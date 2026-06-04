Por las finales de la NBA, los Knicks golpearon primero ante San Antonio Spurs

Jalen Brunson lideró la remontada de New York Knicks ante San Antonio Spurs en el primer partido de las Finales de la NBA 2026.

New York Knicks golpeó fuerte en el arranque de las Finales de la NBA 2026 al derrotar como visitante a San Antonio Spurs por 105-95 en el Frost Bank Center de Texas. Con una reacción demoledora en el último cuarto y un cierre de enorme personalidad, el equipo de la Gran Manzana le robó la localía a los texanos y quedó arriba 1-0 en una serie que promete ser electrizante.

Los Knicks reaccionaron en el complemento, soportaron la presión de San Antonio y definieron el partido con autoridad en el clutch. El comienzo del encuentro mostró a unos Knicks mucho más intensos. La franquicia neoyorquina arrancó agresiva, dominó defensivamente y llegó a sacar siete puntos de ventaja durante los primeros minutos.

Sin embargo, el partido cambió abruptamente cuando Jalen Brunson sufrió un golpe y tuvo que salir rumbo a los vestuarios. Sin su conductor en cancha, New York perdió claridad y San Antonio aprovechó para tomar el control emocional y deportivo del juego . Ahí apareció Victor Wembanyama. El francés, acompañado por el joven Dylan Harper, empezó a liderar a los Spurs y el local cerró el primer cuarto arriba por 27-19 ante un estadio completamente encendido.

La ventaja incluso se sostuvo durante buena parte del segundo parcial. Julian Champagnie lastimó desde el perímetro y San Antonio llegó a sentirse cómodo. Los Spurs parecían tener el partido bajo control y hacían ilusionar a Texas con un debut perfecto en las Finales. Pero todo cambió tras el descanso.

Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns cambiaron el partido para Knicks

Brunson apareció en los momentos decisivos y Towns dominó la pintura para liderar la remontada de New York. Con el regreso de Brunson, los Knicks recuperaron orden, intensidad y liderazgo. Aunque el base tuvo una noche irregular desde los triples —apenas convirtió uno de ocho intentos—, fue determinante en el manejo del partido y terminó como goleador con 30 puntos.

A su lado apareció una figura gigantesca: Karl-Anthony Towns. El pivote dominó cerca del aro y fue clave para sostener la remontada con 18 puntos y 12 rebotes. New York empezó lentamente a desgastar a San Antonio. Los Knicks subieron la presión defensiva, aceleraron el ritmo y transformaron el partido en una batalla física, algo que terminó favoreciendo claramente a los visitantes.

Los Spurs sintieron el impacto. Wembanyama acumuló números importantes con 26 puntos y 12 rebotes, pero estuvo lejos de la versión dominante que había mostrado frente a Oklahoma City Thunder en las Finales del Oeste. En el cierre apareció el ADN competitivo de New York. Cuando el partido entró en zona clutch, los Knicks mostraron sangre fría y ejecutaron cada posesión importante con precisión quirúrgica.

San Antonio llegó a empatar el marcador, pero nunca pudo sostener la reacción final. Del otro lado, Brunson manejó los tiempos, Towns castigó en la pintura y los Knicks terminaron cerrando una victoria enorme.

Qué necesita San Antonio Spurs para reaccionar en las Finales

Los Spurs están obligados a ganar el segundo partido para no viajar a Nueva York con una desventaja muy complicada. Perder la localía en el Juego 1 dejó a San Antonio bajo presión. El equipo texano mostró buenos momentos, especialmente en la primera mitad, pero sufrió muchísimo el desgaste físico y mental en el cierre.

Ahora, Gregg Popovich y compañía deberán corregir rápido algunos problemas claves: las pérdidas, la irregularidad ofensiva en el clutch y la dependencia de Wembanyama en los momentos decisivos.

El Juego 2 será este viernes 5 de junio desde las 21:30 de Argentina nuevamente en Texas. Allí los Spurs jugarán una verdadera final anticipada para evitar viajar a Nueva York con la serie 0-2. Mientras tanto, los Knicks llegan fortalecidos. No solamente por la victoria, sino también por un dato impactante: New York no pierde un partido desde el 23 de abril.

Calendario de las Finales NBA 2026

Juego 1: San Antonio Spurs 95-105 New York Knicks

San Antonio Spurs 95-105 New York Knicks Juego 2: Viernes 5 de junio | 21:30 | San Antonio

Viernes 5 de junio | 21:30 | San Antonio Juego 3: Lunes 8 de junio | 21:30 | Nueva York

Lunes 8 de junio | 21:30 | Nueva York Juego 4: Miércoles 10 de junio | 21:30 | Nueva York

Miércoles 10 de junio | 21:30 | Nueva York Juego 5: Sábado 13 de junio | 21:30 | San Antonio (si es necesario)

Sábado 13 de junio | 21:30 | San Antonio (si es necesario) Juego 6: Martes 16 de junio | 21:30 | Nueva York (si es necesario)

Martes 16 de junio | 21:30 | Nueva York (si es necesario) Juego 7: Viernes 19 de junio | 21:30 | San Antonio (si es necesario)

En Argentina y Latinoamérica, las Finales pueden verse por Prime Video.