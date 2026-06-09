9 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la maldición de las figuritas vuelve a golpear a Argentina y suma nuevos casos

El reconocido álbum de las figuritas tiene caras que se quedaron sin el esperado Mundial 2026. Mirá las novedades.

Las lesiones y las decisiones de último momento volvieron a dejar futbolistas argentinos con figurita mundialista, pero sin lugar en el Mundial 2026.

Las lesiones y las decisiones de último momento volvieron a dejar futbolistas argentinos con figurita mundialista, pero sin lugar en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

Mientras millones de fanáticos completan las últimas páginas del álbum del Mundial 2026, una historia tan curiosa como repetida vuelve a aparecer en la Selección argentina. Leonardo Balerdi y Franco Mastantuono figuran en la colección oficial de Panini, pero finalmente no estarán en la Copa del Mundo.

Ambos se transformaron en los casos más recientes de una tendencia que acompaña a la Albiceleste desde hace más de dos décadas.

En la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, Nelson Vivas y Javier Saviola quedaron fuera de la nómina definitiva de Marcelo Bielsa, pese a haber sido incluidos previamente en la colección oficial.

La situación volvió a repetirse cuatro años después. Javier Zanetti, Walter Samuel, Juan Sebastián Verón y Andrés D'Alessandro aparecían en el álbum de Alemania 2006, pero finalmente no fueron parte del plantel que dirigió José Pekerman.

En Sudáfrica 2010, la historia tuvo nuevos protagonistas. Javier Zanetti volvió a sufrir una exclusión inesperada y compartió ese destino con Esteban Cambiasso y Fernando Gago, todos presentes en las figuritas oficiales del certamen.

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Qatar 2022 tuvo dos bajas que alteraron los planes de Scaloni

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en la Copa del Mundo de Qatar. Las lesiones de Giovani Lo Celso y Nicolás González obligaron a Lionel Scaloni a modificar la lista cuando el Mundial ya estaba a la vuelta de la esquina.

Lo Celso era considerado una pieza clave dentro del funcionamiento del equipo y su ausencia generó preocupación. Sin embargo, Argentina terminó encontrando soluciones y terminó levantando la tercera estrella en Doha.

Antes, en Rusia 2018, Sergio Romero quedó afuera por lesión, mientras que Ramiro Funes Mori y Mauro Icardi no superaron el último corte realizado por Jorge Sampaoli.

Balerdi y Mastantuono, los nuevos casos de una larga lista

La tendencia volvió a repetirse en la previa del Mundial 2026. Leonardo Balerdi quedó desafectado por lesión cuando peleaba por un lugar en la defensa argentina, mientras que Franco Mastantuono aparece en el álbum oficial pese a no integrar la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo.

De esta manera, ambos quedaron incorporados a una lista tan extensa como particular. Una nómina integrada por futbolistas que alcanzaron a tener su espacio reservado en el álbum más esperado por los hinchas, pero que finalmente debieron seguir el Mundial lejos de la cancha.

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La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina:

  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

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