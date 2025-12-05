Los grupos del Mundial 2026, uno por uno: así quedó conformada la fase inicial

La FIFA sorteó los 12 grupos del Mundial 2026 en Washington D.C., con presencia de todas las selecciones sudamericanas clasificadas.

El sorteo de la Copa Mundial 2026 se realizó este viernes en el Centro John F. Kennedy , en Washington D.C., y definió la conformación de los 12 grupos del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá . Los anfitriones ya tenían grupos asignados —México en el A , Canadá en el B y Estados Unidos en el D —, mientras que Argentina quedó como cabeza de serie en el Grupo J , donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania .

Grupo A: México, Sudáfrica, República de Corea y ganador del play-off europeo D (República Checa / Irlanda / Dinamarca / Macedonia).

Grupo B: Canadá, ganador del play-off europeo A (Gales / Bosnia / Italia / Irlanda), Catar y Suiza.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador del play-off europeo C (Eslovaquia / Kosovo / Turquía / Rumanía).

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador del play-off europeo B (Ucrania / Suecia / Polonia / Albania) y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, ganador del play-off 2 (Bolivia / Irak / Surinam) y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, ganador del play-off 1 (Nueva Caledonia / Jamaica / RD Congo), Colombia y Uzbekistán.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Las fichas de los equipos sudamericanos en el Mundial 2026

ARGENTINA – Grupo J

Rivales: Argelia, Austria y Jordania

Sedes: Kansas City (debut), Dallas, Dallas

Clave táctica: mantener la base campeona y administrar bien el desgaste por el calor.

Dificultad del grupo: accesible en los papeles, pero con matices tácticos (Argelia presiona bien, Austria juega gegenpressing, Jordania corre todo).

Cruce: si es 1°, va contra el 2° del Grupo H: España o Uruguay.

BRASIL – Grupo C

Rivales: Marruecos, Haití y Escocia

Análisis:

Marruecos es un rival durísimo, semifinalista en 2022.

Escocia compite fuerte en contextos físicos.

Haití es el más débil del cuarteto. Expectativas: Brasil es favorito a terminar 1°, pero no es grupo sencillo. Punto clave: la renovación del plantel deberá sostener regularidad ante equipos tácticamente incómodos.

URUGUAY – Grupo H

Rivales: España, Cabo Verde y Arabia Saudí

Análisis:

Grupo pesado: España parte como favorita.

Cabo Verde viene creciendo muchísimo en África.

Arabia Saudí ya mostró que puede dar golpes (como contra Argentina en 2022). Expectativas: Uruguay es candidato al 2°. Punto clave: la mezcla Valverde–Ugarte–Núñez es explosiva.

PARAGUAY – Grupo D

Rivales: Estados Unidos, Australia y rival del repechaje europeo C

Análisis:

Debuta ante Estados Unidos , local y con mucha intensidad.

Australia es competitiva, física y ordenada.

El playoff europeo será duro (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumanía). Expectativas: grupo duro pero pasable si Paraguay encuentra gol. Punto clave: solidez defensiva y pelota parada.

ECUADOR – Grupo E

Rivales: Alemania, Curazao y Costa de Marfil

Análisis:

Alemania es potencia, aunque irregular.

Costa de Marfil aporta físico y velocidad en ataque.

Curazao es accesible, pero con jugadores europeos. Expectativas: pelea directa por el 2°. Punto clave: aprovechar la juventud y dinámica del plantel.

COLOMBIA – Grupo K

Rivales: Portugal, ganador del play-off 1, Uzbekistán

Análisis:

Portugal es el rival más feroz del grupo.

El play-off 1 puede complicar (Jamaica o RD Congo son intensos).

Uzbekistán es táctico, ordenado, de los asiáticos más incómodos. Expectativas: debe ser 2°, pero no puede relajarse. Punto clave: el liderazgo de Luis Díaz y el equilibrio del mediocampo.

Contexto político-institucional del sorteo

Del evento participaron Gianni Infantino y el presidente estadounidense Donald Trump.

La gran ausencia fue Lionel Messi, que permaneció en Miami por la final de la MLS.

Lionel Scaloni, desde Washington, habló sobre Messi y el Mundial: “Es maduro como para tomar la mejor decisión”.