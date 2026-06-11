11 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026 EN VIVO: empieza el torneo con una histórica ceremonia inaugural

La ceremonia inaugural marcará el comienzo de un Mundial 2026 histórico que por primera vez se disputa en México, Estados Unidos y Canadá (Foto: Reuters).

La ceremonia inaugural marcará el comienzo de un Mundial 2026 histórico que por primera vez se disputa en México, Estados Unidos y Canadá (Foto: Reuters).

El esperado Mundial 2026 comienza con todo y en Sitio Andino te lo contamos minuto a minuto. Seguí todos los detalles de la gran fiesta en México.

Por Sitio Andino Deportes

EN VIVO

El día finalmente llegó. Después de cuatro años de espera, este jueves comienza oficialmente el Mundial 2026, la edición más grande de la historia de la Copa del Mundo. Antes de que empiece a rodar la pelota, la FIFA da inicio al torneo con una inédita ceremonia inaugural que tiene como escenario principal a la Ciudad de México y reúne a artistas de reconocimiento internacional en una celebración que promete combinar fútbol, música y cultura ante millones de espectadores en todo el planeta.

Seguí el minuto a minuto del arranque del Mundial 2026

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Todo listo para la primera gran fiesta del Mundial 2026

La espera está llegando a su fin y en cuestión de minutos comenzará la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en un Estadio Azteca colmado por miles de aficionados. El mítico escenario mexicano luce repleto y preparado para dar inicio a una nueva edición de la Copa del Mundo.

La apertura contará con un impresionante desfile de estrellas internacionales. Shakira, Burna Boy, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Ryan Castro, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla serán los encargados de ponerle música a una ceremonia que promete combinar espectáculo, emoción y toda la pasión del fútbol antes del debut entre México y Sudáfrica.

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Las selecciones ya están en el Azteca para el partido inaugural

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 entra en su tramo final. Tanto la delegación de Sudáfrica como la de México ya emprendieron el camino hacia el Estadio Azteca y se preparan para protagonizar el encuentro que abrirá oficialmente la Copa del Mundo.

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Mientras los Bafana Bafana ya se encuentran instalados en el escenario del partido, el Tri partió desde su concentración rumbo al estadio acompañado por la ilusión de millones de mexicanos. Con los equipos listos y las tribunas cada vez más colmadas, el Mundial 2026 está a minutos de comenzar.

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Preocupación en la Selección: Tagliafico y Nico González, entre algodones

La Selección argentina encendió las alarmas a menos de una semana del debut en el Mundial 2026 por las molestias físicas de Nicolás Tagliafico y Nicolás González. Ambos futbolistas trabajan bajo seguimiento médico y serán evaluados en los próximos días.

Mientras Tagliafico arrastra un golpe que incluso pone en duda su titularidad ante Argelia, Nicolás González se entrenó de manera diferenciada debido a una sobrecarga muscular. Aunque en principio ninguno correría riesgo de perderse la Copa del Mundo, Scaloni sigue de cerca sus evoluciones en un momento clave de la preparación.

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Todos los partidos del Mundial 2026

Repasá todos los encuentros del torneo, posiciones y lo que se viene para cada uno de los elencos clasificados.

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Las mascotas del Mundial 2026 ya son parte de la fiesta

Maple, Zayu y Clutch, las tres mascotas oficiales del Mundial 2026, hicieron su aparición en el Estadio Azteca y se llevaron todas las miradas en la previa del partido inaugural. Los personajes representan a los tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

Entre saludos al público, fotos y recorridas por el campo de juego, las mascotas se sumaron al clima festivo que envuelve el comienzo de la Copa del Mundo, aportando color y simbolizando la unión de las tres naciones organizadoras del torneo.

Mundial 2026 (1)

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La música mexicana será protagonista en la apertura del Mundial

La ceremonia inaugural en el Estadio Azteca rendirá homenaje a la identidad futbolera y cultural de México con un espectáculo encabezado por grandes artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres confirmados aparecen Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Tyla, quienes le pondrán música al comienzo de la Copa del Mundo.

El show buscará reflejar la pasión, la tradición y el legado futbolístico mexicano en una noche histórica para el país anfitrión, que además tendrá el privilegio de abrir el Mundial 2026 frente a Sudáfrica ante un Azteca repleto.

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La inteligencia artificial ya eligió a sus favoritos para el Mundial 2026

A horas del inicio del Mundial 2026, una inteligencia artificial elaboró un ranking con las selecciones que tienen mayores probabilidades de levantar la Copa del Mundo. El listado incluye a los grandes candidatos de Europa y Sudamérica, aunque con algunas sorpresas en el orden final.

Entre los datos que más llaman la atención aparece la ubicación de la Selección argentina, que pese a llegar como campeona defensora no figura entre los tres máximos favoritos. Según la proyección, España, Francia e Inglaterra lideran las probabilidades de consagración en la cita mundialista.

Mundial 2026

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Canelo Álvarez no se quiso perder el arranque del Mundial

Saúl "Canelo" Álvarez dijo presente en el Estadio Azteca para acompañar el inicio del Mundial 2026 y se llevó una gran ovación de los aficionados mexicanos. El campeón mundial de boxeo se sumó a las personalidades que llegaron para vivir una jornada histórica para el deporte.

La aparición del púgil tapatío generó una inmediata reacción en las tribunas, donde los hinchas reconocieron a una de las máximas figuras deportivas de México en la previa del duelo inaugural entre el Tri y Sudáfrica.

Mundial 2026 (3)

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La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:

  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).
Lionel Scaloni
El equipo nacional quiere repetir el título.

El equipo nacional quiere repetir el título.

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Canadá se prepara para su gran fiesta mundialista

Tras la histórica apertura en México, el Mundial 2026 tendrá este viernes su segunda ceremonia inaugural en Toronto, donde Canadá buscará vivir una jornada inolvidable antes de su debut en la Copa del Mundo. El espectáculo se desarrollará en el Toronto Stadium y reunirá a reconocidas figuras de la música internacional.

La ceremonia buscará reflejar la diversidad cultural y el espíritu multicultural canadiense, con la participación de artistas de renombre como Michael Bublé, en una celebración que servirá como antesala del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, correspondiente al Grupo A del certamen.

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Guía Mundial 2026: lo que hay que saber con fixture, calendario, sedes y las nuevas reglas

El Mundial 2026 de Fútbol se juega del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones, 104 partidos y un formato completamente nuevo. Es la Copa del Mundo más grande jamás organizada y tiene a Argentina defendiendo el título en un torneo que redefine la competencia. Hacé click en el enlace.

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El Azteca late al ritmo del Mundial 2026

La cuenta regresiva llegó a su fin y una multitud comenzó a colmar el Estadio Ciudad de México desde las primeras horas de la mañana. Apenas se habilitaron los accesos, miles de aficionados iniciaron su ingreso para ser testigos de la ceremonia inaugural y del partido que pondrá en marcha la Copa del Mundo.

Entre cánticos, banderas y una ilusión desbordante, los fanáticos le dan forma a una postal impactante en el mítico Azteca, que vuelve a convertirse en el epicentro del fútbol mundial para dar inicio a una nueva edición del torneo más importante del planeta.

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Hora y dónde ver el acto de inauguración del Mundial 2026

19.30 - España.

14.30 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

13.30 - Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos).

12.30 - Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá.

11.30 - México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

TV: DSports (Latinoamérica) / Telefé y TyC Sports (Argentina) / La 1 de RTVE (España) / TelevisaUnivision (TUDN) y TV Azteca (México) / América TV (Perú) / Caracol TV y RCN TV (Colombia) / Tigo Sports (Centroamérica).

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La presidenta de México se la jugó por el Tri

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, expresó su confianza en la selección anfitriona y se animó a pronosticar una victoria en el partido inaugural del Mundial 2026. "Va a ganar México", aseguró en la previa del choque frente a Sudáfrica.

Además, la mandataria envió un mensaje de respaldo para el equipo dirigido por Javier Aguirre, deseándole éxito en el estreno mundialista y acompañando su pronóstico con una frase cargada de entusiasmo: "Buena vibra y ¡Viva México!".

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Maradona también tendrá su lugar en la apertura del Mundial

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 reservará un emotivo homenaje para Diego Armando Maradona, una de las máximas leyendas en la historia de la Copa del Mundo y figura central de la consagración argentina en México 1986.

El recuerdo del capitán albiceleste estará inevitablemente ligado al Estadio Azteca, escenario de gestas inolvidables como "La Mano de Dios" y el recordado gol ante Inglaterra considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos. La FIFA mantuvo en reserva los detalles del tributo, aunque la figura de Diego tendrá un papel destacado durante la ceremonia.

Mundial 86
Argentina en lo más alto con Diego Maradona.

Argentina en lo más alto con Diego Maradona.

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El Azteca homenajeará a Pelé y a un campeón inolvidable

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 tendrá un momento especial dedicado a Pelé y a la histórica selección de Brasil que conquistó la Copa del Mundo en México 1970. El homenaje recordará la consagración lograda en el Estadio Azteca tras la victoria por 4 a 1 sobre Italia.

Además, Roberto Rivellino representará al equipo brasileño campeón, mientras que el italiano Gianni Rivera, figura de aquel subcampeonato y ganador del Balón de Oro 1969, también formará parte de un reconocimiento cargado de simbolismo para la historia de los Mundiales.

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Una marea del Tri hace su ingreso y espera ansioso el debut del seleccionado dueño de casa

Una verdadera marea de aficionados mexicanos comenzó a ingresar al Estadio Azteca para acompañar a la selección anfitriona en el partido inaugural del Mundial 2026. La expectativa es enorme por ver al equipo dirigido por Javier Aguirre dar el primer paso en la Copa del Mundo.

Con el sueño de comenzar con una victoria ante Sudáfrica, los hinchas del Tri colman las tribunas y le brindan un marco imponente a un encuentro que puede marcar el rumbo del seleccionado local en el arranque del torneo.

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La pasión por el fútbol se hace presente en la antesala a la disputa del Mundial 2026

Desde las primeras horas del día, miles de simpatizantes mexicanos y fanáticos llegados desde distintos rincones del planeta comenzaron a copar las inmediaciones del Estadio Azteca, escenario que albergará el partido inaugural de la Copa del Mundo.

Entre banderas, camisetas, bombos, cánticos y mucho color, los hinchas le ponen clima de fiesta al comienzo del Mundial 2026, en una jornada histórica para el fútbol internacional.

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Así se juega la primera jornada del Mundial 2026

México y Sudáfrica abrirán el Mundial 2026 este jueves desde las 16.00 (hora argentina) en el Estadio Azteca. El encuentro podrá verse por Telefe, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

Más tarde, Corea del Sur y República Checa cerrarán la actividad del Grupo A desde las 23.00 (hora argentina) en Guadalajara. El partido será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play.

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México le pone color al inicio del Mundial

Los aficionados mexicanos comenzaron a copar los alrededores del estadio en la previa del partido inaugural. Banderas, camisetas y canciones acompañan la cuenta regresiva para el comienzo del Mundial 2026.

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El conjunto local busca ser protagonista del Mundial 2026.

El conjunto local busca ser protagonista del Mundial 2026.

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México y sus hinchas se acercan al Azteca (Foto Reuters).

México y sus hinchas se acercan al Azteca (Foto Reuters).

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Los aficionados de México aportan color en la previa al arranque del Mundial 2026 (Foto Reuters).

Los aficionados de México aportan color en la previa al arranque del Mundial 2026 (Foto Reuters).

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¡Comienza el Mundial 2026! La histórica ceremonia inaugural pone en marcha la Copa del Mundo

La espera terminó. Este jueves comienza oficialmente el Mundial 2026 y millones de fanáticos alrededor del planeta tendrán sus ojos puestos en la primera de las ceremonias inaugurales que marcarán el inicio de una Copa del Mundo histórica. Por primera vez, el torneo se disputará en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, y también tendrá tres actos de apertura.

La fiesta comenzará en el Estadio Ciudad de México, donde la FIFA preparó un espectáculo que combinará música, cultura y fútbol. Sobre el escenario estarán artistas de talla internacional como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Los Ángeles Azules y Maná, mientras que Shakira volverá a ser protagonista de un Mundial al interpretar junto a Burna Boy la canción oficial del certamen, "Dai Dai".

La ceremonia marcará el puntapié inicial de una Copa del Mundo que promete romper todos los récords. Después será el turno de las celebraciones en Toronto y Los Ángeles, completando una propuesta inédita en la historia de los Mundiales y dando comienzo a un mes en el que el fútbol volverá a paralizar al planeta.

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