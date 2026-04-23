Mundial 2026: así quedaron los grupos y el análisis de las 48 selecciones

El Mundial 2026 ya se empieza a jugar. La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio tendrá por primera vez 48 selecciones, en un formato ampliado que promete más partidos, mayor competitividad y un escenario abierto desde la fase de grupos.
Una cobertura total: equipos, figuras y contexto del Mundial 2026
La guía del torneo propone un análisis integral: cada selección es desmenuzada con sus entrenadores, figuras, promesas, referentes, estilo de juego, historia y camino hacia el Mundial, ofreciendo una radiografía completa de los equipos que buscarán la gloria.
Grupo A: México quiere hacerse fuerte en casa
México será uno de los anfitriones y buscará al menos igualar sus mejores actuaciones como local, con el objetivo de llegar a cuartos. Compartirá zona con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, en un grupo parejo donde nadie podrá relajarse.
Grupo B: Canadá ante un desafío complejo
Canadá, también local, intentará sumar sus primeros puntos en un Mundial. Tendrá enfrente a Bosnia (gran sorpresa de las Eliminatorias tras eliminar a Italia), Qatar y Suiza, con los europeos como favoritos.
Grupo C: Brasil, candidato en una zona accesible
Brasil buscará cortar una sequía de 24 años sin títulos. Con Carlo Ancelotti como DT, aparece como favorito ante Marruecos, Escocia y Haití, en un grupo donde debería imponer jerarquía.
Grupo D: Estados Unidos sueña con hacer historia
El anfitrión intentará superar lo hecho en 1994. Compartirá grupo con Paraguay, Australia y Turquía, en una zona competitiva donde todos tienen argumentos.
Grupo E: Alemania, obligada a reaccionar
Tras dos eliminaciones en primera fase, Alemania llega en su peor momento histórico. Enfrentará a Ecuador, Costa de Marfil y Curazao, con los sudamericanos como principal amenaza.
Grupo K: Portugal y el último Mundial de Cristiano
Portugal aparece como protagonista en una zona con Colombia, Uzbekistán y RD Congo, en lo que podría ser la última Copa de Cristiano Ronaldo.
Grupo L: Inglaterra, candidato firme
Inglaterra lidera un grupo con Croacia, Ghana y Panamá, con aspiraciones claras de pelear por el título.
Un Mundial más grande y abierto
Con 48 equipos, el torneo será más amplio, más exigente y con mayor margen para sorpresas. Habrá más selecciones, más cruces y más historia en juego, en una Copa del Mundo que ya promete ser diferente desde el arranque.
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Preguntas sobre cómo viene la mano con el Mundial 2026
¿Cuántos equipos juegan el Mundial 2026?
48 selecciones.
¿Dónde se juega el Mundial?
En Estados Unidos, México y Canadá.
¿En qué grupo está Argentina?
En el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.
¿Qué grupos son los más parejos?
El F y el I aparecen como los más equilibrados.
¿Quiénes son candidatos?
Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra y Portugal.