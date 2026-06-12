Las Heras presentó un álbum de figuritas educativo inspirado en el Mundial 2026 

Es a través del programa " Las Heras , Selección Mundial", el municipio transforma la pasión por el fútbol en una herramienta educativa para que estudiantes y docentes conozcan y difundan la historia, la cultura, la geografía y los principales atractivos turísticos del departamento.

En el marco de la expectativa que genera el próximo Mundial de Fútbol, la Municipalidad de Las Heras presentó "Las Heras, Selección Mundial", una propuesta educativa y lúdica que busca aprovechar uno de los fenómenos sociales y culturales más importantes del planeta para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones.

La iniciativa consiste en un álbum de figuritas inspirado en las tradicionales colecciones mundialistas, pero con una particularidad: sus protagonistas son los hombres, mujeres y lugares que construyeron y construyen la historia y la identidad de Las Heras.

Las Heras lanza un álbum de figuritas para poner en valor su historia, cultura y patrimonio

¿Cómo funciona el álbum interactivo del departamento?

"Los grandes acontecimientos también pueden convertirse en oportunidades para aprender y fortalecer lo que somos. Queremos aprovechar la pasión que despierta un Mundial para que nuestros chicos conozcan la historia, la geografía y la cultura de Las Heras, valoren a sus protagonistas y se sientan orgullosos del lugar donde viven. Cuando conocemos nuestras raíces, construimos identidad y también construimos futuro", destacó el intendente Francisco Lo Presti.

El programa estará destinado a estudiantes de nivel primario y secundario de todo el departamento, pero además se convertirá en una herramienta pedagógica disponible para docentes, quienes podrán utilizar el álbum como recurso didáctico para abordar contenidos vinculados a la historia local, la geografía, el patrimonio cultural y el turismo lasherino.

Cada figurita incluirá una breve información que permitirá a los estudiantes conocer más sobre las personalidades y sitios emblemáticos que forman parte de la identidad departamental. Además, se adjuntará información adicional para que puedan utilizar los docentes y desarrollar sus clases.

próceres LH Se trata de aprovechar la pasión que despierta un Mundial para que los chicos conozcan la historia, la geografía y la cultura de Las Heras

¿Quiénes son los protagonistas de la colección de Las Heras?

Entre las personalidades que integran esta particular selección aparecen figuras de enorme relevancia histórica, cultural y deportiva como el General José de San Martín, el prócer departamental Juan Gregorio de Las Heras, el campeón mundial de boxeo Pablo Chacón y Susana Justel, primera Reina Nacional de la Vendimia nacida en tierras lasherinas.

Por su parte, los "estadios" de esta selección estarán representados por algunos de los principales íconos naturales, históricos y turísticos del departamento, entre ellos el Cerro Arco, el Campo Histórico El Plumerillo, el Puente del Inca, el Cristo Redentor; y otros fundamentales para el desarrollo del departamento, como el Aeropuerto Internacional, el Parque Industrial, etc.

Lugares HL Los lugares emblemáticos del departamento de Las Heras también forman parte de este álbum particular

La propuesta incorpora además un componente participativo e innovador: tanto en la categoría de personajes como en la de estadios, el álbum incluirá una figurita en blanco para que cada estudiante pueda sumar a su propio héroe o heroína lasherina y a aquel lugar que considere representativo de la identidad local. De esta manera, cada álbum podrá reflejar también las historias, referentes y espacios que cada comunidad valora y reconoce como propios.

"Las Heras, Selección Mundial" forma parte de una política municipal orientada a fortalecer el sentido de pertenencia, recuperar el orgullo por la historia local y poner en valor el enorme patrimonio humano, cultural, natural e histórico que posee el departamento. Porque, así como los países presentan al mundo sus mejores selecciones durante un Mundial, Las Heras eligió presentar a quienes hicieron y hacen grande su historia y a los lugares que llenan de orgullo a todos los lasherinos ¡VAMOS ARGENTINA!