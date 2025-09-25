La FIFA presentó a las mascotas oficiales del Mundial 2026: Clutch, Maple y Zayu

La FIFA presentó a las mascotas oficiales de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 . Serán Clutch, Maple y Zayu, que representan a los países anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México. A su vez, ocupan los lugares de arquero, delantero y mediocampista.

En el Mundial pasado, realizado en Qatar, la imagen que identificó al evento se llamó La'eeb y representaba el pañuelo tradicional de Oriente Medio y Arabia. En la próxima competencia serán tres las mascotas que representan a cada país anfitrión.

A través de sus redes sociales el presidente de la FIFA, Gianni Infantino , expresó: "Las tres mascotas son el centro de la increíble y entretenida atmósfera que estamos creando para este torneo que cambia el juego. Ellos ganarán corazones y provocarán celebraciones en América del Norte y en todo el mundo".

Según publicó la FIFA, "el alce Maple nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país".

Además, detallaron que es apasionado por el arte urbano, la música y es arquero. "Maple destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo. Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable. Tiene un sinfín de historias que contar", detalló la organización.

Maple

México y Zayu, el jaguar

El representante mexicano será el jaguar Zayu que es delantero. "Habita en las selvas del sur de México, encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país", indicó la FIFA. Zayu es un símbolo de festejos y del encuentro entre las culturas.

Su nombre significa unidad, fortaleza y alegría. "Se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad. Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo", describió la organización.

Zayu

Estados Unidos y su águila, Clutch

La mascota norteamericana será el águila Clutch y es mediocampista. Tiene "un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable", detalló la FIFA.

Además, describió: "Clutch tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte. Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo".