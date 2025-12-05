5 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
todo definido

Sorteo Mundial 2026: Argentina enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en el grupo "J"

La Selección de fútbol de Argentina está lista para el duro Mundial 2026. Entrá y repasá todo lo que se viene para el equipo de Lionel Scaloni.

El Mundial 2026 está en camino.

El Mundial 2026 está en camino.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina ya conoce su camino en la Copa Mundial 2026 y quedó ubicada en el Grupo J, donde debutará ante Argelia, continuará su recorrido frente a Austria —que vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 98— y cerrará la fase inicial contra Jordania, en un grupo inédito que invita a imaginar múltiples escenarios.

Todo sobre el sorteo del Mundial 2026

La Selección Argentina conoció su destino tras el sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C.: el campeón del mundo integrará el Grupo J y disputará sus tres partidos de la fase inicial en el corazón de Estados Unidos, un escenario que le permitirá evitar traslados largos hacia Canadá o México.

Lee además
La FIFA sorteó los 12 grupos del Mundial 2026 en Washington D.C., con presencia de todas las selecciones sudamericanas clasificadas.
el detalle completo

Los grupos del Mundial 2026, uno por uno: así quedó conformada la fase inicial
Lionel Scaloni habló tras el sorteo y valoró el grupo, las sedes y el desafío que viene para el campeón del mundo.
se tiene fe

Lionel Scaloni analizó a los rivales de Argentina en el Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni concentrará su localía en la zona central del país, beneficiándose de una logística menos desgastante que otros cabezas de serie. Esta configuración permitirá entrenamientos más estables, menor impacto físico y un uso más eficiente de los tiempos de recuperación.

Las sedes y fechas del Grupo J

Los encuentros de Argentina en la fase de grupos se disputarán de la siguiente manera:

  • Primer partido: Kansas City Stadium – Martes 16 de junio

  • Segundo partido: Dallas Stadium – Lunes 22 de junio

  • Tercer partido: Dallas Stadium – Sábado 27 de junio

El sorteo otorgó a Argentina una ventaja estratégica: jugar dos de los tres partidos en Dallas, lo que evita múltiples desplazamientos y permite armar un centro logístico fijo. La ciudad alberga el AT&T Stadium, uno de los recintos más grandes, modernos y climatizados del Mundial.

El reto estratégico: un camino de playoffs más exigente

Más allá del beneficio logístico, el Grupo J presenta una particularidad clave: el primer lugar no garantiza un cruce sencillo en el comienzo de los playoffs.

Si Argentina finaliza 1º en el Grupo J, su rival de 16avos de final será el segundo del Grupo H, es decir, un adversario de jerarquía —y no uno de los terceros mejores clasificados— como sí ocurrirá con otros cabezas de serie.

Los grupos del Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1997020854643810604&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Cómo juega Argelia, el primer rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Jordania, el tercer rival de Argentina en el Mundial 2026: historia, figuras y el debut absoluto en el torneo

Austria, el rival más intrigante de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor

Messi y el Mundial 2026: la condición que impuso para jugar y cómo afecta su preparación física

Lionel Scaloni, antes del sorteo del Mundial 2026: qué decisión tomará Messi y cómo impacta en la Selección

Messi antes del sorteo del Mundial 2026: sus charlas con Scaloni, la ilusión y un mensaje que ilusiona

Lionel Scaloni y un dilema inédito rumbo al Mundial: "Estamos pasados de jugadores"

LO QUE SE LEE AHORA
miralo en vivo: se sortea la copa mundial 2026 con la seleccion como campeon defensor
expectativa

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor

Las Más Leídas

Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025
De interés

Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025

Accidente fatal en Malargüe.
Fallece menor de edad

Tragedia en Malargüe: tras un accidente vial murió una menor y otro niño fue gravemente herido

Un ladrón intentó robar la motocicleta de un joven
Inseguridad

Video: un hombre intentó robar una moto en el centro de Mendoza y fue atrapado por el custodio del Gobernador

Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre en Mendoza
El clima

Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre en Mendoza

Verano en Cacheuta: los adultos mayores de Mendoza podrán acceder a importantes descuentos.
Temporada 2026

Verano en Cacheuta: los adultos mayores de Mendoza podrán acceder a importantes descuentos

Te Puede Interesar

La Justicia ordenó el vallado sobre Avenida General Roca. Hoy policías custodiaban el lugar.  video
Conmoción

Evoluciona favorablemente el niño internado tras el accidente fatal en Malargüe

Por Claudio Altamirano
Lionel Scaloni habló tras el sorteo y valoró el grupo, las sedes y el desafío que viene para el campeón del mundo.
se tiene fe

Lionel Scaloni analizó a los rivales de Argentina en el Mundial 2026

Por Sitio Andino Deportes
El Mundial 2026 está en camino.
todo definido

Sorteo Mundial 2026: Argentina enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en el grupo "J"

Por Sitio Andino Deportes