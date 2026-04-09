Histórico: Cristian Navarro será el primer árbitro mendocino en un Mundial de la FIFA

El árbitro Cristian Navarro hará historia al representar a Mendoza en el Mundial 2026.

Cristian Navarro escribió una página dorada para el deporte provincial: la FIFA lo confirmó como árbitro asistente para el Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con esta designación, el sanmartiniano se transforma en el primer árbitro mendocino en alcanzar una Copa del Mundo , un logro histórico para el fútbol local.

A sus 41 años , el “Cabezón” atraviesa el punto más alto de su carrera, consolidado dentro del arbitraje internacional y con una trayectoria construida paso a paso desde la Liga Mendocina de Fútbol .

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La historia de Navarro tiene raíces profundas. Se formó en el fútbol local, siguiendo el legado de su padre, quien fue un reconocido árbitro provincial en las décadas del 70 y 80.

Con el tiempo, logró dar el salto y en 2014 obtuvo la licencia FIFA , lo que le abrió las puertas al plano internacional. Desde entonces, acumuló experiencia en torneos de primer nivel como la Copa Libertadores , la Copa Sudamericana y la Copa América 2024 , donde fue parte del equipo arbitral en la consagración de la Selección argentina.

Su crecimiento fue sostenido, con presencia en distintos escenarios y consolidándose como uno de los asistentes más confiables del país.

Experiencia internacional y roce con figuras de elite

Uno de los aspectos que fortalecieron su perfil fue su paso por ligas internacionales. Navarro dirigió en la Liga Profesional Saudí, donde tuvo la exigencia de impartir justicia en partidos con figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo.

Ese tipo de experiencias le permitió demostrar temple, personalidad y capacidad para manejar contextos de alta presión, cualidades fundamentales para ser elegido en una Copa del Mundo.

Además, participó en torneos juveniles sudamericanos, donde fue construyendo el recorrido que hoy lo deposita en la elite.

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CONMEBOL (12)

Yael Falcon Perez

Dario Herrera

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Ramon Abatti

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Wilton Sampaio

Cristian Garay

Andres Rojas

Juan Gabriel Benitez

Kevin Ortega

Gustavo Tejera

Jesus Valenzuela — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) April 9, 2026

Un equipo argentino fuerte en el Mundial 2026

La designación de Navarro forma parte de una lista histórica para el arbitraje argentino. La FIFA confirmó a nueve representantes nacionales, con nombres destacados como Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez como árbitros principales.

En asistentes, Navarro compartirá equipo con Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso, mientras que Hernán Mastrángelo estará en el VAR.

Se trata de una presencia récord que posiciona al arbitraje argentino entre los más valorados a nivel mundial.

Preguntas claves de la designación de Cristian Navarro

Quién es Cristian Navarro en el fútbol argentino

Un árbitro asistente mendocino con trayectoria internacional en torneos de CONMEBOL

Qué logro consiguió Cristian Navarro en 2026

Ser el primer árbitro mendocino designado para un Mundial de la FIFA

Qué experiencia internacional tiene Navarro

Participaciones en Copa Libertadores, Sudamericana, Copa América y ligas internacionales

Por qué es importante esta designación para Mendoza

Porque coloca a la provincia por primera vez en un Mundial de selecciones mayores