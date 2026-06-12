Copa Mundial de Fútbol de 2026: FIFA rechazó un elemento de la nueva camiseta de Haití

La FIFA le exigió a la Federación Haitiana de Fútbol realizar modificaciones en la camiseta que utilizará la selección durante la Copa Mundial de Fútbol de 2026 , al considerar que uno de los elementos incorporados en el diseño incumple las regulaciones establecidas para las indumentarias oficiales de las selecciones participantes.

Según informó el diario español El País, el organismo presidido por Gianni Infantino notificó a la federación haitiana que deberá retirar una inscripción incluida en la camiseta, ya que las normas vigentes prohíben la presencia de mensajes, consignas o referencias que excedan la identificación deportiva del equipo.

La camiseta había sido presentada como un homenaje a la historia y la identidad cultural de Haití , incorporando diversos elementos simbólicos vinculados al país caribeño.

Sin embargo, la FIFA entendió que uno de esos detalles no se ajusta al reglamento que regula las equipaciones utilizadas en competencias oficiales, por lo que exigió su modificación antes de otorgar la aprobación definitiva.

La medida generó malestar entre dirigentes, simpatizantes y referentes del fútbol haitiano, quienes consideran que el diseño representaba una expresión legítima de la cultura nacional en una competencia de alcance global como la Copa del Mundo.

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Qué permite y qué prohíbe la FIFA

Desde la entidad rectora del fútbol mundial recordaron que las camisetas oficiales deben respetar criterios de neutralidad y limitarse exclusivamente a los elementos autorizados.

Entre ellos se encuentran:

El escudo de la federación nacional.

Los números de los jugadores.

Los nombres de los futbolistas.

Los logotipos previamente aprobados por la FIFA.

Cualquier mensaje adicional, consigna o referencia considerada ajena a la identificación deportiva puede ser observada o rechazada por el organismo.

Haití deberá presentar una nueva versión para la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Con el Mundial cada vez más cerca, la selección haitiana deberá presentar una versión corregida de la camiseta para obtener la autorización definitiva y poder utilizarla durante la competencia.

La controversia volvió a poner sobre la mesa un debate recurrente en el fútbol internacional: hasta dónde pueden llegar las expresiones de identidad cultural en las indumentarias deportivas y cuáles son los límites que establece la FIFA para preservar la uniformidad y neutralidad en sus torneos.

El caso recuerda situaciones similares ocurridas en anteriores competiciones internacionales, donde distintos seleccionados también debieron realizar cambios en sus equipaciones para adecuarse a las normativas vigentes.

Seguí el minuto a minuto de todos los partidos del Mundial 2026: goles y momentos destacados.