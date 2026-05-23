23 de mayo de 2026
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Franco Colapinto

Gran clasificación de Franco Colapinto: largará 10° en el GP de Canadá

Franco Colapinto logró clasificarse a la Q3 en Canadá y volverá a largar entre los primeros puestos de la Fórmula 1. Mirá cómo le fue y a qué hora será la carrera del domingo.

Gran clasificación de Franco Colapinto: largará 10° en el GP de Canadá

Gran clasificación de Franco Colapinto: largará 10° en el GP de Canadá

Por Sitio Andino Deportes

Alpine volvió a destacarse en la quinta fecha de la Fórmula 1, en una jornada en la que Franco Colapinto completó una gran actuación tanto en la carrera Sprint como en la clasificación del Gran Premio de Canadá, donde largará desde el décimo puesto en la competencia principal del domingo.

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En Montreal, Colapinto ratificó su buen momento tras lo realizado en Miami. Luego de finalizar noveno en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá, el piloto argentino mejoró su rendimiento en la clasificación y consiguió un destacado décimo puesto para la largada principal del domingo.

El representante de Alpine logró meterse por quinta vez en su trayectoria dentro de la F1 en la Q3, instancia que completó con un tiempo de 1:13.697. Por su parte, su compañero Pierre Gasly quedó eliminado en la Q2 y largará desde el puesto 14.

En la parte alta de la grilla, George Russell, con Mercedes, se quedó con la pole position gracias a un tiempo de 1:12.578. Detrás suyo partirá su compañero Andrea Kimi Antonelli, mientras que Lando Norris, de McLaren, comenzará desde el tercer lugar con un registro de 1:12.781.

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Más allá de los resultados deportivos, la principal preocupación de cara a la carrera del domingo pasa por las condiciones climáticas. Desde la FIA advirtieron sobre una probabilidad de precipitaciones superior al 40%, un escenario que podría complicar el normal desarrollo de la jornada.

Cronograma del Gran Premio de Canadá

Sábado 23 de mayo

  • Clasificación: 17 a 18 horas (Realizado)

Domingo 24 de mayo

  • Carrera: 17.00 horas

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