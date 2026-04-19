19 de abril de 2026
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Javier Milei

Javier Milei llegó a Israel, visitó el Muro y prevé reunirse con Netanyahu en plena tensión regional

Javier Milei inició una visita oficial de tres días a Israel con una cargada agenda. El viaje se produce en medio de conflictos y negociaciones diplomáticas en curso.

Israel en alerta y Javier Milei en agenda: el viaje que marca su tercer acercamiento al país.

Israel en alerta y Javier Milei en agenda: el viaje que marca su tercer acercamiento al país.

Foto: @JMilei en X.
Por Sitio Andino Política

En un contexto internacional frágil y complejo, el presidente Javier Milei llegó durante la madrugada a Israel para desarrollar una intensa agenda diplomática y ceremonial. La visita, la tercera desde que asumió el cargo, incluye encuentros con autoridades israelíes y participación en actividades oficiales de relevancia.

La llegada del mandatario se produjo a las 5:33 (hora argentina), tras un vuelo que siguió una ruta militar no comercial, con custodia aérea de combate, una medida que reflejó las condiciones de seguridad excepcionales vigentes en la zona.

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Primera actividad en el Muro de los Lamentos

Tras su arribo, el presidente visitó el histórico Muro de los Lamentos, considerado el lugar más sagrado del judaísmo, acompañado por su hermana Karina Milei y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

Esta escala inicial se da en un marco personal y político relevante, ya que Milei se encuentra en proceso de conversión al judaísmo y ha reiterado en distintas oportunidades su respaldo al Estado israelí. En una reciente entrevista televisiva, el mandatario sostuvo: “Siempre digo: defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa”.

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Durante su estadía, el jefe de Estado tiene previsto mantener reuniones con el primer ministro Benjamín Netanyahu y con el presidente israelí Isaac Herzog, además de participar en actos oficiales vinculados al 78º Día de la Independencia de Israel.

Agenda cargada de actividades y distinciones

La agenda oficial incluye una serie de actividades protocolares y académicas que reflejan el vínculo político entre ambos países. Milei será distinguido con una medalla oficial otorgada por Herzog, recibirá un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar Ilán y obtendrá una distinción de la Academia de Estudios Talmúdicos.

Además, el mandatario argentino hará historia al convertirse en el primer extranjero en participar en la emblemática ceremonia de las antorchas, uno de los actos centrales de las celebraciones nacionales israelíes. En paralelo, las autoridades locales prevén bautizar una plaza con el nombre “Argentina”, en señal de reconocimiento a la relación bilateral.

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Un viaje en medio de la crisis regional

La visita se desarrolla en un contexto internacional complejo, marcado por la ofensiva militar israelí en territorio libanés contra el grupo Hezbollah, respaldado por Irán. El conflicto comenzó a principios de marzo, poco después del inicio de las operaciones militares conjuntas entre Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, los enfrentamientos han dejado más de 2.000 muertos y alrededor de 1,2 millones de desplazados en Líbano, lo que representa aproximadamente una quinta parte de la población de ese país.

javier milei en israel muro lamentos 19 04 2026 macarena jimena fotógrafa
Javier Milei en el Muro de los Lamentos, durante su tercera visita a Israel este 19 de abril de 2026.

Javier Milei en el Muro de los Lamentos, durante su tercera visita a Israel este 19 de abril de 2026.

En los últimos días entró en vigor un alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano, mediado por el expresidente estadounidense Donald Trump, aunque la tregua se mantiene bajo una fuerte incertidumbre. Paralelamente, Irán reiteró su amenaza de restringir el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, mientras continúan las negociaciones internacionales para evitar una nueva escalada.

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