23 de mayo de 2026
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Franco Colapinto completó la Sprint del GP de Canadá: cómo le fue en la pista

Franco Colapinto corrió la Sprint del GP de Canadá y dejó una gran imagen en Fórmula 1. Mirá cómo le fue y qué se viene el fin de semana.

Franco Colapinto completó la Sprint del GP de Canadá: cómo le fue en la pista

Franco Colapinto completó la Sprint del GP de Canadá: cómo le fue en la pista

Por Sitio Andino Deportes

Este sábado por la mañana, Franco Colapinto disputó la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del campeonato mundial de Fórmula 1. Repasamos cómo fue su rendimiento, el resultado final y qué se le viene en el fin de semana.

Franco Colapinto (2)
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Colapinto se destacó en la Sprint de Canadá y quedó muy cerca de los puntos

Franco Colapinto protagonizó una destacada actuación en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá y dejó buenas sensaciones desde el inicio. Tal como se pudo observar en las primeras vueltas, el piloto argentino tuvo una largada muy sólida y rápidamente comenzó a ganar posiciones frente a varios competidores.

Luego de partir desde el 13° puesto de la grilla, Colapinto mostró un ritmo competitivo y, en apenas unas vueltas, logró avanzar hasta la décima colocación, superando a cuatro rivales. Con el correr de la carrera, mantuvo un rendimiento consistente y continuó presionando para seguir escalando posiciones.

Gracias a su buen manejo, el argentino consiguió ubicarse en el noveno lugar, metiéndose de lleno en la pelea por los puntos. Sin embargo, pese al esfuerzo realizado durante toda la Sprint y a mantenerse competitivo hasta el final, no logró avanzar más posiciones y terminó cerrando una positiva actuación en el noveno puesto, quedando muy cerca de sumar unidades.

Cronograma del Gran Premio de Canadá

Sábado 23 de mayo

  • Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 24 de mayo

  • Carrera: 17.00 horas

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