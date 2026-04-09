9 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
árbitro

Histórico: Cristian Navarro será el primer árbitro mendocino en un Mundial de la FIFA

El árbitro sanmartiniano fue confirmado para el Mundial 2026 y marca un hito para Mendoza. Mirá toda la información.

El árbitro Cristian Navarro hará historia al representar a Mendoza en el Mundial 2026.

El árbitro Cristian Navarro hará historia al representar a Mendoza en el Mundial 2026.

Cristian Navarro escribió una página dorada para el deporte provincial: la FIFA lo confirmó como árbitro asistente para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con esta designación, el sanmartiniano se transforma en el primer árbitro mendocino en alcanzar una Copa del Mundo, un logro histórico para el fútbol local.

Lee además
Las Leoncitas golearon a Canadá y la mendocina Luciana Peralta dijo presente en el marcador.

Argentina, con presencia mendocina, aplastó 8-1 a Canadá en el Panamericano de hockey

Tomás Moyano lidera la Vuelta de Alvear tras imponerse en el prólogo ante un gran marco de público. video

¡Ahí van, ellos son! Tomás Moyano se quedó con el Prólogo en la Vuelta de Alvear

De Mendoza al mundo: el camino del árbitro Cristian Navarro

La historia de Navarro tiene raíces profundas. Se formó en el fútbol local, siguiendo el legado de su padre, quien fue un reconocido árbitro provincial en las décadas del 70 y 80.

Con el tiempo, logró dar el salto y en 2014 obtuvo la licencia FIFA, lo que le abrió las puertas al plano internacional. Desde entonces, acumuló experiencia en torneos de primer nivel como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa América 2024, donde fue parte del equipo arbitral en la consagración de la Selección argentina.

Su crecimiento fue sostenido, con presencia en distintos escenarios y consolidándose como uno de los asistentes más confiables del país.

Experiencia internacional y roce con figuras de elite

Uno de los aspectos que fortalecieron su perfil fue su paso por ligas internacionales. Navarro dirigió en la Liga Profesional Saudí, donde tuvo la exigencia de impartir justicia en partidos con figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo.

Ese tipo de experiencias le permitió demostrar temple, personalidad y capacidad para manejar contextos de alta presión, cualidades fundamentales para ser elegido en una Copa del Mundo.

Además, participó en torneos juveniles sudamericanos, donde fue construyendo el recorrido que hoy lo deposita en la elite.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArbitroInteBlog/status/2042241662894686396&partner=&hide_thread=false

Un equipo argentino fuerte en el Mundial 2026

La designación de Navarro forma parte de una lista histórica para el arbitraje argentino. La FIFA confirmó a nueve representantes nacionales, con nombres destacados como Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez como árbitros principales.

En asistentes, Navarro compartirá equipo con Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso, mientras que Hernán Mastrángelo estará en el VAR.

Se trata de una presencia récord que posiciona al arbitraje argentino entre los más valorados a nivel mundial.

Preguntas claves de la designación de Cristian Navarro

Quién es Cristian Navarro en el fútbol argentino

Un árbitro asistente mendocino con trayectoria internacional en torneos de CONMEBOL

Qué logro consiguió Cristian Navarro en 2026

Ser el primer árbitro mendocino designado para un Mundial de la FIFA

Qué experiencia internacional tiene Navarro

Participaciones en Copa Libertadores, Sudamericana, Copa América y ligas internacionales

Por qué es importante esta designación para Mendoza

Porque coloca a la provincia por primera vez en un Mundial de selecciones mayores

Temas
Seguí leyendo

Tensión total en Alpine por una disputa interna que puede cambiar el control del equipo

La AFA habilita el regreso del público visitante en partidos puntuales del ascenso ¿Cuáles son?

Mirá el resumen: River resistió con uno menos y sumó un punto valioso en la Sudamericana

La Araña picó en el Camp Nou: Atlético venció 2-0 y sueña con las semis

La locura por Franco Colapinto obligó a agrandar el circuito en Buenos Aires

Frenan la salida de Julián Álvarez con una frase que sacude Europa

Fran Cerúndolo se despidió en Montecarlo ante el 50 del mundo y ya piensa en lo que viene

Alpine sorprende en la F1 y enciende el sueño de Colapinto

LO QUE SE LEE AHORA
Alpine vive un momento crítico en la Fórmula 1 por tensiones entre Renault y sus socios inversores.

Tensión total en Alpine por una disputa interna que puede cambiar el control del equipo

Las Más Leídas

¿Cuándo reciben sus premios la reina y virreina Nacional de la Vendimia?

Fecha confirmada: cuándo reciben sus millonarios premios las reinas

Trágico accidente vial en Godoy Cruz. 

Trágica muerte de una joven tras un choque en Godoy Cruz

La Justicia mendocina condenó y envió a la cárcel al hombre que confesó ser el autor del disparo

El colectivero que mató a una mujer a la salida de un boliche en Guaymallén fue condenado

Por estas horas, se investigan las circunstancias que derivaron en el accidente

Tragedia en Alta Montaña: un motociclista murió tras un fuerte accidente

La Cámara Baja sancionó los cambios a la ley que regía desde 2010. video

El Congreso reformó la Ley de Glaciares: qué cambia, qué dijeron y cómo votaron los mendocinos