becario doctoral y posdoctoral de CONICET, habiendo realizado estancias de intercambio académico en la Universidad de São Paulo (Brasil) y en la Universidad de Berkeley, California (EEUU). Su campo de especialidad es la teoría política, con énfasis en problemáticas y perspectivas latinoamericanas." View this post on Instagram

Se espera que en los próximos días surjan novedades respecto a una posible confluencia de todos los sectores en una propuesta común. Más aún teniendo en cuenta que el oficialismo llega fragmentado a los comicios (aunque tampoco se descarta que allí también se arribe a un acuerdo).

Los ejes de la propuesta de Ozollo y Bernabé

Desde el frente plantearon la necesidad de construir “una universidad más participativa, con financiamiento genuino y centrada en las necesidades reales de la comunidad”, al tiempo que apuntaron contra la conducción actual, a cargo de Esther Sánchez y Gabriel Fidel.

Embed - Proyecto Universidad on Instagram: "La UNCuyo supo ser el cerebro de la provincia. Y ese rol lo sostuvieron sus docentes. Hoy necesitamos recuperar esa capacidad de pensar Mendoza desde las aulas, la investigación y la extensión. No es solo gestión.Es volver a poner el trabajo académico en el centro. #ProyectoUniversidad #PrimeroLaUNCUYO #DocentesUNCUYO" View this post on Instagram

Plantearon una agenda centrada en defender la universidad pública y mejorar la gestión institucional, con foco en problemáticas concretas. Entre los principales aspectos, destacaron:

Defensa del financiamiento universitario como base para garantizar calidad e igualdad de oportunidades.

como base para garantizar calidad e igualdad de oportunidades. Mayor participación y transparencia en la toma de decisiones.

en la toma de decisiones. Soluciones urgentes para el DAMSU , el sistema de salud universitario en crisis.

, el sistema de salud universitario en crisis. Mejora en el ingreso, permanencia y egreso estudiantil .

. Impulso a una transformación digital en la gestión académica y administrativa.

en la gestión académica y administrativa. Fortalecimiento de la investigación, extensión y vínculo con la sociedad.

“La universidad no se ajusta. La universidad se defiende”, expresaron desde el espacio al presentar la fórmula en redes sociales.