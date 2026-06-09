Mundial 2026: Facundo Tello ya tiene debut confirmado y dirigirá a uno de los anfitriones

El Mundial 2026 ya comienza a tomar ritmo y los árbitros argentinos también empiezan a tener protagonismo. Facundo Tello fue designado para dirigir el encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, correspondiente a la fase de grupos del certamen, y de esta manera tendrá su estreno oficial en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.
Tello tendrá a cargo un partido de uno de los anfitriones
La designación representa una importante muestra de confianza por parte de la FIFA, ya que Tello estará al frente de un encuentro que tendrá como protagonista a uno de los países organizadores del Mundial.
Además, el juez argentino no estará solo ya que contará con una importante presencia nacional dentro de la estructura arbitral.
De esta manera, Argentina tendrá una fuerte representación dentro del cuerpo arbitral designado para uno de los partidos destacados de la fase de grupos.
El argentino con más experiencia mundialista
Facundo Tello es uno de los tres árbitros argentinos convocados para el Mundial 2026, junto con Darío Herrera y Yael Falcón Pérez.
Sin embargo, es el único de los tres que ya cuenta con experiencia en una Copa del Mundo, luego de su participación en Qatar 2022.
En aquella edición dirigió los encuentros entre Suiza y Camerún, Corea del Sur y Portugal, además del cruce de cuartos de final entre Marruecos y Portugal, uno de los partidos más importantes que tuvo a su cargo durante el certamen.
Así será la terna arbitral para Canadá-Bosnia
Facundo Tello será el árbitro principal del encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, acompañado por el siguiente equipo:
Árbitro: Facundo Tello (Argentina)
Asistente 1: Juan Pablo Belatti (Argentina)
Asistente 2: Gabriel Chade (Argentina)
Cuarto árbitro: Khalid Alturais (Arabia Saudita)
Quinto árbitro: Mohammed Alabakry (Arabia Saudita)