Mendoza se prepara para la Maratón Internacional 2026 con más de 9 mil corredores

La Maratón espera por un gran caudal de atletas.

La Provincia de Mendoza vuelve a ponerse en escena a nivel internacional con la Maratón Internacional de Mendoza (MIM) , que en su edición número 26 reunirá a más de 9.000 corredores de todo el país y de 25 países , consolidándose como uno de los eventos de turismo deportivo más importantes de Sudamérica.

La competencia, organizada por la Fundación Filípides, se disputará el domingo 3 de mayo y ofrecerá sus cuatro distancias tradicionales: 42K, 21K, 10K y 4K , permitiendo la participación tanto de atletas de alto rendimiento como de aficionados.

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Pero la MIM no es solo una carrera. Es una experiencia completa donde el deporte se mezcla con el paisaje, la cultura y la identidad mendocina , generando un impacto fuerte en el turismo y la economía local.

Uno de los grandes atractivos de la MIM es su circuito , con certificación internacional. El trazado combina escenarios emblemáticos: la montaña y el río en Cacheuta, los caminos del vino en Luján de Cuyo y el cierre en el Parque General San Martín

Cada tramo propone una postal distinta, transformando la competencia en una experiencia sensorial que la distingue a nivel global.

Dónde largan y cómo será la carrera

Las largadas estarán distribuidas estratégicamente:

42K: Puente de Cacheuta

Puente de Cacheuta 21K: Portal Vistalba

Portal Vistalba 10K: Palmares Valley

Palmares Valley 4K: Parque General San Martín

Todas las distancias tendrán su llegada en el Parque, donde se concentrará el cierre de la jornada con miles de personas.

Además, los corredores contarán con puestos de hidratación, asistencia médica y abastecimiento, garantizando una competencia segura y de primer nivel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeportesMza/status/2049106737785864231&partner=&hide_thread=false La provincia se prepara para vivir una nueva edición de la Maratón Internacional de Mendoza



Será el próximo domingo 3 de mayo. La Expo y entrega de kits se realizará en la Nave Cultural el viernes 1 de mayo de 11 a 19 y el sábado 2 de mayo de 9 a 17.https://t.co/XjybucRLd7 pic.twitter.com/tPkCvhVV7O — Deportes Mendoza (@DeportesMza) April 28, 2026

Atletas destacados en la edición 2026

La MIM contará con la presencia de nombres importantes:

42K: Bruno Barsotti, Pablo De Michelis, Elisa Abarca, Juan Martín Fernández, Carlos Becerra y Belén Alegre.

21K: Mariano García, Adela Barrios, Cristian Cabrera, Emilio Medina y Matías Videla.

10K: Daniel Delgado, Saúl Vega, María Luz Rozat, Juan Martín Fernández y Jonathan Ledesma.

Expo y clima previo

La previa también tendrá su lugar con la Expo en la Nave Cultural:

Viernes 1 de mayo: 11 a 19

11 a 19 Sábado 2 de mayo: 9 a 17

Será el punto de encuentro donde corredores y visitantes empezarán a vivir el ambiente del evento.

Una vidriera internacional para Mendoza

Más allá de la competencia, la MIM vuelve a mostrar a Mendoza como una sede ideal para eventos internacionales, combinando deporte, turismo, gastronomía y paisajes.

En un fin de semana largo, con la cordillera de fondo y el otoño en su punto justo, la provincia se exhibe al mundo en su mejor versión.

Preguntas clave sobre la Maratón Internacional

¿Cuándo se corre la Maratón de Mendoza?

El domingo 3 de mayo.

¿Cuántos corredores participan?

Más de 9.000.

¿Qué distancias hay?

42K, 21K, 10K y 4K.

¿Dónde termina la carrera?

En el Parque General San Martín.

¿Por qué es importante?

Porque posiciona a Mendoza como destino internacional de turismo deportivo.