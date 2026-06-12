12 de junio de 2026
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Marcos Senesi

Marcos Senesi a la Selección de Fútbol de Argentina: el video de su emotiva convocatoria de urgencia

El defensor Marcos Senesi fue citado a la Selección de Fútbol de Argentina por la lesión de Balerdi. Su pareja filmó la intimidad del inesperado llamado.

Marcos Senesi al Selección de Fútbol de Argentina: el video de su emotiva convocatoria de urgencia

Marcos Senesi al Selección de Fútbol de Argentina: el video de su emotiva convocatoria de urgencia

El emotivo momento ocurrió mientras el actual jugador del Tottenham se encontraba descansando en las playas de Ibiza junto a su novia, la futbolista Kelci Rose Bowers. Su pareja intuyó la trascendencia de la comunicación telefónica, apoyó el celular para registrar la escena y grabó un video que se volvió completamente viral, donde se observa el nerviosismo del futbolista antes de fundirse ambos en un abrazo interminable cargado de lágrimas, gritos y saltos de festejo.

¿Quién es Kelci Rose, la pareja de Marcos Senesi?

La mujer que contuvo y celebró junto al zaguero central es una colega del ámbito deportivo profesional. Kelci Rose Bowers se desempeña como futbolista en el Bournemouth de Inglaterra, institución en la cual conoció al jugador surgido de San Lorenzo de Almagro a principios del año 2024, cuando a ambos les tocó coincidir en una sesión de fotos promocional para la nueva indumentaria del club.

Desde aquel momento se volvieron inseparables en la vida cotidiana, compartiendo exigentes rutinas de entrenamiento diario, planes de alimentación estrictos y un nulo consumo de alcohol, factores clave que le permitieron a Senesi mantenerse en un óptimo estado físico. "Esto es literalmente por lo que ambos hemos estado rezando todos los días; es una locura", confesó Rose ante la cámara minutos antes de que el defensor armara las valijas para volar de inmediato hacia la concentración en Estados Unidos.

La novia del defensor central demostró en reiteradas oportunidades a través de sus perfiles de TikTok e Instagram una profunda cercanía y fanatismo por las costumbres de nuestro país. Además de compartir divertidos desafíos deportivos domésticos con su pareja, Rose causó furor entre los hinchas albicelestes al mostrar su colección de camisetas retro y una campera personalizada de la AFA.

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El detrás de escena de la convocatoria expone el sacrificio silencioso de un futbolista que se quedó en las puertas de la edición de Qatar 2022 pero que nunca bajó los brazos en el exigente fútbol británico. De esta manera, se suma al seleccionado, un marcador central con jerarquía y templanza, que además vive con emoción la camiseta más linda del mundo.

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