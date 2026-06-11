11 de junio de 2026
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Marcos Senesi

Marcos Senesi reemplazará a Leonardo Balerdi en la Selección argentina para el Mundial 2026

El zaguero Marcos Senesi llega tras una destacada temporada en Inglaterra y reforzará una defensa afectada por las lesiones. Nicolás Tagliafico se perdería el debut.

Marcos Senesi jugará el Mundial.

Marcos Senesi jugará el Mundial.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de Fútbol de Argentina ya tiene definido quién ocupará el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi tras su lesión. Finalmente, el defensor central Marcos Senesi fue convocado por Lionel Scaloni para integrar el plantel que disputará la Copa Mundial de Fútbol de 2026 de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La confirmación llegó a través de un comunicado oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026", informó la entidad.

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La lesión de Leonardo Balerdi abrió una vacante en la lista

Balerdi había sido incluido inicialmente entre los 26 convocados para la Copa del Mundo, pero una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha sufrida el pasado 6 de junio obligó a desafectarlo de la competencia.

Tras conocerse la baja, surgieron distintas especulaciones sobre quién sería su reemplazante. Incluso, Scaloni había reconocido públicamente que analizaba la posibilidad de convocar a un mediocampista.

Sin embargo, el entrenador campeón del mundo optó finalmente por mantener el equilibrio defensivo del plantel y sumar a otro zaguero central.

Una gran temporada en Inglaterra tuvo Marcos Senesi

Senesi llega al Mundial luego de completar una destacada campaña con el Bournemouth, equipo con el que finalizó sexto en la Premier League y logró una histórica clasificación a la Europa League.

El defensor se consolidó como una de las piezas más importantes del conjunto inglés y ahora tendrá la oportunidad de formar parte de la máxima cita del fútbol mundial.

Tagliafico, otra preocupación para Scaloni

Las complicaciones físicas dentro del plantel argentino no terminan con la baja de Balerdi. En las últimas horas se conoció que Nicolás Tagliafico no pudo entrenar con normalidad debido a molestias físicas y su presencia en el debut mundialista quedó bajo observación.

La Selección argentina hará su estreno en el Mundial el próximo 16 de junio frente a Argelia, en un encuentro correspondiente al Grupo J.

La Selección de Fútbol de Argentina llega con confianza al debut

Más allá de las lesiones, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni afronta el inicio de la Copa del Mundo con buenas sensaciones luego de los amistosos previos.

La "Albiceleste" viene de imponerse con autoridad ante Honduras por 2 a 0 y frente a Islandia por 3 a 0, resultados que reforzaron la confianza del plantel de cara al desafío de defender el título conseguido en Qatar.

Con la incorporación de Senesi ya confirmada, Argentina continúa ultimando detalles para el inicio de una nueva ilusión mundialista.

Nicolás Tagliafico se perdería el partido debut

El defensor de la Selección argentina Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro de grado 1 en el sóleo de la pierna izquierda, que lo marginaría de los primeros días de competencia en el Mundial 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el futbolista sintió la molestia en el entretiempo del amistoso ante Honduras, disputado el pasado sábado 6 de junio, y en principio se creía que era una sobrecarga, aunque el diagnóstico fue algo más grave de lo esperado.

Consolidado como el lateral izquierdo titular del seleccionado argentino, Tagliafico se podría perder las dos primeras fechas, ante Argelia y Austria, por lo que el entrenador Lionel Scaloni deberá probar alternativas.

En una Selección que llega con varios futbolistas con lo justo desde lo físico, el cuerpo técnico del combinado nacional se encontró con otra mala noticia al confirmarse la lesión que sufrió Nicolás Tagliafico, una pieza difícil de reemplazar en el costado izquierdo de la defensa.

El lateral surgido en las inferiores de Banfield había sido titular en el anteúltimo amistoso de la Selección argentina, un triunfo por 2-0 ante Honduras, pero había pedido el cambio en el entretiempo.

Nicolás Tagliafico, selección de fútbol de Argentina, Bolivia, La Paz, Eliminatorias 2023

Según surgió, el defensor que puede desempeñarse tanto de lateral como de central por izquierda tuvo la sensación de haber sufrido una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda por lo que optó por ser sustituido, aunque el diagnóstico final confirmó un desgarro de primer grado.

En ese contexto, el jugador del Olympique de Lyon francés se perderá, en principio, los dos primeros partidos de la Selección en el grupo J, ante Argelia y Austria, y podría volver a ser convocado para el encuentro ante Jordania, que definirá la primera fase, con el cuerpo técnico dirimiendo si puede ser titular o deba ir al banco de suplentes.

Aunque las características de “Taglia” lo convierten en un futbolista difícil de reemplazar, con un gran timing defensivo, atención en la marca y templanza para jugar en momentos difíciles, Lionel Scaloni cuenta con distintas opciones para jugar por el sector izquierdo.__IP__

Entre quienes se pueden desempeñar de lateral por izquierda se encuentran los defensores centrales Lisandro Martínez y Facundo Medina, el último más acostumbrado a situarse por la banda, el mediocampista Valentín Barco, que a pesar de asentarse como volante hizo inferiores como marcador de punta izquierdo, y el delantero Nicolás González, un comodín con el que cuenta Scaloni para jugar en cualquier lugar de la banda izquierda.

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