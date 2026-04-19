19 de abril de 2026
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Media Maratón: la alvearense Lorena Cuello se consagró en La Pampa y metió record mendocino

La atleta de General Alvear se consagró en “A Pampa Traviesa” y logró una marca histórica en los 21K. "Feliz de haber dejado a Alvear y a Mendoza en lo más alto del podio", dijo.

La mendocina ganó en el tradicional evento A Pampa Traviesa.

La mendocina ganó en el tradicional evento "A Pampa Traviesa".

Foto: Gentileza
 Por María José Aguas

La atleta alvearense Lorena Cuello se consagró campeona nacional de medio maratón en la tradicional competencia “A Pampa Traviesa”, tras una histórica actuación, que la llevó a marcar un nuevo récord mendocino. Una marca histórica para ella y una performance inolvidable para traerse un título cargado de emoción.

En diálogo con Noticiero Andino, Cuello habló sobre la carrera y, especialmente, sobre la emoción que le generó un triunfo por el que trabajó con cuerpo y alma. “Llegué muy emocionada, la verdad que sigo emocionada, casi que me quiebro cuando hablo”, expresó, aún conmovida, tras cruzar la meta.

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No se trató de una victoria más. La corredora local también mejoró su marca personal y estableció un nuevo récord mendocino, consolidando una jornada inolvidable.

Su tiempo, según su reloj, fue de 1 hora, 16 minutos y 39 segundos, registro que le permitió no solo quedarse con el primer puesto, sino también escribir su nombre en la historia del atletismo de Mendoza.

Lorena Cuello, ateltismo, campeona media maratón en La Pampa 2026 (03)
El minuto 16 que clavó Lorena Cuello en la media maratón de La Pampa es record mendocino.

El minuto 16 que clavó Lorena Cuello en la media maratón de La Pampa es record mendocino.

La propia atleta reconoció que no esperaba un resultado de ese nivel. “No pensé que iba a poder hacer mi mejor marca personal en 21k y bajar el récord mendocino, y además quedarme con el campeonato nacional. La verdad que es un sueño, todavía lo estoy procesando”, contó.

La emoción de Lorena Cuello tras el histórico triunfo el maratón de La Pampa

La alvearense también relató cómo fue el camino previo a la competencia y lo que significó poder correr por primera vez en La Pampa. “Estoy muy feliz porque es la primera vez que corro acá. Siempre se me interponían otras carreras o estaba lesionada. Hace unos dos meses lo empezamos a planear con mi entrenador y me ilusionaba con poder ganar”, explicó.

Además, destacó el esfuerzo que implicó llegar en este nivel: “Han sido meses de mucho esfuerzo, de días buenos y días malos entrenando, y de saber superarlos y seguir siempre en positivo”.

En ese sentido, valoró lo que significa el resultado después de tanto trabajo. “Cuando uno sabe lo que le cuesta, cuando las cosas salen valen el doble o el triple”, reflexionó.

Lorena Cuello, ateltismo, campeona media maratón en La Pampa 2026 (06)
Lorena Cuella voló en la maratón de La Pampa y se consagró en los 21k.

Lorena Cuella voló en la maratón de La Pampa y se consagró en los 21k.

El equipo detrás del logro

Detrás de este triunfo hay un equipo fundamental. Cuello no dudó en reconocer a quienes la acompañaron en el proceso: su entrenador Gustavo Pérez, quien estuvo atento a cada detalle del entrenamiento; su familia y amigos; además de sponsors, kinesiólogos y masajistas que fueron parte clave en su recuperación y preparación.

La consagración de Lorena Cuello no solo marca un nuevo hito en su carrera deportiva, sino que también representa un motivo de orgullo para toda la comunidad alvearense y mendocina, que celebra junto a ella este logro histórico.

La atleta también puso en valor lo que significa este logro a nivel local. “Feliz de haber dejado a Alvear y a Mendoza en lo más alto del podio”, cerró.

Lorena Cuello, ateltismo, campeona media maratón en La Pampa 2026 (02)

Todos los ganadores de “A Pampa Traviesa”

La competencia se desarrolló este domingo en la ciudad de Santa Rosa, con una gran convocatoria de atletas y público.

En la distancia de 42 kilómetros, los ganadores fueron:

  • Lucas Machado, de Bahía Blanca, con un tiempo de 2:22:09
  • Angelina Reyes, de Trenque Lauquen, con 2:48:55

En los 21 kilómetros, además del triunfo de Cuello, el primer puesto masculino fue para:

  • Manuel Córsico, con un tiempo de 1:03:07

La maratón “A Pampa Traviesa” volvió a consolidarse como uno de los eventos más importantes del país, reuniendo a corredores de distintos puntos en una competencia histórica.

Embed - on Instagram: "#Orgullo | DE ALVEAR, LA CAMPEONA NACIONAL: LA PALABRA DE LORENA CUELLO La atleta alvearense #LorenaCuello se consagró campeona nacional de medio #maratón en la tradicional competencia “A Pampa Traviesa”, y luego de una histórica actuación. Una marca histórica para ella y una performance inolvidable para traerse un título cargado de emoción. En diálogo con #TVAGeneralAlvear, Lorena hablo de la carrera pero sobre todo de la felicidad que le genera un triunfo para el que trabajó como siempre con cuerpo y alma: “Llegué muy emocionada, la verdad que sigo emocionada, casi que me quiebro cuando hablo”, expresó Cuello, visiblemente conmovida tras cruzar la meta. Y es que no se trató solo de un título nacional: la corredora también logró mejorar su marca personal y establecer un nuevo récord mendocino, consolidando una jornada inolvidable. Su tiempo, según su reloj, fue de 1 hora, 16 minutos y 37 segundos, registro que le permitió no solo quedarse con el primer puesto, sino también escribir su nombre en la historia del atletismo mendocino. Detrás de este triunfo hay un equipo fundamental. Cuello no dudó en reconocer a quienes la acompañaron en el proceso: su entrenador Gustavo Pérez, quien estuvo atento a cada detalle del entrenamiento; su familia y amigos; además de sponsors, kinesiólogos y masajistas que fueron parte clave en su recuperación y preparación. La consagración de Lorena Cuello no solo marca un nuevo hito en su carrera deportiva, sino que también representa un motivo de orgullo para toda la comunidad alvearense y mendocina, que celebra junto a ella este logro histórico. Imágenes: Gentileza @inforunning.arg"
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