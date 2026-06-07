Día del Periodista 2026: historia y por qué se celebra el 7 de junio en Argentina

Cada 7 de junio , Argentina conmemora el Día del Periodista , una fecha que rinde homenaje a quienes ejercen la labor de informar y acercar los acontecimientos de interés público a la sociedad. La efeméride recuerda el nacimiento de un medio clave para la historia nacional y pone en valor una profesión fundamental para la democracia y la libertad de expresión .

La elección del 7 de junio responde a un hecho crucial de la historia argentina . Ese día, pero de 1810 , comenzó a circular la Gazeta de Buenos Ayres , el primer periódico de la etapa independentista argentina y uno de los principales instrumentos de comunicación de la Primera Junta de Gobierno surgida tras la Revolución de Mayo .

La conmemoración fue instituida oficialmente más de un siglo después. En 1938 , durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas realizado en la provincia de Córdoba , los representantes del sector acordaron establecer el 7 de junio como Día del Periodista en reconocimiento al papel histórico de la Gazeta de Buenos Ayres y al valor social de la actividad periodística.

Aquel encuentro también tuvo relevancia para la profesión porque sentó las bases de los primeros documentos que más tarde darían origen al Estatuto Profesional del Periodista, plasmado en la Ley 12.908, sancionada por el Congreso Nacional en 1944.

La Gazeta de Buenos Ayres cumple 216 años: el origen de la prensa argentina

La historia de esta fecha está estrechamente vinculada con Mariano Moreno, abogado, político, periodista y uno de los protagonistas de la Revolución de Mayo. Apenas unos días después de la conformación de la Primera Junta, el 1 de junio de 1810, el nuevo gobierno dispuso la creación de un periódico que permitiera informar a la población sobre sus decisiones y acciones.

El decreto establecía la publicación de un semanario bajo el nombre de Gazeta de Buenos Ayres. Finalmente, el 7 de junio de 1810 vieron la luz sus primeros ejemplares, dando origen a una experiencia periodística inédita en el territorio y marcando un hito en la historia de la comunicación argentina.

Desde sus primeras ediciones, el periódico tuvo la misión de difundir las resoluciones del gobierno revolucionario, informar sobre el desarrollo de las Guerras de la Independencia y promover el debate público en una sociedad que comenzaba a construir su identidad política lejos del dominio español.

Moreno fue el principal impulsor del proyecto y contó con la colaboración de figuras destacadas de la época, entre ellas Manuel Belgrano, Juan José Castelli y Manuel Alberti.

En la primera publicación quedó reflejada una de las ideas que sintetizan el espíritu del periodismo moderno, basado en el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre los actos de gobierno. Aquella visión convirtió a la Gazeta en una herramienta clave para fortalecer la participación pública y la transparencia institucional.

Debido a que gran parte de la población era analfabeta, las autoridades dispusieron que las ediciones fueran leídas en voz alta en las iglesias durante las misas. De esta manera, la información llegaba a sectores que de otro modo no podían acceder a las noticias.

primera junta, revolución de mayo, gobierno patrio.jpg La Revolución de Mayo fue el artífice que dio orígen a la Gazeta. Foto: Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras

Tras más de una década de circulación, el periódico dejó de publicarse en 1821 por decisión del entonces ministro de Gobierno de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia. Su lugar fue ocupado por el Registro Oficial.

Qué es el periodismo: la importancia de informarse

El periodismo es la actividad dedicada a recopilar, verificar, analizar y difundir información de interés público a través de distintos formatos y plataformas. Su función principal es acercar a la sociedad hechos relevantes que permitan comprender la realidad y tomar decisiones informadas.

A lo largo de la historia, el periodismo ha desempeñado un papel central en la vigilancia de los poderes públicos, la denuncia de injusticias, la promoción de derechos y la generación de espacios para el intercambio de ideas.

Su importancia radica en que garantiza el acceso a información confiable y plural, un derecho indispensable para el ejercicio de la ciudadanía. Sin una prensa libre e independiente, resulta más difícil controlar a quienes ejercen el poder y sostener instituciones democráticas sólidas.

Fuente: Casa Rosada.