Mundial 2026: Dibu Martínez acelera su recuperación y ya tiene fecha para volver a entrenar con normalidad

Emiliano "Dibu" Martínez continúa recuperándose de la fractura en el dedo anular de la mano derecha, en la previa al Mundial 2026.

Mientras la Selección argentina afronta este martes su último amistoso previo al Mundial 2026 frente a Islandia, una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico pasa por la evolución de los futbolistas lesionados. Entre ellos aparece Emiliano "Dibu" Martínez , quien atraviesa la etapa final de recuperación de una fractura en la mano derecha y ya tiene una fecha clave marcada en el calendario.

Desde la lesión sufrida en la previa de la final de la Europa League con Aston Villa , el arquero marplatense no pudo volver a entrenarse con total normalidad y continúa trabajando de manera diferenciada.

La fractura en el dedo anular de la mano derecha obligó al campeón del mundo a modificar su rutina durante las últimas semanas. De hecho, en los entrenamientos realizados junto al plantel argentino trabajó sin utilizar guantes y con una protección especial en la zona afectada.

Por ese motivo, Martínez no pudo estar presente en el amistoso ante Honduras y tampoco será parte del encuentro de este martes frente a Islandia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2064128492409663562&partner=&hide_thread=false EL DIBU AÚN SE ENTRENA SIN GUANTES: Emi Martínez participa de la práctica de la Selección Argentina, mientras se recupera de la lesión.



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La fecha clave que espera Lionel Scaloni

Durante la conferencia de prensa previa al duelo ante los europeos, Lionel Scaloni brindó detalles sobre la evolución física del arquero. "El viernes le sacarían el vendaje y si se le formó el callo sería una buena señal para meterle más caña", explicó el entrenador argentino. La frase del DT dejó en claro que la recuperación avanza dentro de los plazos previstos y que los próximos días serán determinantes para saber cuándo podrá volver a trabajar con máxima intensidad.

Si los estudios muestran una correcta consolidación de la fractura, el arquero comenzará una etapa más exigente de entrenamiento y podrá acercarse a su regreso pleno a la actividad.

¿Corre riesgo su presencia en el debut del Mundial?

La respuesta es clara: no. Según trascendió desde la concentración argentina, Dibu Martínez no corre riesgo de perderse el estreno mundialista ante Argelia, programado para el próximo 16 de junio.

La prioridad del cuerpo técnico es que llegue al debut en óptimas condiciones físicas y sin riesgos de una recaída, por lo que se decidió no apresurar su regreso durante los amistosos preparatorios.

En ese contexto, la ausencia frente a Honduras e Islandia forma parte de una estrategia de cuidado para uno de los jugadores más importantes del plantel campeón del mundo.

Rulli suma minutos mientras espera el Dibu

Ante la ausencia del arquero titular, Gerónimo Rulli tendrá la posibilidad de sumar rodaje en el amistoso frente a Islandia. El ex arquero de Estudiantes y Villarreal aparece hoy como el principal reemplazante de Martínez en caso de cualquier inconveniente físico.

Por su parte, frente a Honduras el encargado de custodiar el arco argentino fue Juan Musso, quien también pelea por un lugar dentro de la consideración de Scaloni.

Más allá de las alternativas disponibles, en el cuerpo técnico reina la tranquilidad porque la evolución de Martínez es positiva y todo indica que llegará en condiciones para defender el arco argentino cuando la Albiceleste haga su estreno en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: