9 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Argentina enfrenta a Islandia en su última prueba amistosa

La Selección argentina jugará ante Islandia en Alabama en el último amistoso antes del duro Mundial 2026. Mirá los detalles del duelo.

La Selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial 2026, con Lionel Messi como la gran incógnita de una noche clave para Lionel Scaloni.

La Selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial 2026, con Lionel Messi como la gran incógnita de una noche clave para Lionel Scaloni.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina afrontará este martes su último compromiso de preparación antes del inicio del Mundial 2026 cuando se mida frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. El encuentro comenzará a las 22 (hora argentina) y servirá para que Lionel Scaloni termine de definir los últimos detalles de cara al debut frente a Argelia.

La gran incógnita pasa por Lionel Messi

Toda la atención vuelve a estar puesta sobre Lionel Messi, quien todavía no tiene asegurada su participación en el amistoso frente al seleccionado europeo. El capitán argentino no sumó minutos en la victoria 2 a 0 frente a Honduras debido a la sobrecarga muscular que había sufrido en su última presentación con Inter Miami y el cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar cualquier riesgo físico a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

Si bien la evolución del rosarino es positiva, Scaloni podría optar nuevamente por manejar las cargas y no exigirlo demasiado en el último ensayo antes del estreno mundialista.

Argentina busca cerrar su preparación con otra victoria

La Albiceleste llega con buenas sensaciones luego de superar 2 a 0 a Honduras, en un encuentro donde mostró momentos interesantes de funcionamiento aunque sin brillar demasiado. Los goles fueron convertidos por Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, quienes aprovecharon sus oportunidades para seguir sumando puntos dentro de la consideración del cuerpo técnico.

Para este compromiso, Scaloni mantendría buena parte de la estructura defensiva que utilizó en el primer amistoso. Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez aparecen como números puestos, mientras que la principal duda se encuentra en el lateral derecho entre Agustín Giay y Nicolás Capaldo. Además, Gerónimo Rulli tendría la oportunidad de ocupar el arco en reemplazo de Juan Musso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Puntaje_Ideal/status/2064199686827790543&partner=&hide_thread=false

El antecedente que todavía recuerdan los argentinos

El único enfrentamiento oficial entre Argentina e Islandia se produjo en el Mundial de Rusia 2018 y terminó con un inesperado empate 1 a 1.

Aquella tarde quedó marcada por el penal desperdiciado por Lionel Messi en el segundo tiempo, una situación que generó fuertes críticas sobre el capitán argentino en medio de un Mundial que terminaría siendo muy complicado para el seleccionado nacional.

Ocho años después, ambos equipos volverán a verse las caras en un contexto completamente diferente, con Argentina como campeona del mundo y una de las grandes candidatas a quedarse nuevamente con la Copa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2064121378970775937&partner=&hide_thread=false

La cuenta regresiva para el debut mundialista

Después del encuentro frente a Islandia ya no habrá más pruebas ni margen para experimentos.

El plantel argentino regresará inmediatamente a su búnker de Kansas para completar la preparación definitiva antes del debut en el Mundial 2026. La presentación oficial será el próximo 16 de junio frente a Argelia, en el primero de los tres encuentros que disputará por la fase de grupos.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Amistoso internacional
  • Argentina - Islandia
  • Estadio: Jordan-Hare Satadium (Auburn, Alabama)
  • Árbitro: a confirmar
  • Hora: 22. TV: TyC Sports y Telefe

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.__IP__

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina:

  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

Temas
Seguí leyendo

Lionel Scaloni hizo tambalear a todo un país con su mensaje sobre Messi ¿Qué dijo?

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

Estos son los escenarios de la Scaloneta para enfrentar a Argelia, Austria y Jordania en el Mundial

La posible formación de la Selección Argentina para el último amistoso antes del Mundial

La Scaloneta volvió a demostrar su enorme impacto mundial: mirá qué marca rompió

La salud de Eriksen volvió a preocupar al fútbol cinco años después de su paro cardíaco

Jordania cayó ante Colombia antes del Mundial y encendió el análisis de Argentina

Lee además
Facundo Tello será el primer árbitro argentino en tener actividad en el Mundial 2026 cuando dirija el partido entre Canadá y Bosnia-Herzegovina.

El debut soñado para uno de los árbitros argentinos en el Mundial 2026
Las lesiones y las decisiones de último momento volvieron a dejar futbolistas argentinos con figurita mundialista, pero sin lugar en el Mundial 2026.

Del álbum al descarte: la historia de los argentinos que se quedaron sin Mundial
LO QUE SE LEE AHORA
La Selección argentina defiende el título en el exigente Mundial 2026.

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

Las Más Leídas

Los objetos que llevaba el empresario al momento de la captura. 

Detienen en Alta Montaña a empresario argentino

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: los motivos

Cierra el Paso a Chile este lunes: los motivos de la decisión

La secuencia evidencia la magnitud del siniestro.

El impactante video del accidente que dejó una víctima fatal en Maipú

Gusanos en viandas escolares: Se toman pruebas que serán analizadas bromatológicamente, precisan desde la DGE.

Qué dijo la DGE tras la denuncia por gusanos en la comida de alumnos de Alvear

Padres exigen respuestas tras encontrar gusanos en alimentos de una escuela de General Alvear.

Indignación en una escuela de General Alvear: denuncian gusanos en la comida de los alumnos