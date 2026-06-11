Mundial 2026: Scaloni define al reemplazante de Balerdi y un campeón pica en punta

Lionel Scaloni tomará una de las últimas decisiones importantes antes del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026.

La espera está llegando a su fin. A cuatro días del debut frente a Argelia, Lionel Scaloni definirá este viernes quién será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026 . Aunque el entrenador mantiene el hermetismo habitual, hay un nombre que aparece con ventaja sobre el resto y que podría convertirse en la última incorporación de la Scaloneta.

La decisión es seguida de cerca porque marcará el cierre definitivo del plantel que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

Todo indica que Lionel Scaloni anunciará este viernes al futbolista que ocupará la vacante generada por la lesión de Leonardo Balerdi. Tras la goleada frente a Islandia, el entrenador había dejado una pista importante al reconocer que la definición estaba reducida a dos alternativas. " Hay dos opciones ", aseguró el DT, aunque evitó profundizar sobre los nombres.

Sin embargo, desde el entorno de la Selección reconocen que Guido Rodríguez es hoy el principal candidato para quedarse con el lugar disponible en la nómina mundialista .

Por qué Guido Rodríguez corre con ventaja

El mediocampista del Valencia reúne varios aspectos que seducen al cuerpo técnico. Además de conocer perfectamente el funcionamiento del equipo, formó parte de los cuatro títulos obtenidos durante el ciclo Scaloni, por lo que cuenta con experiencia dentro del grupo y conocimiento de las exigencias del seleccionado.

Otro factor clave tiene que ver con la situación física de Leandro Paredes, quien todavía se recupera de un desgarro y recién en los próximos días podría entrenarse con normalidad junto al resto del plantel. En ese contexto, Guido aparece como una alternativa natural para ocupar el puesto de volante central, una posición donde Argentina hoy tiene pocas variantes específicas.

Además, por características físicas y tácticas, también puede desempeñarse ocasionalmente como defensor central, una cualidad que suma puntos en la consideración del entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2064557756942602732&partner=&hide_thread=false Scaloni y el anuncio sobre el reemplazante de Balerdi: "DIJE MAÑANA. CAPAZ QUE UN DÍA MÁS ME TOMO. CAPAZ QUE DOS".



@gastonedul pic.twitter.com/YggeSnlOHI — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

Los otros nombres que analiza Scaloni

Aunque Guido Rodríguez encabeza la carrera, no es el único futbolista que continúa bajo evaluación. Uno de los nombres que surgió en las últimas horas es el de Agustín Giay, quien fue titular en ambos amistosos de preparación y dejó una buena imagen.

Sin embargo, su situación aparece más compleja debido a que Nahuel Molina y Gonzalo Montiel ya se recuperaron de sus respectivos problemas físicos, por lo que la posición parece estar bien cubierta.

Emiliano Buendía, la opción sorpresa

La alternativa más inesperada es la de Emiliano Buendía, quien aportaría características completamente diferentes al plantel. El futbolista viene de completar una destacada temporada, con 11 goles en 54 partidos, y había quedado muy cerca de integrar la lista definitiva.

De hecho, cuando la situación física de Nicolás Paz generó preocupación en el cuerpo técnico, Buendía recibió un llamado para mantenerse preparado ante cualquier eventualidad. Su perfil ofensivo podría ofrecer una variante distinta para Scaloni, aunque hoy parece correr algunos pasos detrás de Guido Rodríguez.

Una decisión clave antes del debut

Mientras la Selección argentina continúa ajustando detalles para enfrentar a Argelia, Scaloni se prepara para resolver una de las últimas incógnitas del plantel mundialista. La necesidad de equilibrar posiciones, la recuperación de algunos futbolistas y la experiencia acumulada durante el ciclo parecen inclinar la balanza hacia un nombre conocido.

Por eso, salvo una sorpresa de último momento, Guido Rodríguez aparece cada vez más cerca de transformarse en el elegido para completar la lista de la Scaloneta y sumarse a la aventura mundialista que comenzará el próximo martes en Kansas City.