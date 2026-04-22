Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a ver a la Selección Argentina

El sueño de ver a la Selección de fútbol de Argentina en un certamen internacional vuelve a estar sobre la mesa. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, muchos hinchas ya empiezan a sacar cuentas para viajar a Estados Unidos y acompañar a la Scaloneta, en un torneo que se jugará en tres países y que implicará una logística más compleja y costosa.
Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026
El gasto total no se limita al pasaje. A los vuelos hay que sumar entradas, alojamiento, transporte interno y comida, lo que eleva considerablemente el presupuesto.
16 de julio vs Argelia – Kansas (Arrowhead Stadium)
22 de junio vs Austria – Dallas (AT&T Stadium)
27 de junio vs Jordania – Dallas (AT&T Stadium)
Esto obliga a los hinchas a moverse entre ciudades, lo que incrementa el costo del viaje.
Precios de vuelos a Miami (escala habitual)
Una de las opciones más elegidas es viajar primero a Miami y luego trasladarse a las sedes. Estos son los valores aproximados desde Buenos Aires:
Sky Airline: $1.128.496
Arajet: $1.218.809
Latam: $1.221.256
Avianca: $1.361.408
United: $1.665.705
Copa Airlines: $1.967.093
American Airlines: $2.050.323
Delta: $2.094.208
Aeroméxico: $3.042.927
Cuánto cuesta viajar a Kansas
Para el debut ante Argelia, los vuelos rondan:
Delta: $1.677.644
Latam: $1.799.660
United: $1.815.940
American Airlines: $2.567.645
Avianca: $4.081.110
Air Canada: $4.200.607
Precios para viajar a Dallas
Para los partidos ante Austria y Jordania:
United: desde $2.100.703
Delta: desde $2.100.703
Latam: desde $2.733.901
Avianca: desde $2.742.220
American Airlines: desde $2.766.288
Air Canada: desde $2.842.777
Gol: desde $3.211.469
Aeroméxico: desde $3.172.175
Aerolíneas Argentinas y vuelos especiales
La compañía de bandera anunció promociones con tarifas desde US$ 686 a Miami y desde US$ 1863 a Kansas y Dallas, además de una programación especial con vuelos directos en fechas clave y salidas desde distintos puntos del país.
Un Mundial más caro y más complejo
Con tres países como sede y ciudades distantes entre sí, seguir a la Selección será más caro que en ediciones anteriores. Aun así, la ilusión de ver a la Scaloneta vuelve a movilizar a miles de argentinos.
Preguntas sobre los vuelos para ver a la Selección en el Mundial 2026
¿Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026 desde Argentina?
Depende del destino, pero los vuelos arrancan desde $1.100.000 y pueden superar los $3.000.000.
¿Cuánto salen las entradas para el Mundial 2026?
Entre 300 y 3600 dólares en fase de grupos.
¿Dónde juega Argentina en el Mundial 2026?
En Kansas (debut) y Dallas (resto de la fase de grupos).
¿Cuál es la opción más barata para viajar?
Viajar a Miami y luego moverse a las sedes.
¿Aerolíneas Argentinas tendrá vuelos especiales?
Sí, con promociones y rutas directas a ciudades clave.