Mundial 2026 EN VIVO: empieza el torneo con una histórica ceremonia inaugural

El día finalmente llegó. Después de cuatro años de espera, este jueves comienza oficialmente el Mundial 2026, la edición más grande de la historia de la Copa del Mundo. Antes de que empiece a rodar la pelota, la FIFA da inicio al torneo con una inédita ceremonia inaugural que tiene como escenario principal a la Ciudad de México y reúne a artistas de reconocimiento internacional en una celebración que promete combinar fútbol, música y cultura ante millones de espectadores en todo el planeta.
Todo listo para la primera gran fiesta del Mundial 2026
La espera está llegando a su fin y en cuestión de minutos comenzará la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en un Estadio Azteca colmado por miles de aficionados. El mítico escenario mexicano luce repleto y preparado para dar inicio a una nueva edición de la Copa del Mundo.
La apertura contará con un impresionante desfile de estrellas internacionales. Shakira, Burna Boy, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Ryan Castro, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla serán los encargados de ponerle música a una ceremonia que promete combinar espectáculo, emoción y toda la pasión del fútbol antes del debut entre México y Sudáfrica.