Día del Periodista: el mensaje de Victoria Villarruel que contrasta con dichos de Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el presidente Javier Milei al publicar un mensaje por el Día del Periodista . En sus redes sociales defendió la libertad de prensa , destacó el papel de los medios en la democracia y reconoció el trabajo de quienes ejercen la profesión.

La titular del Senado de la Nación publicó un extenso mensaje en el que saludó a quienes ejercen la profesión periodística y reivindicó el papel que cumplen en el funcionamiento democrático. “ En el Día del Periodista quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda”, expresó.

En su reflexión, la vicepresidenta sostuvo que la República Argentina necesita un periodismo capaz de investigar, preguntar y cuestionar al poder cuando sea necesario. En ese sentido, cuestionó a quienes, según consideró, construyen relatos alejados de la realidad que atraviesan millones de ciudadanos.

En el Día del Periodista quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda. La Argentina necesita un periodismo que investigue, que pregunte, que incomode cuando haga falta. No… pic.twitter.com/sYf0uxqoRS

Además, Villarruel se refirió a las dificultades que enfrentan actualmente los profesionales de la comunicación y advirtió sobre las presiones que pueden surgir en el ejercicio de la actividad. “Muchas veces lo más difícil no es decir la verdad, sino sostenerla cuando aparecen las presiones, las campañas de desprestigio o los ataques coordinados contra quien piensa distinto”, afirmó.

La funcionaria también compartió una mirada crítica sobre el escenario mediático y digital actual. Según señaló, existen sectores que utilizan los medios y las redes sociales para atacar adversarios o instalar conflictos en lugar de informar. “Me tocó ver cómo algunos utilizan micrófonos y redes no para informar, sino para deformar, agredir y construir enemigos”, manifestó.

Durante su mensaje, Villarruel también remarcó la importancia de la libertad de prensa para el fortalecimiento de las instituciones democráticas. No obstante, señaló que esa libertad debe estar acompañada por responsabilidad profesional. “Informar no es manipular y opinar no debería significar destruir al que está enfrente”, sostuvo.

Un comunicado en sintonía con el Papa León XIV y distanciado de Milei

La vicepresidenta dedicó además un apartado a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y las plataformas digitales para el ejercicio del periodismo. "Utilizar esas herramientas con ética para subordinarlas al bien común, como escribió el Papa León XIV en su reciente encíclica Magnifica Humanita s, es un gran desafío de esta era y está en sus manos", manifestó.

Finalmente, Villarruel hizo referencia a su rol institucional al frente de la Cámara Alta y reafirmó su postura de mantener abiertas las puertas del Congreso a la prensa y a la ciudadanía. “Creo profundamente que las instituciones deben tener las puertas abiertas al periodismo y también a la ciudadanía”, completó.

Embed NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS BASURAS (90%)

Para mentir, calumniar, injuriar y decir todo tipo de barbaridades son muy rápidos y jamás piden perdón ni se retractan por sus comportamientos aberrantes...



PN°10(E)



Fin. https://t.co/enBgsUb9xd — Javier Milei (@JMilei) June 27, 2025

Así, marcó una notable diferencia respecto del principal referente libertario. Desde “corruptos” y “sicarios” hasta “basuras inmundas”, el presidente Javier Milei ha atacado en diversas ocasiones al gremio periodístico argentino, llegando incluso a expresar que en su cuenta de X que “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. Una de los últimos cruces del mandatario con estos trabajadores fue tras el informe de gestión de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, que tuvo lugar a fines de abril, donde le gritó “chorros” a un grupo de comunicadores parlamentarios.