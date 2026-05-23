Torneo Federal A: Huracán Las Heras y San Martín necesitan reaccionar en una fecha caliente

El Globo está obligado a sumar en el complicado Torneo Federal A.

La fecha 15 de la Zona 3 del Torneo Federal A tendrá compromisos determinantes para los equipos mendocinos, que llegan con distintas necesidades y mucha presión por sumar puntos importantes en la pelea del campeonato.

Huracán Las Heras visitará este sábado desde las 15.30 a Argentino de Monte Maíz en Pascanas con arbitraje de Maximiliano Manduca , acompañado por Joaquín Badano, Bruno Pezzotta y Jonatan Mapelli.

FADEP lo ganó en la última ante Huracán y salió de la zona roja del Federal A

Torneo Federal A: San Martín fue goleado en Monte Maíz y quedó último en la Zona 3

El Globo mendocino viene de sufrir una dura derrota 1-0 frente a Fundación Amigos y necesita volver a ganar para recuperar terreno dentro de la Zona 3 y mantenerse cerca de los puestos de clasificación.

El equipo lasherino mostró altibajos en las últimas jornadas y buscará hacerse fuerte en una cancha complicada frente a un rival que también pelea arriba en el campeonato.

San Martín enfrenta una parada brava en San Luis

Por su parte, Atlético Club San Martín visitará este sábado desde las 15.30 a Juventud Unida Universitario de San Luis con arbitraje de Pablo Federico Núñez.

El Chacarero llega golpeado después de haber sido goleado 4-1 por Argentino de Monte Maíz y afronta un encuentro clave para intentar salir de la zona baja de la tabla. El conjunto del Este mendocino necesita reaccionar rápidamente para evitar complicarse aún más en un torneo extremadamente parejo y exigente.

La terna arbitral estará integrada además por Marcelo González, Fernando Ruarte y Mauro Gómez.

Fundación Amigos quiere seguir de racha ante Costa Brava

El otro mendocino que tendrá acción será FADEP, que jugará el domingo desde las 11.30 frente a Costa Brava de General Pico con arbitraje de Mauricio Martín.

Fundación Amigos llega con el ánimo en alza luego de la gran victoria conseguida frente a Huracán Las Heras y buscará aprovechar el impulso para seguir creciendo dentro de la Zona 3.

El conjunto mendocino intentará hacerse fuerte como local ante un rival siempre complicado como Costa Brava, en otro duelo importante pensando en la pelea por la clasificación.

Lo que se viene en el Torneo Federal A

La próxima fecha también asoma cargada para los mendocinos: San Martín enfrentará a Cipolletti, Huracán Las Heras jugará frente a Juventud Unida de San Luis y Fundación Amigos tendrá una dura visita ante Deportivo Rincón.