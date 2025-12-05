Los grupos del Mundial 2026, uno por uno: así quedó conformada la fase inicial

Por Sitio Andino Deportes 5 de diciembre de 2025 - 17:28
El sorteo de la
Copa se realizó este viernes en el Mundial 2026 Centro John F. Kennedy, en Washington D.C., y definió la conformación de los 12 grupos del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los anfitriones ya tenían grupos asignados —México en el A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D—, mientras que Argentina quedó como cabeza de serie en el Grupo J, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.
Los 12 grupos del Mundial 2026 Grupo A: México, Sudáfrica, República de Corea y ganador del play-off europeo D (República Checa / Irlanda / Dinamarca / Macedonia).
Grupo B: Canadá, ganador del play-off europeo A (Gales / Bosnia / Italia / Irlanda), Catar y Suiza.
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador del play-off europeo C (Eslovaquia / Kosovo / Turquía / Rumanía).
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador del play-off europeo B (Ucrania / Suecia / Polonia / Albania) y Túnez.
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
Grupo I: Francia, Senegal, ganador del play-off 2 (Bolivia / Irak / Surinam) y Noruega.
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
Grupo K: Portugal, ganador del play-off 1 (Nueva Caledonia / Jamaica / RD Congo), Colombia y Uzbekistán.
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
Las fichas de los equipos sudamericanos en el Mundial 2026 ARGENTINA – Grupo J
Rivales: Argelia, Austria y Jordania
Sedes: Kansas City (debut), Dallas, Dallas
Clave táctica: mantener la base campeona y administrar bien el desgaste por el calor.
Dificultad del grupo: accesible en los papeles, pero con matices tácticos (Argelia presiona bien, Austria juega gegenpressing, Jordania corre todo).
Cruce: si es 1°, va contra el 2° del Grupo H: España o Uruguay. BRASIL – Grupo C
Rivales: Marruecos, Haití y Escocia
Análisis: Marruecos es un rival durísimo, semifinalista en 2022.
Escocia compite fuerte en contextos físicos.
Haití es el más débil del cuarteto.
Expectativas: Brasil es favorito a terminar 1°, pero no es grupo sencillo. Punto clave: la renovación del plantel deberá sostener regularidad ante equipos tácticamente incómodos. URUGUAY – Grupo H
Rivales: España, Cabo Verde y Arabia Saudí
Análisis:
Grupo pesado:
España parte como favorita.
Cabo Verde viene creciendo muchísimo en África.
Arabia Saudí ya mostró que puede dar golpes (como contra Argentina en 2022).
Expectativas: Uruguay es candidato al 2°. Punto clave: la mezcla Valverde–Ugarte–Núñez es explosiva. PARAGUAY – Grupo D
Rivales: Estados Unidos, Australia y rival del repechaje europeo C
Análisis:
Debuta ante
Estados Unidos, local y con mucha intensidad.
Australia es competitiva, física y ordenada.
El playoff europeo será duro (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumanía).
Expectativas: grupo duro pero pasable si Paraguay encuentra gol. Punto clave: solidez defensiva y pelota parada. ECUADOR – Grupo E
Rivales: Alemania, Curazao y Costa de Marfil
Análisis: Alemania es potencia, aunque irregular.
Costa de Marfil aporta físico y velocidad en ataque.
Curazao es accesible, pero con jugadores europeos.
Expectativas: pelea directa por el 2°. Punto clave: aprovechar la juventud y dinámica del plantel. COLOMBIA – Grupo K
Rivales: Portugal, ganador del play-off 1, Uzbekistán
Análisis: Portugal es el rival más feroz del grupo.
El
play-off 1 puede complicar (Jamaica o RD Congo son intensos).
Uzbekistán es táctico, ordenado, de los asiáticos más incómodos.
Expectativas: debe ser 2°, pero no puede relajarse. Punto clave: el liderazgo de Luis Díaz y el equilibrio del mediocampo. Contexto político-institucional del sorteo
Del evento participaron Gianni Infantino y el presidente estadounidense Donald Trump.
La gran ausencia fue
Lionel Messi, que permaneció en Miami por la final de la MLS. Lionel Scaloni, desde Washington, habló sobre Messi y el Mundial: “ Es maduro como para tomar la mejor decisión”.