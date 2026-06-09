Mundial 2026: Argentina enfrenta a Islandia en su última prueba amistosa

La Selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial 2026, con Lionel Messi como la gran incógnita de una noche clave para Lionel Scaloni.

La Selección de fútbol de Argentina afrontará este martes su último compromiso de preparación antes del inicio del Mundial 2026 cuando se mida frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. El encuentro comenzará a las 22 (hora argentina) y servirá para que Lionel Scaloni termine de definir los últimos detalles de cara al debut frente a Argelia.

Toda la atención vuelve a estar puesta sobre Lionel Messi , quien todavía no tiene asegurada su participación en el amistoso frente al seleccionado europeo. El capitán argentino no sumó minutos en la victoria 2 a 0 frente a Honduras debido a la sobrecarga muscular que había sufrido en su última presentación con Inter Miami y el cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar cualquier riesgo físico a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

Si bien la evolución del rosarino es positiva, Scaloni podría optar nuevamente por manejar las cargas y no exigirlo demasiado en el último ensayo antes del estreno mundialista.

La Albiceleste llega con buenas sensaciones luego de superar 2 a 0 a Honduras , en un encuentro donde mostró momentos interesantes de funcionamiento aunque sin brillar demasiado. Los goles fueron convertidos por Lautaro Martínez y Giuliano Simeone , quienes aprovecharon sus oportunidades para seguir sumando puntos dentro de la consideración del cuerpo técnico.

Para este compromiso, Scaloni mantendría buena parte de la estructura defensiva que utilizó en el primer amistoso. Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez aparecen como números puestos, mientras que la principal duda se encuentra en el lateral derecho entre Agustín Giay y Nicolás Capaldo. Además, Gerónimo Rulli tendría la oportunidad de ocupar el arco en reemplazo de Juan Musso.

El antecedente que todavía recuerdan los argentinos

El único enfrentamiento oficial entre Argentina e Islandia se produjo en el Mundial de Rusia 2018 y terminó con un inesperado empate 1 a 1.

Aquella tarde quedó marcada por el penal desperdiciado por Lionel Messi en el segundo tiempo, una situación que generó fuertes críticas sobre el capitán argentino en medio de un Mundial que terminaría siendo muy complicado para el seleccionado nacional.

Ocho años después, ambos equipos volverán a verse las caras en un contexto completamente diferente, con Argentina como campeona del mundo y una de las grandes candidatas a quedarse nuevamente con la Copa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2064121378970775937&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Lionel Scaloni en conferencia: "Nosotros tenemos la cabeza en nuestro partido, por más ansiedad que haya y más allá de que otras selecciones juegan antes". pic.twitter.com/wJdB6WkiaC — Selección Argentina (@Argentina) June 8, 2026

La cuenta regresiva para el debut mundialista

Después del encuentro frente a Islandia ya no habrá más pruebas ni margen para experimentos.

El plantel argentino regresará inmediatamente a su búnker de Kansas para completar la preparación definitiva antes del debut en el Mundial 2026. La presentación oficial será el próximo 16 de junio frente a Argelia, en el primero de los tres encuentros que disputará por la fase de grupos.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Amistoso internacional

Argentina - Islandia

Estadio: Jordan-Hare Satadium (Auburn, Alabama)

Árbitro: a confirmar

Hora: 22. TV: TyC Sports y Telefe

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.__IP__

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: