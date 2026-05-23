Franco Colapinto completó la Sprint del GP de Canadá: cómo le fue en la pista

Este sábado por la mañana, Franco Colapinto disputó la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del campeonato mundial de Fórmula 1. Repasamos cómo fue su rendimiento, el resultado final y qué se le viene en el fin de semana.
Franco Colapinto (2)
Así terminó Franco Colapinto en la Sprint del GP de Canadá
Colapinto se destacó en la Sprint de Canadá y quedó muy cerca de los puntos
Franco Colapinto protagonizó una destacada actuación en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá y dejó buenas sensaciones desde el inicio. Tal como se pudo observar en las primeras vueltas, el piloto argentino tuvo una largada muy sólida y rápidamente comenzó a ganar posiciones frente a varios competidores.
Luego de partir desde el 13° puesto de la grilla, Colapinto mostró un ritmo competitivo y, en apenas unas vueltas, logró avanzar hasta la décima colocación, superando a cuatro rivales. Con el correr de la carrera, mantuvo un rendimiento consistente y continuó presionando para seguir escalando posiciones.
Gracias a su buen manejo, el argentino consiguió ubicarse en el noveno lugar, metiéndose de lleno en la pelea por los puntos. Sin embargo, pese al esfuerzo realizado durante toda la Sprint y a mantenerse competitivo hasta el final, no logró avanzar más posiciones y terminó cerrando una positiva actuación en el noveno puesto, quedando muy cerca de sumar unidades.