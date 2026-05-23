23 de mayo de 2026
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Club Deportivo Maipú

El Deportivo Maipú visita a San Martín de San Juan en un clásico cuyano clave: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú choca contra los sanjuaninos en una jornada más de la Primera Nacional 2026. Mirá los detalles del duelo.

El Club Deportivo Maipú busca los tres puntos.

El Club Deportivo Maipú busca los tres puntos.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Maipú visitará este fin de semana a San Martín de San Juan en uno de los clásicos cuyanos más importantes de la Primera Nacional, en un duelo correspondiente a la fecha 15 de la Zona B. El encuentro se podrá ver por LPF Play y contará con el arbitraje de Lucas Cavallero.

El Deportivo Maipú atraviesa un gran momento en la Primera Nacional

El conjunto mendocino llega en alza y atraviesa uno de sus mejores pasajes del campeonato desde la llegada de Mariano Echeverría como director técnico. En la última fecha, el Cruzado consiguió una importante victoria como local frente a Nueva Chicago por 1-0, resultado que le permitió instalarse dentro de la zona de Reducido y recuperar confianza en la pelea por los puestos de arriba.

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San Martín de San Juan quiere aprovechar el impulso de su última victoria

Del otro lado estará un San Martín de San Juan que llega motivado después de conseguir tres puntos clave en su visita a Almagro, al que derrotó por 2-1 en una actuación muy sólida.El conjunto sanjuanino busca salir definitivamente de la irregularidad que mostró durante gran parte del torneo y necesita sumar para acercarse nuevamente a los puestos importantes de la Zona B.

Por eso, el clásico cuyano aparece como un partido determinante para ambos equipos, no solo por la rivalidad regional sino también por la importancia que tienen los puntos pensando en el futuro del campeonato. En San Juan esperan un gran marco de público para un encuentro que históricamente suele jugarse con muchísima intensidad dentro y fuera de la cancha.

El próximo desafío de Deportivo Maipú será ante Chacarita

Luego del clásico frente a San Martín, Deportivo Maipú volverá a jugar el próximo domingo desde las 17 cuando reciba a Chacarita Juniors en calle Vergara.

Ese encuentro también será importante para el equipo de Mariano Echeverría, que busca consolidarse definitivamente dentro de los puestos de Reducido y seguir creciendo futbolísticamente en la segunda categoría del fútbol argentino.

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