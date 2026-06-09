Real Madrid prepara una oferta millonaria por Julián Álvarez y podría romper el mercado europeo

Julián Álvarez aparece en la órbita del Real Madrid y su nombre ya sacude al próximo mercado de pases europeo.

Julián Álvarez podría convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado de pases europeo. El delantero de la Selección argentina aparece como el principal objetivo de Florentino Pérez para reforzar al Real Madrid , que estaría dispuesto a realizar una inversión histórica para quedarse con una de las máximas figuras del Atlético de Madrid.

Según trascendió en España e Inglaterra, la dirigencia del Real Madrid ya habría realizado consultas para conocer las condiciones de una posible transferencia del atacante argentino , quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

El club presidido por Florentino Pérez estaría dispuesto a desembolsar 150 millones de euros para intentar convencer al Atlético de Madrid, una cifra que convertiría la operación en una de las más importantes de los últimos años en el fútbol europeo.

Además, la transferencia podría transformarse en la compra más cara de la historia del Real Madrid , superando varias de las operaciones emblemáticas concretadas por la institución española.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FutbolFichajes/status/2064078748065161412&partner=&hide_thread=false Real Madrid enviará este martes una oferta de €150M a Atlético de Madrid por Julián Álvarez .



Florentino Pérez quiere volver a conformar un equipo de Galácticos y ve en el delantero de la selección argentina al nexo ideal entre Vinicius Jr y Kylian Mbappé … pic.twitter.com/PpGazwSUYE — Fútbol Fichajes (@FutbolFichajes) June 8, 2026

Florentino Pérez quiere una estrella para su nuevo proyecto

Tras ser reelegido como presidente hasta 2030, Florentino Pérez ya comenzó a diseñar la próxima etapa deportiva del conjunto merengue, con el objetivo de seguir manteniendo al club en la elite mundial.

Dentro de ese plan, Julián Álvarez aparece como el gran nombre apuntado para liderar el nuevo proyecto futbolístico, respaldado por su rendimiento en Europa y por su peso cada vez más importante dentro de la Selección argentina.

La idea de incorporar al campeón del mundo encaja además con la política histórica del Real Madrid de apostar por futbolistas capaces de convertirse en referentes internacionales durante varios años.

El Atlético no quiere desprenderse de una de sus figuras

Más allá del fuerte interés madridista, Atlético de Madrid mantiene una postura firme y no tiene intenciones de facilitar la salida de uno de sus jugadores más determinantes.

El delantero cordobés se consolidó como una pieza fundamental dentro del equipo y es considerado uno de los futbolistas más importantes del proyecto deportivo del club colchonero.

Por ese motivo, cualquier negociación promete convertirse en una de las grandes novelas del próximo mercado de pases, especialmente si Real Madrid decide avanzar formalmente con una propuesta multimillonaria.

Una operación que sacude al fútbol europeo

La posible llegada de Julián Álvarez al Santiago Bernabéu también genera repercusión por otro motivo. En distintos mercados de pases su nombre había sido vinculado con Barcelona, pero ahora es el Real Madrid el que aparece decidido a quedarse con el atacante argentino.

Por el momento no existe una oferta oficial sobre la mesa, aunque el interés de Florentino Pérez ya instaló a Julián Álvarez como uno de los nombres más calientes del mercado europeo.