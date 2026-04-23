Mundial 2026: así quedaron los grupos y el análisis de las 48 selecciones

Grupos definidos, candidatos, sorpresas y el análisis total de cada selección que irá por la gloria en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya se empieza a jugar. La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio tendrá por primera vez 48 selecciones , en un formato ampliado que promete más partidos, mayor competitividad y un escenario abierto desde la fase de grupos.

Viajar al Mundial 2026: cuánto sale ver a la Selección Argentina

La Scaloneta entra en zona decisiva: el diagnóstico a 50 días del Mundial

La guía del torneo propone un análisis integral: cada selección es desmenuzada con sus entrenadores, figuras, promesas, referentes, estilo de juego, historia y camino hacia el Mundial , ofreciendo una radiografía completa de los equipos que buscarán la gloria.

Grupo A: México quiere hacerse fuerte en casa

México será uno de los anfitriones y buscará al menos igualar sus mejores actuaciones como local, con el objetivo de llegar a cuartos. Compartirá zona con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, en un grupo parejo donde nadie podrá relajarse.

Grupo B: Canadá ante un desafío complejo

Canadá, también local, intentará sumar sus primeros puntos en un Mundial. Tendrá enfrente a Bosnia (gran sorpresa de las Eliminatorias tras eliminar a Italia), Qatar y Suiza, con los europeos como favoritos.

Grupo C: Brasil, candidato en una zona accesible

Brasil buscará cortar una sequía de 24 años sin títulos. Con Carlo Ancelotti como DT, aparece como favorito ante Marruecos, Escocia y Haití, en un grupo donde debería imponer jerarquía.

Grupo D: Estados Unidos sueña con hacer historia

El anfitrión intentará superar lo hecho en 1994. Compartirá grupo con Paraguay, Australia y Turquía, en una zona competitiva donde todos tienen argumentos.

Grupo E: Alemania, obligada a reaccionar

Tras dos eliminaciones en primera fase, Alemania llega en su peor momento histórico. Enfrentará a Ecuador, Costa de Marfil y Curazao, con los sudamericanos como principal amenaza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MonterreyFWC26/status/2043022703418814802&partner=&hide_thread=false A 2 meses de vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



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Grupo F: uno de los más parejos

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez integran una zona muy equilibrada, donde cualquiera puede avanzar.

Grupo G: Bélgica quiere volver a competir

Con menos brillo que antes, Bélgica intentará recuperar terreno frente a Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España y Uruguay, duelo fuerte

España llega como gran candidato y compartirá grupo con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, en una zona exigente.

Grupo I: uno de los grupos más atractivos

Francia enfrentará a Senegal, Noruega e Irak, en una zona con talento, potencia y posibles sorpresas.

Grupo J: Argentina, a defender el título

El campeón del mundo buscará repetir la corona. Argentina enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, con el objetivo de hacer historia y lograr el bicampeonato.

Grupo K: Portugal y el último Mundial de Cristiano

Portugal aparece como protagonista en una zona con Colombia, Uzbekistán y RD Congo, en lo que podría ser la última Copa de Cristiano Ronaldo.

Grupo L: Inglaterra, candidato firme

Inglaterra lidera un grupo con Croacia, Ghana y Panamá, con aspiraciones claras de pelear por el título.

Un Mundial más grande y abierto

Con 48 equipos, el torneo será más amplio, más exigente y con mayor margen para sorpresas. Habrá más selecciones, más cruces y más historia en juego, en una Copa del Mundo que ya promete ser diferente desde el arranque.

Todos los partidos

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Preguntas sobre cómo viene la mano con el Mundial 2026

¿Cuántos equipos juegan el Mundial 2026?

48 selecciones.

¿Dónde se juega el Mundial?

En Estados Unidos, México y Canadá.

¿En qué grupo está Argentina?

En el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

¿Qué grupos son los más parejos?

El F y el I aparecen como los más equilibrados.

¿Quiénes son candidatos?

Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra y Portugal.