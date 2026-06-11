Mundial 2026 EN VIVO: empieza el torneo con una histórica ceremonia inaugural

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¡Comienza el Mundial 2026! La histórica ceremonia inaugural pone en marcha la Copa del Mundo

La espera terminó. Este jueves comienza oficialmente el Mundial 2026 y millones de fanáticos alrededor del planeta tendrán sus ojos puestos en la primera de las ceremonias inaugurales que marcarán el inicio de una Copa del Mundo histórica. Por primera vez, el torneo se disputará en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, y también tendrá tres actos de apertura.

La fiesta comenzará en el Estadio Ciudad de México, donde la FIFA preparó un espectáculo que combinará música, cultura y fútbol. Sobre el escenario estarán artistas de talla internacional como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Los Ángeles Azules y Maná, mientras que Shakira volverá a ser protagonista de un Mundial al interpretar junto a Burna Boy la canción oficial del certamen, "Dai Dai".

La ceremonia marcará el puntapié inicial de una Copa del Mundo que promete romper todos los récords. Después será el turno de las celebraciones en Toronto y Los Ángeles, completando una propuesta inédita en la historia de los Mundiales y dando comienzo a un mes en el que el fútbol volverá a paralizar al planeta.