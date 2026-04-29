Mendoza se prepara para la Maratón Internacional 2026 con más de 9 mil corredores

La Provincia de Mendoza vuelve a ponerse en escena a nivel internacional con la Maratón Internacional de Mendoza (MIM), que en su edición número 26 reunirá a más de 9.000 corredores de todo el país y de 25 países, consolidándose como uno de los eventos de turismo deportivo más importantes de Sudamérica.
Una Maratón que trasciende el deporte
La competencia, organizada por la Fundación Filípides, se disputará el domingo 3 de mayo y ofrecerá sus cuatro distancias tradicionales: 42K, 21K, 10K y 4K, permitiendo la participación tanto de atletas de alto rendimiento como de aficionados.
Uno de los grandes atractivos de la MIM es su circuito, con certificación internacional. El trazado combina escenarios emblemáticos: la montaña y el río en Cacheuta, los caminos del vino en Luján de Cuyo y el cierre en el Parque General San Martín
Cada tramo propone una postal distinta, transformando la competencia en una experiencia sensorial que la distingue a nivel global.
Dónde largan y cómo será la carrera
Las largadas estarán distribuidas estratégicamente:
42K: Puente de Cacheuta
21K: Portal Vistalba
10K: Palmares Valley
4K: Parque General San Martín
Todas las distancias tendrán su llegada en el Parque, donde se concentrará el cierre de la jornada con miles de personas.
Además, los corredores contarán con puestos de hidratación, asistencia médica y abastecimiento, garantizando una competencia segura y de primer nivel.