NBA: Wembanyama apareció cuando más lo necesitaban y los Spurs revivieron en las Finales

Victor Wembanyama brilló con 32 puntos y ocho rebotes para liderar la victoria de San Antonio Spurs sobre New York Knicks en el Juego 3 de las Finales de la NBA.

San Antonio Spurs consiguió una victoria fundamental al derrotar 115-111 a New York Knicks en el Madison Square Garden y descontó la serie de las Finales de la NBA . Con una actuación sobresaliente de Victor Wembanyama, autor de 32 puntos y ocho rebotes, el conjunto texano evitó quedar al borde de la eliminación y volvió a meterse en la pelea por el título.

Después de perder los dos primeros encuentros disputados en Texas , San Antonio llegó a Nueva York obligado a ganar para no quedar contra las cuerdas. Y respondió en una noche de máxima tensión, logrando además cortar el invicto que los Knicks mantenían como locales desde el 23 de abril de 2026 .

El conjunto dirigido por Mitch Johnson tuvo un comienzo demoledor. Aprovechó los errores del equipo neoyorquino, movió bien el balón y encontró respuestas ofensivas en varios jugadores. Stephon Castle fue una de las figuras del primer cuarto con 23 puntos , liderando un parcial inicial que terminó favorable a los Spurs por 33-22 .

La historia cambió durante el segundo período. Con una defensa mucho más intensa y una mejor rotación de jugadores, New York Knicks logró neutralizar el ataque de San Antonio y comenzó a recuperar terreno.

El gran responsable de la remontada fue OG Anunoby, quien terminó con 28 puntos y lideró la recuperación de los locales.

Gracias a ese gran pasaje, los Knicks se fueron al descanso largo arriba por 64-57, haciendo explotar a un Madison Square Garden que soñaba con quedar a un paso del título.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/spurs/status/2064188334079955079&partner=&hide_thread=false SPURS WIN! SPURS WIN! SPURS WIN! pic.twitter.com/L9LNjUTWVH — San Antonio Spurs (@spurs) June 9, 2026

Victor Wembanyama se adueñó del partido

Cuando el escenario era más complicado para los Spurs apareció su máxima estrella. Victor Wembanyama tomó el control del juego en el tercer cuarto, dominando ambos costados de la cancha y guiando la remontada de San Antonio.

El francés terminó la noche con 32 puntos y ocho rebotes, siendo el jugador más determinante del encuentro. A partir de su influencia, los Spurs lograron igualar el marcador y recuperar la ventaja antes del cierre del tercer período, que terminó con los visitantes arriba por 92-91.

San Antonio resistió y mantiene vivo el sueño del campeonato

El último cuarto se jugó con intensidad de definición. Los Knicks intentaron volver a tomar el control de la mano de Jalen Brunson, quien también anotó 32 puntos, pero San Antonio mostró carácter en los momentos decisivos.

Pese a contar con un plantel joven y con poca experiencia en instancias finales, los Spurs administraron mejor la presión y cerraron una victoria que puede resultar determinante para el desarrollo de la serie.

Con este resultado, New York Knicks continúa arriba 2-1, aunque San Antonio recuperó la ilusión y demostró que todavía tiene mucho para decir en la lucha por el campeonato.

Donald Trump asistió al Madison Square Garden

Uno de los datos llamativos de la jornada fue la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien asistió al tercer juego de las Finales invitado por James Dolan, propietario de los Knicks.

La visita obligó a desplegar un importante operativo de seguridad coordinado entre el Servicio Secreto y la policía de Nueva York.

Además, la franquicia local decidió suspender las habituales transmisiones en vivo en los alrededores del estadio, una medida adoptada para evitar incidentes y desbordes por la gran cantidad de fanáticos presentes.

Cómo sigue la serie entre Knicks y Spurs

La victoria de San Antonio aseguró el regreso de la serie al Frost Bank Center, ya que ahora habrá al menos cinco partidos en estas Finales.

Resultados de la serie

Juego 1: San Antonio Spurs 95-105 New York Knicks.

Juego 2: San Antonio Spurs 104-105 New York Knicks.

Juego 3: New York Knicks 111-115 San Antonio Spurs.

Próximos partidos