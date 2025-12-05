Sorteo Mundial 2026: Argentina enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en el grupo "J"

La Selección de fútbol de Argentina ya conoce su camino en la Copa Mundial 2026 y quedó ubicada en el Grupo J , donde debutará ante Argelia , continuará su recorrido frente a Austria —que vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 98 — y cerrará la fase inicial contra Jordania , en un grupo inédito que invita a imaginar múltiples escenarios.

La Selección Argentina conoció su destino tras el sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C.: el campeón del mundo integrará el Grupo J y disputará sus tres partidos de la fase inicial en el corazón de Estados Unidos , un escenario que le permitirá evitar traslados largos hacia Canadá o México.

El equipo de Lionel Scaloni concentrará su localía en la zona central del país, beneficiándose de una logística menos desgastante que otros cabezas de serie. Esta configuración permitirá entrenamientos más estables, menor impacto físico y un uso más eficiente de los tiempos de recuperación.

Los encuentros de Argentina en la fase de grupos se disputarán de la siguiente manera:

Primer partido: Kansas City Stadium – Martes 16 de junio

Segundo partido: Dallas Stadium – Lunes 22 de junio

Tercer partido: Dallas Stadium – Sábado 27 de junio

El sorteo otorgó a Argentina una ventaja estratégica: jugar dos de los tres partidos en Dallas, lo que evita múltiples desplazamientos y permite armar un centro logístico fijo. La ciudad alberga el AT&T Stadium, uno de los recintos más grandes, modernos y climatizados del Mundial.

El reto estratégico: un camino de playoffs más exigente

Más allá del beneficio logístico, el Grupo J presenta una particularidad clave: el primer lugar no garantiza un cruce sencillo en el comienzo de los playoffs.

Si Argentina finaliza 1º en el Grupo J, su rival de 16avos de final será el segundo del Grupo H, es decir, un adversario de jerarquía —y no uno de los terceros mejores clasificados— como sí ocurrirá con otros cabezas de serie.

