27 de mayo de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto cumple 23 años y atraviesa el mejor momento de su carrera en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto celebra su cumpleaños mientras se consolida como una de las revelaciones de la Fórmula 1. Mirá las novedades.

Franco Colapinto atraviesa el mejor momento de su carrera y celebra sus 23 años como figura de la Fórmula 1. &nbsp;

Franco Colapinto atraviesa el mejor momento de su carrera y celebra sus 23 años como figura de la Fórmula 1.

 

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto cumple este miércoles 23 años atravesando el mejor momento de toda su carrera deportiva. Convertido en una de las grandes revelaciones de la Fórmula 1, el joven nacido en Pilar vive un presente soñado después de sus grandes actuaciones en las últimas fechas del campeonato mundial.

Franco Colapinto y el sueño argentino en la Fórmula 1

La historia de Franco Colapinto con el automovilismo comenzó desde muy chico en el karting argentino, donde rápidamente mostró condiciones que lo llevaron a competir a nivel internacional y posteriormente dar el salto a la Fórmula 4 Española.

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El piloto argentino empezó a ganar notoriedad mundial en 2020 cuando participó de los entrenamientos de postemporada de la Fórmula 3, alimentando la ilusión de volver a tener un representante nacional en la máxima categoría del automovilismo.

Con el paso de las temporadas, Colapinto logró destacarse tanto en la Fórmula 3 como en la Fórmula 2, categorías donde consiguió triunfos importantes y terminó consolidándose como una de las grandes promesas del deporte motor.

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El gran salto a Williams y el boom de Franco Colapinto

El gran cambio en la carrera de Franco Colapinto llegó a mediados del 2024, cuando fue elegido para reemplazar al estadounidense Logan Sargeant en el equipo británico Williams dentro de la Fórmula 1.

A partir de ese momento, el argentino rápidamente comenzó a ganarse el cariño del público gracias a su carisma, personalidad y agresividad al volante. Además, sus actuaciones empezaron a confirmar que no solamente se trataba de una promesa, sino también de un piloto capaz de competir al máximo nivel mundial.

Actualmente, Colapinto atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos luego de conseguir grandes resultados en los Grandes Premios de Miami y Canadá, donde finalizó séptimo y sexto respectivamente.

Estos resultados le permitieron seguir creciendo dentro de la categoría y consolidarse como una de las grandes apariciones jóvenes de la temporada.

El roadshow en Buenos Aires y el cariño de los argentinos

Antes de sus últimas actuaciones en la Fórmula 1, Franco Colapinto protagonizó uno de los eventos más impactantes del automovilismo argentino en los últimos años.

El piloto realizó un multitudinario roadshow por las calles de la Ciudad de Buenos Aires arriba de un Lotus E20 del 2012, un evento que reunió a más de medio millón de personas.

La exhibición confirmó definitivamente el fenómeno popular en el que se convirtió el joven argentino, que volvió a despertar una pasión enorme por la Fórmula 1 dentro del país.

Ahora, el próximo desafío para Colapinto será el histórico Gran Premio de Mónaco, correspondiente a una nueva fecha del campeonato mundial.

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