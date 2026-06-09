9 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Facundo Tello ya tiene debut confirmado y dirigirá a uno de los anfitriones

La oganziación del esperado Mundial 2026 confirmó al árbitro nacional para uno de los duelos más representativos del torneo. Mirá de cuál se trata.

Facundo Tello será el primer árbitro argentino en tener actividad en el Mundial 2026 cuando dirija el partido entre Canadá y Bosnia-Herzegovina.

Facundo Tello será el primer árbitro argentino en tener actividad en el Mundial 2026 cuando dirija el partido entre Canadá y Bosnia-Herzegovina.

Por Sitio Andino Deportes

El Mundial 2026 ya comienza a tomar ritmo y los árbitros argentinos también empiezan a tener protagonismo. Facundo Tello fue designado para dirigir el encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, correspondiente a la fase de grupos del certamen, y de esta manera tendrá su estreno oficial en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

La designación representa una importante muestra de confianza por parte de la FIFA, ya que Tello estará al frente de un encuentro que tendrá como protagonista a uno de los países organizadores del Mundial.

Además, el juez argentino no estará solo ya que contará con una importante presencia nacional dentro de la estructura arbitral.

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Cuatro argentinos formarán parte del equipo arbitral

Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade acompañarán a Facundo Tello como asistentes, mientras que Hernán Mastrángelo trabajará desde la cabina del VAR. La terna se completará con el uruguayo Antonio García, la nicaragüense Tatiana Guzmán y los sauditas Khalid Alturais y Mohammed Alabakry.

De esta manera, Argentina tendrá una fuerte representación dentro del cuerpo arbitral designado para uno de los partidos destacados de la fase de grupos.

El argentino con más experiencia mundialista

Facundo Tello es uno de los tres árbitros argentinos convocados para el Mundial 2026, junto con Darío Herrera y Yael Falcón Pérez.

Sin embargo, es el único de los tres que ya cuenta con experiencia en una Copa del Mundo, luego de su participación en Qatar 2022.

En aquella edición dirigió los encuentros entre Suiza y Camerún, Corea del Sur y Portugal, además del cruce de cuartos de final entre Marruecos y Portugal, uno de los partidos más importantes que tuvo a su cargo durante el certamen.

Así será la terna arbitral para Canadá-Bosnia

Facundo Tello será el árbitro principal del encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, acompañado por el siguiente equipo:

  • Árbitro: Facundo Tello (Argentina)
  • Asistente 1: Juan Pablo Belatti (Argentina)
  • Asistente 2: Gabriel Chade (Argentina)
  • Cuarto árbitro: Khalid Alturais (Arabia Saudita)
  • Quinto árbitro: Mohammed Alabakry (Arabia Saudita)
  • VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina)
  • AVAR: Antonio García (Uruguay)
  • SVAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

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