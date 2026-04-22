Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a ver a la Selección Argentina

La Selección Argentina jugará en Kansas y Dallas durante la fase de grupos del exigente Mundial 2026.

El sueño de ver a la Selección de fútbol de Argentina en un certamen internacional vuelve a estar sobre la mesa. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, muchos hinchas ya empiezan a sacar cuentas para viajar a Estados Unidos y acompañar a la Scaloneta, en un torneo que se jugará en tres países y que implicará una logística más compleja y costosa.

El gasto total no se limita al pasaje. A los vuelos hay que sumar entradas, alojamiento, transporte interno y comida , lo que eleva considerablemente el presupuesto.

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En cuanto a los tickets para los partidos, se estima que van desde 300 hasta 3600 dólares en fase de grupos , con precios que aumentan a medida que avanza el torneo.

16 de julio vs Argelia – Kansas (Arrowhead Stadium)

22 de junio vs Austria – Dallas (AT&T Stadium)

27 de junio vs Jordania – Dallas (AT&T Stadium)

Esto obliga a los hinchas a moverse entre ciudades, lo que incrementa el costo del viaje.

Precios de vuelos a Miami (escala habitual)

Una de las opciones más elegidas es viajar primero a Miami y luego trasladarse a las sedes. Estos son los valores aproximados desde Buenos Aires:

Sky Airline: $1.128.496

$1.128.496 Arajet: $1.218.809

$1.218.809 Latam: $1.221.256

$1.221.256 Avianca: $1.361.408

$1.361.408 United: $1.665.705

$1.665.705 Copa Airlines: $1.967.093

$1.967.093 American Airlines: $2.050.323

$2.050.323 Delta: $2.094.208

$2.094.208 Aeroméxico: $3.042.927

Cuánto cuesta viajar a Kansas

Para el debut ante Argelia, los vuelos rondan:

Delta: $1.677.644

$1.677.644 Latam: $1.799.660

$1.799.660 United: $1.815.940

$1.815.940 American Airlines: $2.567.645

$2.567.645 Avianca: $4.081.110

$4.081.110 Air Canada: $4.200.607

Precios para viajar a Dallas

Para los partidos ante Austria y Jordania:

United: desde $2.100.703

desde $2.100.703 Delta: desde $2.100.703

desde $2.100.703 Latam: desde $2.733.901

desde $2.733.901 Avianca: desde $2.742.220

desde $2.742.220 American Airlines: desde $2.766.288

desde $2.766.288 Air Canada: desde $2.842.777

desde $2.842.777 Gol: desde $3.211.469

desde $3.211.469 Aeroméxico: desde $3.172.175

Aerolíneas Argentinas y vuelos especiales

La compañía de bandera anunció promociones con tarifas desde US$ 686 a Miami y desde US$ 1863 a Kansas y Dallas, además de una programación especial con vuelos directos en fechas clave y salidas desde distintos puntos del país.

Un Mundial más caro y más complejo

Con tres países como sede y ciudades distantes entre sí, seguir a la Selección será más caro que en ediciones anteriores. Aun así, la ilusión de ver a la Scaloneta vuelve a movilizar a miles de argentinos.

Preguntas sobre los vuelos para ver a la Selección en el Mundial 2026

¿Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026 desde Argentina?

Depende del destino, pero los vuelos arrancan desde $1.100.000 y pueden superar los $3.000.000.

¿Cuánto salen las entradas para el Mundial 2026?

Entre 300 y 3600 dólares en fase de grupos.

¿Dónde juega Argentina en el Mundial 2026?

En Kansas (debut) y Dallas (resto de la fase de grupos).

¿Cuál es la opción más barata para viajar?

Viajar a Miami y luego moverse a las sedes.

¿Aerolíneas Argentinas tendrá vuelos especiales?

Sí, con promociones y rutas directas a ciudades clave.