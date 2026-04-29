29 de abril de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: las bajas confirmadas por lesión y los jugadores en duda

Varias selecciones pierden futbolistas importantes en la previa a la disputa del esperado Mundial 2026. Mirá el detalle.

Rodrygo, de Brasil, no estará presente en el duro Mundial 2026.

Rodrygo, de Brasil, no estará presente en el duro Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

A poco más de un mes del inicio, el Mundial 2026 ya empieza a sufrir bajas importantes por lesión, con varias figuras que quedaron descartadas y otras que siguen en duda en la cuenta regresiva hacia la cita que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá .

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Bajas sensibles que golpean a varias selecciones en el Mundial 2026

Entre los nombres más fuertes aparece Rodrygo, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados y no podrá estar con Brasil, en una baja que impacta directamente en el poder ofensivo del equipo.

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También quedó afuera Jack Grealish, tras una fractura en el pie, mientras que en Argentina la noticia más dura fue la lesión de Juan Foyth, que se rompió el tendón de Aquiles y tendrá varios meses de recuperación.

A estos se suman otros casos como Hugo Ekitike (Francia), Serge Gnabry (Alemania) y Xavi Simons (Países Bajos), todos descartados por lesiones de larga duración.

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Más nombres que no llegarán a la cita

La lista de ausencias sigue creciendo. El brasileño Éder Militão tampoco estará tras una recaída muscular, mientras que el argentino Joaquín Panichelli quedó marginado por una rotura de ligamentos.

Son bajas que reflejan un problema cada vez más frecuente: la exigencia del calendario y la acumulación de partidos, factores que elevan el riesgo físico en el tramo decisivo de la temporada.

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Los que están en duda y preocupan

Además de los confirmados, hay jugadores que todavía no tienen asegurada su presencia. Entre ellos aparece el uruguayo Joaquín Piquerez, con una lesión ligamentaria en el tobillo, y el brasileño Estevao, que arrastra problemas musculares.

También genera incertidumbre Lamine Yamal, una de las grandes promesas de España, que llega con lo justo tras una lesión muscular.

Un Mundial condicionado por lo físico

En este contexto, los cuerpos técnicos siguen de cerca la evolución de sus futbolistas, sabiendo que cada baja puede cambiar el equilibrio de un equipo.

A medida que se acerca el debut, el Mundial empieza a jugarse también fuera de la cancha, donde las lesiones ya son protagonistas.

Preguntas clave sobre el Mundial 2026

¿Qué jugadores se pierden el Mundial 2026?

Rodrygo, Grealish, Foyth, Ekitike, Gnabry, Simons, entre otros.

¿Qué argentinos están afectados?

Juan Foyth y Joaquín Panichelli.

¿Quiénes están en duda?

Piquerez, Estevao y Lamine Yamal.

¿Por qué hay tantas bajas?

Por la exigencia del calendario y la acumulación de partidos.

¿Cuándo empieza el Mundial?

El 11 de junio de 2026.

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